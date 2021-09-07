【富蘭克林】搶攻智能投資風潮！富蘭克林「國民理財機器人」添生力軍

疫情打亂民眾理財規劃與想法，卻也加速接受並習慣數位化服務，進入後疫情時代，股市前景仍佳但漲勢已高亦是不爭的事實，然而機器人理財的客觀判斷優勢，能降低情緒性決策所造成的干擾，近期更深獲投資人青睞，根據金管會證期局統計，截至今年 6 月為止，國人使用機器人理財的人數達 10 萬 6234 人，相比去年同期 5 萬 2325 人，呈現爆炸性成長。

國民理財機器人二種選擇，助投資人建構最適宜之投資組合

深耕台灣 30 年的基金專家富蘭克林證券投顧，多年前就開始積極耕耘金融科技 FinTech，近期又搭上國內機器人理財熱潮，於 9 月順勢推出「國民理財機器人 2 號 - 富動能」，運用「動能策略」挑選強勢市場，並使用諾貝爾得獎的計量模型，透過演算法分析出最適宜之投資組合，幫助投資人把握市場動向，尋求波段中的超額報酬機會。富蘭克林表示，為了因應多變市場、滿足投資人多樣化的理財需求，才會提供二種獨具特色的機器人，於 2018 年領先業界開發「機器人 1 號 - 富智能」同樣使用諾貝爾得獎的計量模型，主打以「AI 技術預測市場趨勢」，計算出符合效率前緣的最適宜之投資組合，適合透過長期穩健投資達成理財目標的投資人。

理財機器人幫你「存基金」5 千元就能開始！年底前手續費下殺 0 元

富蘭克林提倡國民理財運動不間斷，號召小資族儘早開始「存基金」，定期定額每月只要 5 千元起即可入手 4~5 檔基金的一個投資組合，並享受「國民理財機器人」提供的 VIP 級理財服務，包含「24 小時監控」及「投資組合再平衡」功能，全天候持續守護客戶資產。為歡慶「機器人 2 號 - 富動能」新推出，富蘭克林祭出超值優惠，即日起至 12/31，凡透過「國民 e 帳戶 - 國民理財機器人專區」新申購投資組合即享申購手續費 0 元優惠，扣款成功者還可於次月起獲得「國民 e 帳戶 - 一般專區」全平台基金申購手續費 0 元優惠，單筆及定期定額皆可，不限下單次數，優惠適用至 2022/1/31，更多活動細節可參考活動網站 https://lihi1.com/Vdy9c，不論是想告別挑選基金的煩惱，或是想完善投資組合，都別錯過這波千載難逢的限時優惠唷！

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