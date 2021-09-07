圍繞 UST 的「頂層設計」思路，縱覽 Terra 生態發展概況

不同於以太坊等公鏈無邊界、自組合特性，Terra 生態版圖正在遵循「穩定幣 UST 的場景需求壓倒一切」的頂層設計思路不斷攻城略地。

撰文：一棵楊樹

作爲 2018 年啓動的基於算法的穩定幣協議，Terra Protocol 致力於提供一套價格穩定且被廣泛採用的穩定幣系統，三年來整個 Terra 生態也確實圍繞着 「價格穩定」 和 「廣泛採用」 這兩個核心目標在努力。

尤其是今年以來，伴隨着穩定幣 UST 不斷在鏈上 （Mirror Finance、Anchor Protocol 的發展，擴展至 Solana、Harmony 等區塊鏈網絡） 和鏈下 （亞馬遜禮品卡、Travala.com 支付集成） 攻城略地，加之 「Columbus-5 升級」 明確 9 月上線及 Wormhole 跨鏈橋帶來的多鏈資產預期，最近 Terra 生態再次受到市場的廣泛關注。

就在剛剛過去的 2021 年 7 月 7 日，Terra 宣佈推出 1.5 億美元生態基金 ，該基金將用於贊助建立在 Terra 生態上的項目，從而推動 Terra 進入下一個發展階段，爲其各生態項目增強可訪問性以實現主流採用。

「一個核心，三個抓手，N 個生態協議」

Terra 生態可以一句話歸結爲「一個核心，三個抓手，N 個生態協議」。

「一個核心」即爲 穩定幣 UST （Terra 上另兩大穩定幣分別是世界貨幣基金組織的特別提款權 SDR 的穩定幣 SDT，以及與韓元掛鉤的穩定幣 KRT，掛鉤思路與 UST 完全一致） ，目前 總市值 已經達到 24.4 億美元（截至 9 月 7 日數據） ，僅次於 USDT、USDC、BUSD、DAI。

整個 Terra 生態的設計思路全部是圍繞如何擴展穩定幣 UST 的使用場景及支付需求， 且 UST 的運作採用了 雙代幣設計 ：

簡單理解就是每當一個 UST 被鑄造出來，就必須燒掉價值一美元的 LUNA ，且 LUNA 通過套利機制幫助維持 UST 與美元的掛鉤：

每當 UST 交易高於掛鉤時，用戶可以向系統發送價值 1 美元的 LUNA，並收到 1 個 UST。反之，當 UST 交易低於掛鉤時，用戶可以向系統發送 1 美元的 UST，以獲得 1 美元的 LUNA。在這兩種情況下，用戶被激勵進行套利，從而幫助維持 UST 與美元的掛鉤。

「三個抓手」 則爲 Mirror Finance、Anchor Protocol 這兩個 Terra 官方 （Terraform 實驗室資助並推出） 的鏈上生態拳頭產品，以及 Chia 這個在鏈下撐起實際的支付場景需求的支付應用。

其中支付程序 Chai 在韓國的線下支付場景中經歷了兩年多的發展考驗，數據上看增長穩定；而合成資產協議 Mirror Finance 已成爲業內最大的合成美股交易平臺；Anchor Protocol 作爲固定利率協議在 8 月引入 bETH 後鎖倉生態和體量也迎來了明顯的增長。

總的來看，Mirror Finance、Anchor Protocol 這兩個拳頭產品目前在 Terra 鏈上生態中幾乎居於核心作用，加之 Chai 的鏈下支付場景覆蓋，相當從支付、投資、儲蓄三方面捕獲了廣大想要嘗試接觸加密世界的新手用戶。

「N 個生態子協議」 則是目前排隊 （待） 推出的若干圍繞 UST 的 Terra 生態項目，諸如 Prism、Nebula、Alice 等等 （按照 terra.smartstake.io 的不完全統計，足有 60 餘個之多） 。

這些生態協議的世界線最終大都會通過與 Mirror Finance、Anchor Protocol 的組合性收益協作，收束到穩定幣 UST 的使用場景和消耗需求上去。

