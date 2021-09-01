NFT「考古」行動：一文盤點「史前」NFT 項目

在 NFT 與各領域的夢幻聯動的當下，仍有不少老牌 NFT 項目值得回味。

撰文：錢自宜

如果說 2020 年的夏天屬於 DeFi，那麼今年夏天， NFT 一定是當仁不讓的主角。從 騰訊、阿里等傳統互聯網巨頭入局，再到路易威登、巴寶莉、保時捷等頂級品牌進行了聯動，NFT 正在實現加密行業的又一次「破圈」。從 虛擬土地 的熱炒，到 GameFi 遊戲 的爆紅，再到 頭像 NFT 的風靡，NFT 的市場規模以驚人的速度擴張，且絲毫沒有平息的跡象。

但實際上，NFT 概念的出現可以追溯到整整六年之前。2015 年 7 月 30 日晚上 11 點 26 分，以太坊 0 號區塊被正式挖出， 三個月後 ， Etheria 在以太坊上正式上線，成爲以太坊上 第一個 可購買交易的 NFT 項目。在隨後的兩年時間裏， CryptoPunks 以及 CryptoKitties 等著名的 NFT「IP」先後出現，而在不久前剛剛引發全網熱議目前地板價已超過 20 萬美元 的 EtherRock，實際上也誕生在 2017 年 。

本文將對 2019 年以前出現的「遠古」NFT 項目進行系統盤點，在這個落滿灰塵的「儲藏室」裏，重新來一次「尋寶之旅」。

圖片來源：https://twitter.com/LeonidasNFT/status/1427499860014641174

2015

Etheria

Etheria 是一款基於以太坊開發的虛擬土地交易平臺，其中每個地塊都是一個 NFT，於 2015 年 10 月 部署到以太坊並在 DEVCON1 上進行了現場演示。在 Etheia 上，玩家可以購買地塊並用類似樂高的積木在地塊上建造東西，每塊地塊售價爲 1 個以太坊，每 12 個小時可以建造一次。除了建造，用戶還可以修改地塊的名稱和狀態。

Etheria 先後發佈了三個版本，Etheria v1.0、Etheria v1.1、Etheria v1.2 。Etheria v1.0 並沒有有效交易的功能，而 Etheria v1.1 及 Etheria v1.2 分別由 420 個 不同稀有性的 NFT 資產組成。

目前 Etheria 可在官網上進行購買和交易。

Etheria.world

2017

Curio Cards

Curio Cards 是一款基於以太坊創建的數字交易卡平臺，由 Travis Uhrig、Thomas Hunt 和 Rhett Creighton 於 2017 年 5 月 9 日推出。Curio Cards 一共擁有來自 7 位不同藝術家的 30 種 獨特的 NFT 卡系列，玩家可以收集或出售這些 NFT 卡。值得一提的是，Curio Cards 在 2017 年 8 月 22 日最後一次發佈新卡片後已不會再發布新卡片。

Yellow

CryptoPunks

CryptoPunks 是建立在以太坊上的最早期圖像類 (JEPG) NFT 項目，2017 年由手遊開發公司 Larva Lab 創建。CryptoPunks 共發行了 1 萬 個 24×24、8bit 樣式的不規則像素 NFT，總數固定，不會再生成新的 NFT。每個 NFT 代表不同的「朋克風」像素頭像。在創建早期，擁有以太坊錢包的用戶可以免費領取 CryptoPunks 頭像。如今，用戶只能在 Larva Lab 和 OpenSea 等二級交易場所購買。8 月 19 日，Larva Labs 宣佈 CryptoPunks 已經 完全上鍊以太坊 ，用戶可免費在 Etherscan 上查詢 CryptoPunks 的屬性 （髮型、眼鏡、鬍鬚、帽子等） 。

MaticPunk #8386

Mooncats

Mooncats 由 Ponderware 於 2017 年 8 月在 Github 上創建了三個版本庫 （repository） ，並於在 Etherscan 創建了合約地址。MoonCat 是程序生成的像素貓，創世 MoonCat 有 256 個， 總量 25,600 個 ，目前，所有 MoonCat 已被鑄造 （拯救） 。獲得 MoonCat 的方式有三種，營救後認領、收養和轉讓。目前，所有 MoonCat 均被成功營救，且有 160 只創世貓被永久鎖定。不過，目前用戶還可通過收養來獲得 MoonCat。

MoonCats #2077

Digital Zones

Digital Zones 由藝術家 Mitchell F Chan 推出，並且於 2017 年 8 月 29 日在 Etherscan 創建了合約地址。Digital Zones 講述了不同的所有權概念如何成爲藝術品體驗的基礎故事，共發佈了 101 個 NFT，分爲 8 個系列，系列 0 包含 31 個 NFT，系列 1 -7 每個包含 10 個 NFT，新系列只有在上一個系列售罄後才能發佈。

