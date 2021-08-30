【安聯投信】美股吸金續居全球之冠 量價同步成長

市場對聯準會主席最新談話反應正向、眾院通過美國政府預算案等提振風險情緒，但在地緣政治複雜及疫情仍反覆狀況下，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括已開發歐洲、歐非中東、拉美與全球新興市場等地股市資金呈淨流出狀態，但美國與亞洲不含日本股市則分別迎來淨流入 61.77 億與 9.47 億美元，其中美股續居全球吸金之冠。

安聯投信表示，美國聯準會主席鮑爾於世界央行年會提及可能於接下來開始縮減購債，但同時強調對升息將保持耐心，市場偏鴿解讀相關談話；在經濟數據方面，美國服務業相關數據略有下滑、失業數據則是有所上升，但第二季 GDP 上修至 6.6% 反應了更強的商業投資與出口，經濟復甦大方向不變。在基本面正向的前提下，美股四大指數上周齊揚，除標普 500 與道瓊雙雙寫下新高紀錄外，費城半導體與那斯達克單周也分別有 5.55% 與 2.82% 的漲幅，與上周淨流入的資金動能相互呼應，美股量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示， 市場近期關注焦點之一便為聯準會主席鮑爾在全球央行年會談話，分析其內容，可發現主要仍多與市場預期相符，聯準會可望於今年年底開始縮減購債規模，但將保持一定耐心與步調，且會密切觀察美國經濟復甦狀況而定；市場對其解讀多偏鴿派，風險性資產如美股等表現不但未受衝擊，部分指數更連續數日寫下新高紀錄。

謝佳伶表示，雖然政府在疫情期間推出的補貼逐漸結束，但隨者景氣回溫、疫苗施打普及下，美國就業市場有望持續改善；此外， 市場關注的另一焦點－通膨雖仍在高位，但月曾率已開始下滑，估計到明年仍大幅高於 2% 的機率將較今年為低，走勢將轉為溫和，整體來看美國經濟復甦的大方向未改變。在企業獲利方面，由於基期因素的逐漸消退，美國企業獲利成長幅度未來向上修正空間較小，成長增速將恢復至過往平均，但不影響向上趨勢。

謝佳伶指出，在包括經濟與企業獲利等基本面正向的支撐下，美國資產今年以來多有不錯表現，其中又以股市等風險性資產表現亮眼，過去數月如標普 500 等指標指數不畏多空雜音干擾續寫新高，故在投資時建議仍應將美國成長股納入核心配置，持續驅動整體資產成長；但同時也建議將上述成長股與評級佳、現金流足夠的美國企業所發高收益債及可轉債搭配，以其可提供穩定息收與可在下跌時止跌於債券底價等不同強項，為資產帶來成長以及抵禦波動的效果。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，雖市場對美國經濟重啟以及聯準會貨幣正常化方向已較無爭議，但對時機、速度與結構尚未有共識，加上部分美國近期經濟數據表現略低於預期、Delta 變種病毒影響帶來的疫情反覆等雜音干擾，也使近期台股波動起伏較為明顯。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周較大的事件便為晶圓代工漲價消息，主要為年初延續至今的供不應求現象影響，且代工吃緊可能至少延續到年底或甚至 2022 年，但後續影響仍須觀察。此外，近來產業呈現上游供不應求，但下游在疫情反覆影響下雜音漸起，加上股市波動較大，影響市場情緒。

但在台股投資上，廖哲宏表示目前仍維持原有看法，建議仍應聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市，並可關注包括載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等產業，持續參與相關族群長期成長契機。

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