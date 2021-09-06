【鋒裕匯理投信】四大利多支撐 布局歐股機不可失。

近期景氣循環復甦激勵 MSCI 歐洲指數表現不俗，第二季表現尤其突出，歐洲股票基金今年以來的平均漲幅亦達 16.24%，吸引基金投資人關注錢進方向 (資料來源：理柏，資料日期：2021/7/31，理柏台灣註冊的 44 檔歐洲股票型基金今年以來平均表現)。

鋒裕匯理投信特與位於倫敦的資深投資專家 Chris Morgan 連線，針對歐股投資後市，提供以下最新摘要資訊。

四大利多支撐，現在布局歐股機不可失。

利多一：歐元區成長創近 15 年新高 - 歐元區 GDP 持續增長，採購經理人指數也大幅攀升。

利多二：歐洲央行續撐 - 歐洲央行維持歐元區的大規模振興購債措施不變，以利市場資金面寬鬆，強化流動性，並將政策利率維持在歷史低點，續行超寬鬆貨幣政策。

利多三：歐洲企業表現持續成長 - 近期歐洲企業每股盈餘 (EPS) 與業績成長強勁，一改過去低迷表現。雖然通膨壓力可能是短期逆風，但預料盈餘動能可望持續支撐企業獲利後市。

利多四：歐股價值面具吸引力 - 歐股資產價值的本益比目前高於長期平均值不多，為 16 倍左右，而距 2000 年最高的 23 倍亦有一段距離，相對便宜頗具投資吸引力。

整體而言，歐股今年以來歷經價值 (如能源、金融) 與成長 (如資訊科技) 類股表現輪動，高波動性帶來的評價缺口 (valuation gap)，有利選股操作，趁勢布局歐股基金可望掌握長線看漲後市。

* 資料來源：2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》，資料日期 2020 年 12 月之資產管理規模

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Amundi Asset Management ，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。

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