Series 0, Edition 17

DADA Creeps &Weirdos

DADA 是一個藝術創作社交網絡，由 Beatriz Helena Ramos、Yehudit Mam 和 Abraham Milano 創立於 2014 年。最初，DADA 並不涉及區塊鏈和加密貨幣，而只是一個基於繪畫創作的交流平臺，主要通過畫作和其他創作者和藝術家聯結和交流，畫一幅畫，然後等待其他人以畫作的方式進行回覆，並且回覆的畫作必須是基於前者畫作產生的靈感，從而形成一種有意思的聯結和對話。

2017 年 10 月 31 日，DADA 推出了數字藝術市場功能，發行了第一套存儲在 IPFS 上的數字藝術品：Creeps & Weirdos 系列， 限量 100 幅 ，存在五個稀缺程度。

DADA Creeps and Weirdos 系列

Lunar

Lunar 是一個基於以太坊智能合約建立的房地產交易所。在 Lunar 中，任何登月者都可以購買月球地塊，購買成功就會獲得一個稱爲 LUNA 的代幣。Lunar 共有 400 個 地塊，所有地塊大小、位置、形狀各不相同，並且均已在 2017 年底被認領。

Lunar #196

Cryptocats

Cryptocats 由 Gendry Morales、Nas Munawar、Jochy Reyes 於 2017 年 11 月 12 日聯合創立。Cryptocats 共發行了 625 只 CryptoCat，分爲 3 個系列，第一個系列是 Original Cats，共 12 只；第二個系列發佈於 Blockathon，共 177 只，推出幾小時內就售罄；第三個系列於 2017 年 12 月推出，共 436 只。其中有一些比較出名的 Cats，包括由 Larva Labs 製作的 Punk Kitten。

Cat #501

Cryptokitties

受到 CryptoPunks 的啓發，Dapper Labs 團隊推出了一款叫做 CryptoKitties 的加密貓遊戲，每一隻 貓咪都擁有獨⼀⽆二的基因特質，並由此決定其外觀和性格。玩家可以收集和繁殖喵咪，創造出全新的貓咪並解鎖稀缺屬性。加密貓繁衍至今，已經擁有接近 200 萬隻風格各異的貓，有接近 9 萬個地址至少擁有一隻加密貓 ，市場成交約 70 萬隻，價值 6 萬 ETH。目前最高售價高達 999 ETH。

Pepito the Mascot#231

Decentraland

Decentraland 是基於以太坊構建的的元宇宙平臺，由社區以去中心化自治組織 （DAO） 的形式來管理。在 Decentraland 平臺中，用戶可以購買、建造或出售地塊。Decentraland 上的地塊通過笛卡爾座標 （x，y） 標識，可以用 MANA 進行購買，購買後由購買者永久擁有。目前可在官網上購買地塊及物品。

Weicards

Weicards 是基於以太坊創建的卡片收集平臺。在 Weicards 上，用戶可以購買、出售及租賃卡片。Weicards 共有 100 張 卡片，卡片售價與等級相關，卡#1 售價爲 1 個 eth，卡#100 售價爲 0.01 個以太坊。所有卡片均由描述性標題、重定向 URL 及圖像組成。用戶出售或者租賃卡片時，需要自行設置手續費，未設置手續費系統將自動收取 1% 作爲手續費，此外，初次出售卡片系統將收取成交額的 10% 利潤轉回給 Giveth （Giveth 是一個用於構建去中心化自治公司的開源平臺） 。目前所有卡片均已售出。

Weicards 上的卡片

EtherRock

EtherRock 是一組在以太坊區塊鏈上創建的以「石頭」爲主題的 NFT 收藏品， 限量 100 個 。每個 EtherRock 石頭圖像除了顏色不同，它們在設計圖樣上都是相同的 ，靈感來自於 1975 年末流行的經典 Pet Rock (寵物石) 玩具。目前這 100 塊「石頭」都已售出。EtherRock 官網寫道「這些虛擬石頭除了能夠用於買賣，沒有其他用途」 。

Rock ID 0

2018

Ether Tulips

Ether Tulips 是一款基於以太坊的鬱金香養成遊戲。在 Ether Tulips 中，用戶可以購買鬱金香種子、交易鬱金香及進行戰鬥，每個鬱金香種子都具有 6 種屬性：Damage、Armor、 Strength、Agility、Intelligence 和 Health，這六個數據加權平均後會得出鬱金香的戰鬥值。目前共有兩代種子可供選擇，不過 Ether Tulips 官方 在北京時間 2021 年 8 月 31 日發佈了全新的 Generation 2021 系列，此係列爲 Ether Tulips 最終系列，共發售 5094 顆鬱金香種子，加上 0 代 和 1 代鬱金香的數量，EtherTulips 系列最終總供應量爲 12345 株 。

