【安聯投信】投資級債與高收益債迎來資金淨流入

新冠疫苗傳出正面消息，美國企業獲利優於預期等訊息帶動信用債表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債與高收益債分別淨流入 37.9 億與 6.1 億美元，其中高收益債淨流入資金較前周再增加；不過新興市場債則由前一周的資金淨流入轉為微幅淨流出約 2.8 億美元，動能略減。

安聯投信表示，輝瑞疫苗通過美國 FDA 完全批准有望對疫情有所助益，加上美國持續公布之企業獲利正向、眾議院通過拜登總統預算案及市場正面解讀聯準會主席鮑爾談話等，風險性資產如股市表現正面，也帶動風險債走揚。

安聯投信表示，觀察全球債市，上周包括全球投資級債、美國及全球高收益債指數等多收高，可轉債單周也有 2.86% 漲幅，表現亮眼；，避險債券上周則相對承壓，全球政府債、美國政府債及市政債等收黑；市場情緒指標美國 10 年期公債殖利率單周走升，收於約 1.31% 水位。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，聯準會主席鮑爾於八月底世界央行年會上發表演說，承認今年可能開始縮減購債，但也強調不急於升息，並對近來高漲的通膨數據表示應為暫時現象，真正實施貨幣正常化政策的規模及時程仍將以美國勞動市場表現、經濟復甦狀況而定。在市場面，因投資人與資金對於聯準會政策方向已有共識且已逐漸消化，預估相關訊息對金融市場衝擊有限。

從利率走勢分析，謝佳伶表示，雖因 Delta 變種病毒引起擔憂加上通膨預期的降溫，美國 10 年期公債前陣子相對走低，殖利率曲線可能呈現向上趨平的現象。不過隨者聯準會將逐步採取縮減量化寬鬆、升息等貨幣正常化舉措，加上實體經濟續朝復甦方向邁進、當前實質利率接近歷史低點等多重因素，預計美國 10 年期公債殖利率中長期仍可能走升。

在債券投資上，謝佳伶指出，由於美債殖利率長期仍看升，投資時首先建議關注短天期債券，降低在債券到期前殖利率彈升可能對資產價格帶來的衝擊。其次，隨著經濟與企業基本面的持續改善，美國企業債的違約率也持續下降；根據 JP Morgan 資料指出，對風險情緒敏感度較高的美國高收益債平均違約率已從今年 3 月的 2.58% 一路降至 7 月的 1.1%，其中 BB 級的券種長期違約率更降至於趨近於零的水平，故在投資時建議也應聚焦於評級較佳者（B, BB），控制違約風險。

展望後市，謝佳伶指出，當前多數美國企業現金水位充足，在融資順利、獲利狀況改善下，企業債仍有改善空間；其次，雖貨幣政策將逐漸縮緊，但因步調預估不會太快，目前仍可提供市場一定流動性。在風險方面，謝佳伶表示由於疫情不確定未完全消失，加上仍有地緣政治相關風險，建議應觀察陸續公布的經濟數據是否有持續低於預期的現象，其中又可特別留意服務業以及就業數據的復甦狀況，作為投資時的判斷參考。

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