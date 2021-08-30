Kava Swap 今晚啓動：對 Kava 生態影響幾何？又如何保障安全？

Kava Labs 將在今晚伴隨着 Kava 8 主網一同啓動跨鏈 AMM 協議 Kava Swap，還將開啓 100 萬枚 SWP 空投計劃。

撰文：Karen

雖然流動性挖礦的誕生被視作是 DeFi 的第一槍，但幫助 DeFi 在短短一年的時間裏從不溫不火搖身一變成爲撬動千億美元資本新寵的，其實還有打通 DEX 任督二脈的自動做市商（AMM）機制。曾經採用訂單薄形式的 DEX 受制於初始流動性欠缺等問題發展非常緩慢，但 AMM 的推出在有效解決了流動性「從 0 到 1」關鍵一步的同時，還實現了流動性提供方的去中心化。這一革新突破了鏈上資本流轉的瓶頸，爲 DeFi 的快速發展奠定了堅實的基礎，而像 Uniswap 以及 Curve 等頭部 DEX，都是 AMM 的直接受益者。

而此前相繼推出跨鏈借貸平臺與跨鏈貨幣市場的 Kava Labs ，也察覺到了 AMM 的價值，並在 7 月份啓動了跨鏈 AMM 協議 Kava Swap 測試網，經過治理投票後決定在 8 月 30 日晚 11 點會伴隨着 Kava 8 主網一同啓動 Kava Swap。

Kava Swap 運行機制

Kava Swap （SWP）被設計爲一個無需許可的跨鏈流動性中心，能爲不同區塊鏈上的各種資產提供無縫交易服務，用戶還可在其中提供流動性來賺取交易費用和獎勵。

Kava Swap 因採取 AMM 機制所以其流動性池遵循恆定乘積模型，允許爲一對新資產創建市場和 AMM，當交易者與 AMM 進行交易時， AMM 就會根據公式 x * y = k 定價，在這個公式中，x 和 y 分別代表兩種資產的儲備量，兩種資產的儲備量乘積 k 始終不變，即爲常數。

與多數 AMM 協議類似，在 Kava Swap 平臺上也有三種參與者，分別爲資產交易者、流動性提供者以及套利者，其中，交易者和流動性提供者均能賺取 Kava Swap 治理代幣 SWP，套利者在通過差額實現套利的同時幫助維持該市場價格，三者相互驅動，缺一不可。關於 Kava Swap 的手續費參數，用戶與流動性池進行的每筆交易的費用將分配給流動性提供者，系統建議初始的費用爲 0.15%。

根據 Kava 此前的規劃，還將在之後的版本中把所有的 Kava Swap 功能打包到 Kava API 中，使其可以與其他應用集成，目前還正在幣安智能鏈和以太坊生態間建立智能流動性橋。

Kava Swap 有何優勢？

相比於競品，Kava Swap 一個最重要的優勢是背後有基於 Cosmos 的 Kava 平臺以及 Kava 的生態合作方作支撐，也能夠利用 Kava 現有的驗證者來保證安全性，並使用跨鏈資產傳輸的橋樑，以及提供價格參考數據的 Chainlink 預言機等 Kava 生態合作伙伴服務。

其次爲 Kava 旗下產品的可組合性和協同性。具體來說，用戶可以通過 Kava Mint （原 Kava CDP）抵押資產鑄造 USDX，並將其投入到 Kava Lend （原 HARD Protocol）跨鏈市場上獲得獎勵，也可以把其他數字資產抵押到 Kava Lend 上借給他人，從而賺取 HARD 代幣。而即將正式上線的 Kava Swap 使用戶將其流動性收益或原有資產在 Kava 平臺內直接進行兌換。

也因此，用戶能夠在 Kava 平臺上一站式完成抵押鑄幣、借貸、兌換以及流動性提供以及賺取獎勵等多項 DeFi 領域基本操作，也通過 Kava 多種產品無縫銜接的交互模式，能夠最大化資本效率。

除此之外，如前一部分所說，Kava Swap 將支持跨鏈和打包交易功能使其可與其他應用集成的規劃，會爲整個 Kava 生態注入更高的流動性和捕獲到以太坊和幣安智能鏈上的巨量用戶。另外，由於採取恆定乘積模型，所以確保了當流動性池內一方資產趨近於無窮時，市場仍能保持良好的流動性。

Kava Swap 如何保障安全？

近期 DeFi 安全問題頻發，僅在本月就超 10 起攻擊事件發生，其中，Poly Network 高達 6 億美元的被盜金額更是創出了 DeFi 的歷史之最，所幸黑客目前已歸還大部分資金。不過密集的黑客攻擊事件凸顯了 DeFi 項目方在尋找去中心化解決方案的同時，仍面臨着嚴峻的安全性挑戰。

而 Kava Swap 正是從內外部審計、公開測試、加強安全防護以及設立 SAFU 基金等多方面出發來保障平臺安全性能和儘可能地消除安全隱患，並在正式上線前後的每一個環節都將安全視爲優先事項。