Generation 2021 系列可在 此處 購買。

Ether Tulips Gen 0

CryptoTulips

CryptoTulips 是一款鬱金香收集遊戲，初始發行量爲 150 朵 ，目前仍可以鑄造鬱金香。值得注意的是，目前 CryptoTulips 官網暫時關閉，可在 OpenSea 上進行購買。

CryptoTulips #034

Etherlambos

Etherlambos 是一款基於以太坊智能合約構建的數字豪車收集平臺，在 Etherlambos 中，玩家可以購買、收集及交易與加密貨幣和區塊鏈行業相關的汽車。例如，在這裏你可以購買汽車「Satoshi」和「Vitalik」。Etherlambos 共有六個型號可以購買，均限量供應。此外，用戶還可以對已經購買的型號進行外觀、馬力和駕駛能力進行調整和修改，並且 Etherlambos 還可以根據汽車愛好者的需求量身定製個性化車輛。目前，可在官網上進行購買。

Satoshi Serial No.: 31

HyperDragons

HyperDragons 是 MixMarvel 團隊打造的一款可戰鬥的區塊鏈遊戲。在 HyperDragons 中，用戶可通過購買龍蛋或交配繁衍獲得鬥龍及培養鬥龍參加競技場戰鬥，並且 HyperDragons 還兼容 Cryptokitties 等類似數字收藏品，HyperDragons 系統會同步玩家擁有的貓並回饋給龍，鬥龍可以「喫」貓，轉化貓的屬性來增強自己。HyperDragons 共發售了 888 只 龍蛋，售罄後沒有超發。

HyperDragons #17746

Ethmaps

Ethmaps 是一個構建在以太坊上的包含 178 個 國家 （區域） 的世界地圖。每個區域均可售賣，初始售價與區域面積相關，用戶購買區域成功後，也可以自行出售該區域。

Ethmaps 部分地圖

CryptoCrystal

Crypto Crystal 是一款基於以太坊智能合約創建的水晶收集遊戲，由 Quan Inc. 推出。在 Crypto Crystal 中，玩家可以進行挖掘、融合及交易各種晶體。CryptoCrystal 有 100 種水晶可供選擇，水晶的確切數量未確定，初始最大儲量爲 21,000 噸，具有預定的分佈，但它們將根據需求略微增加。用戶需要先購買 Pickaxe Token (Pkx) 開採水晶，每 pkx 的挖礦量是 10g 水晶，並且會逐年遞減。此外，兩種相同的水晶還可以進行融合，融合後會得到更大的水晶。目前可以在 OpenSea 上進行交易。

Margery McLuhan

Cryptostrikers

Cryptostrikers 是一款球星卡牌收集遊戲，2018 年 5 月由 Gianni Settino 與 Benn 共同創立。在 Cryptostrikers 上，玩家可以抽取、交換和下注。Cryptostrikers 共有 10261 張 卡片，所有卡牌已於 2018 年 FIFA 世界盃期間售賣結束，並且不會再鑄造新卡，目前可在 OpenSea 上購買。另外，Cryptostrikers 還可以用錢包中的加密貓購買。

Dele Alli (Originals #9/144)

CryptoArte

CryptoArte 是基於以太坊構建的藝術生成品收藏平臺，由以太坊愛好者 Sebastián Brocher 推出。CryptoArte 共包含 9895 幅 7,680 x 4,320 像素的數字圖像，每幅畫通過形狀、顏色、裝飾等的有意義的組合代表以太坊區塊鏈的 576 個連續塊。目前所有數字畫作均已售出。

Painting #6568

Cryptographics

Cryptographics 是基於以太坊和 IPFS 構建的數字藝術創作平臺，由項目孵化器 Decenter 推出。Cryptographics 將藝術家、創作者、收藏家聚集在一起，藝術家上傳圖形元素並出售給創作者，創作者生成 Cryptographic，收藏家選擇併購買 Cryptographic。目前，Cryptographics 上共有 89 位創作者，創造了 2737 張圖形元素，共有 375 幅 Cryptographics。

Ethereal no.0409

2019

Autoglyphs

Autoglyphs 是一個生成藝術品 NFT 項目，是 Larva Labs 推出的 首個 儲存在以太坊鏈上的生成藝術項目，目的是爲了讓用戶可以自主創作和擁有藝術品。每個 Glyph 都是獨一無二的，任何願意將 0.20Ξ的創作費捐贈給 慈善機構 350.org 的用戶都可以創建 Glyph，創建者也將成爲第一個所有者。在創建 512 個 Glyph 後，生成器將永遠關閉。目前 512 個 Glyph 已經全部生成，需要在二級市場 OpenSea 上進行購買。

Autoglyph #145