六大馬變？大馬 南非開普敦馬拉松擠身世界馬拉松大滿貫候選賽

南非開普敦馬拉松（Sanlam Cape Town Marathon）於 24 日被亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）正式公布確認為世界級菁英賽的候選賽事，成為馬拉松冠軍的故鄉 － 非洲第一場獲得此提名的比賽，開普敦馬如果在三年內達成 AbbottWMM 設定的標準，即可在 2025 年成為世界馬拉松大滿貫賽的新成員。目前已被列入候選賽的另有成都馬，原本在列的新加坡渣打馬則從觀察名單中剔除。

六大馬變？馬 南非開普敦馬拉松擠身世界馬拉松大滿貫候選賽 ©africamarathons.com

六大馬變八大馬？

開普敦馬拉松在 2020 年已連續四年獲得世界田徑聯會（WA）認證為金標賽事，這是非洲唯一、也是全球少數有此地位的馬拉松比賽。2021 開普敦馬將於 10 月 17 日開跑，2022 則進入候選程序。

同樣是 AbbottWMM 候選賽的成都馬拉松，首屆於 2017 年開辦，2019 年就被列入世界馬拉松大滿貫候選賽，也正接受 AbbottWMM 觀察評估。另外，新加坡渣打馬拉松原本被看好會早於成都馬，成為世界第七大馬，但因為商業考量，今年萬達集團以 7.3 億美元出售 IRONMAN 集團（新加坡渣打馬拉松由其營運），新加坡渣打馬也不再是 AbbottWMM 候選賽。



成都馬拉松 © 成都馬拉松

在世界頂尖馬拉松運動員的故鄉跑大滿貫

「我們始終相信，開普敦馬拉松將是非洲第一個世界馬拉松大滿貫賽事，所以成為候選賽事是一個巨大的榮耀！」開普敦馬拉松賽主席 Francois Pienaar 說：「開普敦馬拉松被公認為一場全球性賽事，始終如一提供頂級品質的世界級比賽，並在 2020 年線上虛擬賽期間，不斷創造出世界首創的計畫，例如沉浸式聲音體驗。」

Pienaar 進一步表示：「加入亞培世界馬拉松大滿貫賽成員，就像每年舉辦一次世界錦標賽一樣，將對賽事所在城市、國家甚至整個非洲大陸產生巨大的推動作用，而開普敦馬拉松已滿足了 AbbottWMM 設定的許多要求，將持續改進賽事條件。非洲是世界頂尖馬拉松運動員的故鄉，我們希望這些選手在未來的幾年，有機會在自己的故鄉跑世界馬拉松比賽。」

2021 開普敦馬拉松賽道路線 ©Sanlam Cape Town Marathon

開普敦馬拉松的主要贊助商 Sanlam 已連續贊助八年，對列入候選賽一事也相當興奮。Sanlam 品牌執行長 Sydney Mbhele 表示：「我們一直深信這場比賽的願景 － 成為非洲第一個世界馬拉松大滿貫賽事。非洲是我們的家，這是我們的比賽，我們堅持致力於投資在這片有潛力的大陸上；我們的目的是幫助非洲人民自信地生活，而這場比賽是促進非洲經濟成長、顯示人民無限潛力的完美方式。」Mbhele 說：「毫無疑問，我們會在短短三年內滿足所有（AbbottWMM 設定的）條件，在本土舉辦非洲大陸第一場世界馬拉松大滿貫賽事！」

開普敦馬拉松 ©Sanlam Cape Town Marathon

港口城市開普敦：世界最美麗的城市之一

開普敦是南非西南海岸尖端的港口城市，擁有世界著名的旅遊景點桌山（或譯特布爾山，新世界七大奇景之一），因為她豐富的自然環境、一覽無遺的壯觀景色、海灘、適合家庭旅遊的活動，以及不少世界知名的餐廳，開普敦常被評為世界上最美麗的城市和最受歡迎的旅遊目的地之一。

開普敦市長 Dan Plato 表示，列入候選賽對開普敦、南非甚至非洲意義重大，受觀察的這幾年將為開普敦與居民提供巨大的經濟成長，預計未來每年將有約一萬名國際運動員與其支持者湧入這座城市，尤其是正式列入亞培世界馬拉松大滿貫賽之後。同時，這將進一步鞏固開普敦作為體育之都的聲譽。「我們迫不及待歡迎更多市民跑者和馬拉松菁英運動員來到開普敦，是時候向世界展示我們如何以非洲的節奏跑馬拉松了！」

資料來源／AbbottWMM, THE STRAITS TIMES

責任編輯／Dama

來源：《運動星球》9 月

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