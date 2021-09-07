【中信投信】電動車帶動供應鏈轉型 台廠調適迅速 後市看俏

台灣過去 30 年以電子代工闖進全球供應鏈，具高彈性、高配合度及高技術水準等優勢，隨著電動車市場崛起，中信投信預期，相關台廠供應鏈可望再以「打群架」的優勢彎道超車。想要掌握相關趨勢商機，建議可透過中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）超前布署！

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳表示，全球政策驅使下，電動車將取代傳統燃油車，而電動車的電子應用比率較燃油車大為提升，將有利台廠在趨勢中站穩腳步。她指出，在電動車重要的「三電」中，身為電子零組件龍頭的台灣，已掌握電控系統 (車用晶片、影像感測器等) 及電機系統 (驅動馬達、電壓轉換系統等) 兩項。而就成長性來看，汽車產業未來將集中於電力傳動系統、電池及車用電子衍生相關商機，台灣除了具備擅長的資通訊技術外，在全球去中化供應鏈及台美戰略聯盟關係升級下，汽車相關產業可能向外尋求製造地，以分散零部件生產風險，間接加速汽車產業供應鏈轉型。

此外，根據經濟部工業局調查，2020 年台灣汽車電子年產值已達 2,700 億元，並預估 2025 年產值將超過 3,100 億元。張士琳表示，今年上半年汽車產業由於車用晶片短缺，廠商將生產資源配置於特定車款，尤其優先生產電動車，刺激電動車銷售揚升，目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解，被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售，加上第四季為汽車產業旺季，全球電動車預料於 2021 年、2022 年將分別成長 78%、47%，台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）追蹤指數為特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並且提供季配息。根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，可發現隨著全球政府越來越關切淨零碳排議題，近年指數報酬率氣勢相對旺盛，2019 年、2020 年年化報酬率皆交出 30% 以上的佳績，統計今年以來至 7 月底，報酬率也有 18.8% 的亮眼表現。

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

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本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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