具體來說，Kava 會在每個應用上線之前進行內部雙重審計，以此消除可能存在的安全漏洞，目前已邀請未參與項目開發的高級工程師審查整個代碼庫，並製作內部審計報告，來減少對外部審計人員的依賴。在產品正式上線之前，Kava 已聘請 Cosmos-SDK 代碼的安全公司 CertiK 進行外部外部審計。待審計完成後，Kava 團隊將公佈審計報告，並將在所有測試問題解決後將進行正式部署。

截止 8 月 16 日，Kava Swap 模塊已經完成了第一輪激勵測試網測試。在舉行 Kava Swap 競賽測試網活動的 7 天內，共 6025 個賬戶完成了 Swap 交易，總交易額達 1.2 億美元。另外，在測試網活動期間，Kava 團隊還根據測試用戶反饋的建設性改進意見完成了相應優化。

除此之外，Kava 通過社區治理建立了一個金額高達 1000 萬美元 SAFU 基金，以便用戶在遇到無法預料的漏洞、黑客、清算失敗或其他技術問題導致的資金損失後，可以獲得相應的補償。

Kava Swap 代幣模型和治理

Kava Swap 也會和 Kava 應用、Kava Lend 一樣發行治理代幣 SWP，用於對關鍵參數變化進行投票，如提供的資產類別、獎勵分配方案以及平臺費用等。

Kava Swap 爲實現公平分配，不會進行任何種子輪或 SWP 私募。SWP 代幣總髮行量爲 2.5 億枚，其中，總供應量的 60% 將分配給社區，即流動性提供者激勵、KAVA 質押激勵、空投獎勵（5%）以及社區投票等其他活動，25% 分配給基金會，15% 分配給團隊。

Kava 代幣分配模型

在正式上線 Kava Swap 時，團隊將開啓 100 萬枚 SWP 空投計劃，對在 Kava Lend 平臺供應 USDX 的所有用戶按比例進行免費空投，以獎勵早期用戶，快照時間爲 8 月 4 日晚 10 點 Kava 7 區塊鏈上 1543671 區塊。

Kava Swap 初上線時，平臺將基於穩定幣 USDX 創建對所有 Kava 平臺已支持資產的流動性池並分配相應的 SWP 流動性獎勵，即 BNB/USDX （每年 150 萬枚 SWP）、BTCB/USDX （每年 150 萬枚 SWP）、BUSD/USDX （每年 500 萬枚 SWP）、HARD/USDX （每年 150 萬枚 SWP）、SWP/USDX （每年 600 萬枚 SWP）、KAVA/USDX （每年 700 萬枚 SWP）和 XRPB/USDX （每年 150 萬枚 SWP）七個流動性池。之後將可以使用鏈上投票機制來添加新資產和支持新的流動性池，以及調整 LP 獎勵。

關於代幣釋放速度，SWP 代幣會在 4 年內完成分配，在啓動時的流通量佔比爲 12.4%，半年後爲近 23.96%，一年後爲 43.02%。其中，分配給 Kava 質押者的 2500 萬枚代幣（佔總供應量的 10%）和分配給流動性提供者的 112,500,000 枚代幣（45%）會在四年內逐月平均釋放；分配給團隊的 3750 萬枚代幣中，會先在一年後釋放 50%，之後每隔三個月釋放 12.5%，直至釋放完畢；分配給基金會的 6250 萬枚代幣在代幣發行時釋放 25% 後每隔三個月釋放 9.375%。

另外，Kava 團隊還提議爲其每個應用成立一個代幣委員會，用來決定 Kava Lend 和 Kava Swap 應用的參數和激勵，提案可以由任何持有 SWP 或 HARD 代幣的地址投票，包括目前鎖定的代幣。Kava 8 主網就會上線 Kava Swap 和 Kava Lend 鏈上治理，鏈上治理是由委員會模塊控制的。

展望

安全、流動性以及跨鏈一直是 DeFi 的重中之重。Kava Swap 在通過多種措施保障平臺安全性的同時，還將利用 Kava 的跨鏈優勢與幣安智能鏈和以太坊生態打通以及會把 Kava Swap 功能打包可以與其他應用集成，幫助用戶資產在不同鏈上進行調度以及覆蓋更多的用戶，從而匯聚巨大的流動性和創建一個良性增長循環的生態體系。

Kava Swap 的推出也是 Kava DeFi 生態的關鍵拓展和賦能，能夠對 Kava 平臺和 Kava Lend 貨幣市場形成協同作用，以此滿足用戶關於鑄幣、借貸、交易、提供流動性賺取獎勵的一站式需求。

另外，根據 Kava 最新發布的路線圖，將在未來半年通過搭建跨鏈橋、啓用 IBC，來解鎖更多加密資產和生態系統。

而 Kava 的野心不止 DeFi 領域，還會在解決行業內現有 DeFi 需求的同時，着眼於促進 DeFi 與傳統金融界的整合，比如 Coinbase 和 Circle 聯合投資運營的企業 Centre 之前還宣佈計劃在 Kava 上發行 USDC。另外，Kava Labs 首席運營官 Terry Chen 在今年一季度促成了對加拿大設計公司 Crank Studio 的戰略收購，當時其表示，此次收購是爲 IPO 和 SPAC 邁進的第一步。此外，Kava 的中國區市場負責人 Ticky 也在最新的 AMA 月度總結中表示，Kava 也在積極對接傳統金融的 IPO 諮詢機構。