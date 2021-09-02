【鋒裕匯理投信】六大利多支持 歐洲小型股後勢看漲

隨著歐美陸續解封、經濟持續復甦，特別嘉惠歐洲小型股表現。小型股對景氣的高敏感度與亮眼表現，益發吸引基金投資人關注配置方向。鋒裕匯理投信特與位於都柏林的資深投資專家 Emmanuel Dinand 連線，針對歐洲小型股投資後市，提供以下最新摘要資訊。

六大利多支撐 歐洲小型股後勢看漲

利多一 歐洲疫苗施打率提升：

歐盟施打疫苗的速度超越美国，目前多達半數人口已完整接种新冠疫苗。歐盟 27 國中，已有近 2 億 2,400 萬人完整接種疫苗。以人口較多的歐盟大國來看，西班牙全國 58.3% 人口已完成疫苗接種，意大利以 54.4% 的覆蓋率居次，接下来是法國 (52.9%) 和德國 (52.2%)，優於美國的 49.7% (資料來源：法新社，資料日期：2021/8/3)。

利多二 總體經濟數據表現上揚：

隨著疫苗接種人口的增加，經濟活動亦逐漸回歸常態，並已逐步反映於總體經濟數據表現。不僅歐元區 GDP 持續增長，採購經理人指數也逐步攀升。

利多三 歐元區維持低利率：

歐洲央行於 7 月公布的利率決議表示，繼續维持三大關键利率不變，暗示將在更長時間内维持低利率，續行寬鬆貨幣政策，以支持歐元區經濟。市場普遍認為此將支持歐洲股市和貿易復甦。

利多四 歐元區續推財政刺激政策：

歐洲央行維持歐元區的大規模振興購債措施不變，以利市場資金面寬鬆，強化流動性，而該措施預計會於 2021 年下半年、甚至 2022 年更見果效。

利多五 歐洲小型股以週期性行業為主，營收偏重內需：

歐洲小型股多為營收偏重內需的週期性類股，在景氣復甦階段往往更能掌握內需經濟反彈力道，漲勢可期。

利多六 小型股企業持續成長：

近期歐洲小型股企業每股盈餘 (EPS) 走揚，小型股企業獲利成長更是優於大型股。儘管價值面已略顯昂貴，但此際反而更有利選股操作、進場發掘價值被低估的高品質標的。

歐洲股市今年以來歷經價值與成長類股表現輪動，目前價值股表現仍然居上，鋒裕匯理資產管理預期價值股反彈將是長期趨勢。儘管通膨依舊值得關注，但短期市場波動可望帶來選股契機，趁勢布局聚焦週期性類股的歐洲小型股基金，將更能掌握疫後復甦長線成長錢景。

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