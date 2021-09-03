簡析 Deri 新推出的永續期權產品核心設計

Deri 永續期權提供了由 DPMM 機制實現，爲鏈上期權產品聚合流動性的方案，提高了資本效率和降低了無常損失。

撰文：Groot

9 月 1 日，去中心化衍生品協議 Deri Protocol 正式發佈了其最新產品永續期權（Everlasting Options）交易協議，該協議採用爲衍生品量身打造的主動做市商（DPMM）機制，可以爲交易者提供無需挪倉的「永續」期權敞口，以此來儘可能提升資金利用率，並能夠緩解滑點問題。

對於加密貨幣市場的投資者來說，相信「永續合約」這個概念並不陌生，這一概念由 BitMEX 推出並在最近幾年時間裏迅速成長，目前已經成爲了加密衍生品市場中最熱門的一類標的。不過，由於期權類產品的價值直接由內在價值和時間價值決定，也就是說「到期時間」是期權定價過程中非常重要的參數，相比之下「不會到期的期貨」在產品設計上更易實現，因此「永續合約」在過去相當長的一段時間裏幾乎已經成爲了「永續期貨合約」的代名詞。

不過在今年 5 月份，加密資產投資基金 Paradigm 研究合夥人 Dave White 與 Alameda Research 及加密衍生品交易所 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 聯合發表的一篇論文中提出了「永續期權」的概念，併爲這類新的衍生品提出了簡單的無套利定價框架。Deri 推出的永續期權產品，將 Dave White 和 SBF 提出的產品原型推廣到更適合 DeFi 的連續資金費率的模式，並對該模式推導出了定價模型的解析解，該合約目前已經通過了由 PeckShield 派盾進行的安全審計。

什麼是永續期權？

永續期權，簡單來說是一個便於操作、在長期持有的情況下無需支付滾動頭寸費用且無需進行到期換倉等操作的期權產品。

期權作爲一個在大多數時間被用於進行風險對沖而非簡單投機的衍生品，經常需要與被長持的現貨或期貨倉位共同持有相當長的時間，而對於普通有到期日的期權來說，一旦合約到期，用戶就必須要通過滾動頭寸，將到期的那部分倉位換到一個到期時間更靠後，但是行權價相同且方向相同的合約之上，而這個過程除了需要時間成本以外，還會有一些必要的交易成本。此外如若用戶忘記了換倉操作，還會導致其失去風險對沖保護，可能會遭受更大的損失。

而與永續期貨類似，持有永續期權同樣需要支付「資金費」，只不過永續期權合約的資金費計算中需要額外計算即時的期權行權收益。這種「資金費」的邏輯其實非常簡單，可以理解爲合約幫助用戶完成行權並重新開設頭寸的行爲，而在支付這筆費用時對應期權的市場價格和該合約的內在價值之差，即爲當日的「資金費」金額。

此外 Dave White 和 SBF 還在論文中提出了一個無套利定價框架來計算這種新型衍生品的價值，基礎結論是永續期權的價值等同於一籃子特定且不斷滾動的期權投資組合的價值之和，也就是說永續期權的定價應等於這一投資組合，而在雙方價格出現明顯差異的情況下，市場上的套利者就會主動介入來幫助整個系統恢復到「正常」狀態。

Deri 永續期權的核心設計

Deri 的永續期權產品的流動性支持由 DPMM 機制實現，該機制下流動性池會充當交易對手方，不過 DPMM 並不會被動地接受預言機的價格，而僅會將預言機價格用作內置價格發現算法的參考。該算法旨在對訂單簿匹配系統進行概括，通過預言機來調整定價曲線，從而使更大一部分的流動性集中在資產的市場價格周圍，從而提高了資本效率和降低了無常損失。

雖然 PMM 最早被提出時僅被用於優化現貨交易的流動性，但是 Deri 進一步擴大了其想象力，將這一機制「遷移」到了衍生品上，將看漲期權和看跌期權頭寸映射到現貨交易中的買入和賣出動作，並用期權所對應的資產映射 PMM 中的「base token」。

而 PMM 的參數 i 也從傳統意義上對應資產的現貨價格替換成了期權理論價值，而該數據並沒有預言機能夠直接提供，因此會通過 Deri 團隊所推導的永續期權定價的解析解來計算得出，而預言機會提供現貨價格和波動率兩個數據，計算出的期權的「理論價格」並提供給用戶。

一般情況下市場上的看漲期權與看跌期權總量是無法完全對沖的，因此流動性池就需要承擔非零頭寸的風險，而 Deri 爲了誘導系統「自發」地趨向相對平衡的狀態，會通過標記價格自動調高或者調低資金費，這相當於在原本資金費的基礎上加入了一個額外的資金費（根據淨頭寸情況可正可負），以此鼓勵系統實現自平衡。

而這種「額外的資金費」的設計還提供了另一種套利的機會，即持有相對少數的永續期權合約，並在其他期權市場中完全對沖該頭寸，以此在規避風險的情況下賺取這部分額外的「資金費」。

小結

由於期權相比於期貨來說更爲靈活，這種非常高的自主性就導致了本就因門檻偏高而相對有限的流動性遭到了進一步的拆分，這種流動性碎片化一直困擾着期權市場，而 Deri 永續期權提供了爲鏈上期權產品聚合流動性的方案。而 DPMM 機制的引入實現了所有用戶共享流動性池，進一步避免了用傳統訂單薄導致不同方向期權合約流動性分散的問題，實現了流動性資金的最大化利用。

Deri 在永續期權上的探索並非只是傳統金融市場中類似產品的簡單移植，而是一個完全在 DeFi 世界誕生的新物種。這也是首次在 DeFi 世界交易一個傳統金融世界不存在的衍生品。如果說 Uniswap 是關於「how to trade」的 DeFi 原生物種，Deri 永續期權則是關於「what to trade」的 DeFi 原生物種。

DeFi 世界的繁榮不可能僅依賴於「複製粘貼」，全球監管的不斷加壓讓 DeFi 迎來了新一輪的發展契機，而衍生品作爲此前中心化交易所的「絕對優勢領域」，在鏈上創造高效且可靠的替代方案或將成爲 DeFi 發展新的突破口。而 Deri 通過智能合約在鏈上實現的一整套衍生品交易工具提供了 DeFi 市場內生的對沖、套利以及投機機會，也因此成爲了 DeFi 基礎設施重要的組件之一。