Terra 生態概覽

細究 Terra 的生態佈局，它先是通過支付應用 Chai，在鏈下現實世界中讓 UST 可以用來支付和消費，迅速拉近了加密世界和傳統世界的距離，也爲 UST 構造了基於現實世界支付需求的首要使用場景。使得 UST 不僅僅只是加密世界的穩定幣，而是真正成爲了一種可以使用的支付方式。

與此同時，再通過 Mirror 將傳統金融資產合成至鏈上，爲 UST 搭建鏈上的投資使用場景，並再輔助以 Anchor 賺取 20% 的穩定幣收益，搭建鏈上的儲蓄使用場景，至此 UST 的基本需求格局得以確定。

之後的一衆生態項目則多是圍繞此展開，以進一步從支付、投資、儲蓄這三個渠道強化 UST 的場景需求，實現目前穩定幣「價格穩定」和「廣泛採用」的聖盃。

三個重要抓手

Chai 移動支付應用

支付應用 Chai 於 2019 年 6 月上線，是 Terra 最先佈局的生態項目，作爲受韓國政府監管的法幣支付網關，可連接約 15 家大型銀行，致力於成爲韓國商家的首選支付應用。

而它的主要結算單位也是基於 Terra 的韓元穩定幣 KRW。根據 Chaiscan 數據，截至 8 月 28 日 ，Chai 的近期的日活躍用戶數約爲 5.9 萬 ，日均交易逾 10 萬筆，日消費金額 20.84 億 KRW （180 萬美元） 。

對於用戶來說 ，消費者通過 Chai 應用或是 Chai 借記卡在合作商家中進行消費，可以獲得折扣或積分返現；

對於商家來說 ，Chai 的手續費率爲 0.5% 左右，遠低於韓國其他信用機構收取的 2-3% 的交易費；

除了 Chai 之外，Terra 生態其他的支付類應用還有 MemePay （蒙古） 等，都是圍繞線下實際商家消費場景進行搭建。

所以不同於 Mirror Finance、Anchor Protocol 鏈上 Terra 生態「雙子星」的地位，目前而言 Chai 在鏈下以一己之力撐起了 UST 的主要支付場景需求，也是當下爲數不多的將加密貨幣帶入現實世界用作支付的區塊鏈應用。

Mirror Protocol 合成資產協議

得益於 Terra 這條競爭公鏈典型的低 Gas 費用和高可擴展性，Mirror Finance 目前已經涵蓋美股 （Alibaba、Tesla、Robinhood 等） 、加密資產 （BTC、ET H） 等多類合成資產，且在合成美股交易領域已經業內領先。

Mirror Protocol 的鑄造過程和 Synthetix 類似，都是超額抵押，不同的是 Mirror 是通過穩定幣 UST 或 mAsset （Mirror 上的合成資產） 超額抵押以鑄造合成資產代幣。

而 UST 最小抵押比率爲 150% ，mAsset 最小抵押比率爲 200%，質押鑄造的美股合成資產代幣也同樣是鏈上的，可在 Uniswap 和 Terraswap 上進行交易。

簡言之，Mirror 中任何基於美股等合成資產的投資需求最終都會傳導回 UST，爲 Luna 和 UST 提供價值。

而《數據不會說謊：Synthetix 爲何最近表現如此低迷？》一文也詳細對比分析了 Mirror Finance 與基於以太坊上的合成資產老牌龍頭 Synthetix 在鎖倉量交易額、手續費收入、鎖倉量、用戶數量等關鍵協議指標上的各自表現，尤其是在合成美股方面，Mirror Finance 已經成爲目前區塊鏈世界最大的合成美股交易平臺。

尤其是在 6 月 25 日 Mirror V2 上線後，其中關鍵的三個新增功能：

新抵押品 LUNA、MIR、ANC、aUST；

空頭激勵 （生成 sLP） ；

允許上線 Pre-IPO 資產，都進一步鞏固強化了它在合成美股交易方面的領先地位。

雖然此前 7 月份 Uniswap Labs 以 「不斷變化的監管環境」爲由 限制了代幣化股票的訪問功能 ，對 Mirror Finance 帶來了一定的市場情緒顧慮和監管不確定性。

但數據上看，截至 8 月 29 日，Mirror 的鎖倉量 （Terra+ETH，不過 Terra 爲主） 爲 18.7 億美元 左右，與同期 Synthetix 19 億美元的鎖倉量不相上下。更關鍵的是，Mirror Protocol 僅在過去 24 小時的交易數 就達到了 26794 筆 ，交易量突破 1053 萬美元，大幅優於 Synthetix 的表現。

Anchor Protocol 固定利率協議

Anchor 作爲低風險的固定利率收益金融工具，公開承諾提供年化收益率高達 20% 的儲蓄產品 ，即便是在高收益見怪不怪的 DeFi 世界，許諾無論牛熊穩定提供 20% 的年化收益，也是一件極具吸引力的投資選擇。

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不過 Anchor 只接受 原生 Staking 收益的資產 作爲借款抵押物，也即傳統的 PoS 性質的區塊鏈資產，包括以太坊、Polkadot、Cosmos、Solana 等。

而它們在 Anchor 上的質押衍生品被稱爲 bAssets，就像 bLUNA 則是 Terra 區塊鏈原生資產 LUNA 的一級衍生品，目前也是 Anchor 協議抵押品中的主力。

但 8 月初 Anchor Protocol 與 以太坊 2.0 質押協議 Lido Finance 達成合作並推出了 bETH ，算是在引入鏈外資產上邁出了重要的一步——作爲 stETH 在 Terra 生態的映射代幣，bETH 可作爲抵押品使用戶獲得抵押貸款和 Anchor 流動性挖礦獎勵，也是首個正是通過 Anchor 引入 Terra 生態的主流加密資產。

截至 8 月 29 日，Anchor Protocol 鎖倉量 （TVL） 約 37 億美元 ，抵押品總價值 23.4 億美元 ，其中 bLUNA 抵押品價值約 20.9 億美元 ，bETH 抵押品價值約 2.5 億美元，雖然 bBLUA 依舊佔據主流，但這不到一個月的時間內 bETH 的增長速度已然十分明顯。

而 Anchor 的野望或許也正在於此——後續伴隨着 PoS 及其背後質押生態的繁榮，尤其是 ETH、SOL、ATOM 等質押資產的進一步引入，通過成爲覆蓋主流 PoS 資產的 DeFi 利率儲蓄產品，爲 Terra 生態架起吸納多鏈資產並最終反哺 UST 需求的關鍵橋樑。

其他生態子協議

目前排隊 （待） 推出的若干圍繞 UST 的 Terra 生態項目，諸如 Prism 、 Nebula 、 Alice 等，大多處於項目完善甚至 DEMO 想法的階段，且基本上都是圍繞 Anchor 進行組合式收益設計， 預計會在接下來半年左右的時間陸續推出。

Orion Money 跨鏈穩定幣銀行

跨鏈穩定幣銀行 Orion Money 是 Delphi Digital 黑客馬拉松活動的獲勝者，它構建了一個跨鏈穩定幣收益聚合器，通過將不同鏈上穩定幣轉換爲包裝資產的方式實現聚合收益，簡言之就是旨在將以太坊上穩定幣接入 Anchor Protocol。

所以 Orion Money 的出現可以視爲 Anchor Protocol 的一個「補件」，更多是爲了填補 Anchor Protocol 僅支持用戶獲取穩定幣 UST 的穩定收益而不支持其他種類穩定幣收益的困境，計劃有三個主要產品： Orion Saver 、 Orion 產量保險 和 Orion Pay。

前不久 Orion Money 也剛剛推出了首款產品 Orion Saver Alpha，同時也即將推出一些新版本，其中可能會嵌入其他收益產品並提供更多高價值服務。

此前 Orion Money 已分別在 6 月 19 日、8 月 12 日完成了 170 萬美元和 700 萬美元融資，投資方就包括 Delphi Digital 這個 Terra 生態資深投資者與 Terra 聯合創始人兼 CEO Do Kwon 、Anchor Protocol 總經理 Matthew Cantieri 。

Mars Protocol 貨幣市場與借貸協議

Mars Protocol 基於 Delphi Digital 團隊設計的動態利率模型構建，它旨在成爲 Terra 生態內各資產的貨幣市場，打造一個未來銀行，支持免託管、開源、透明、算法和社區治理，核心目標是 吸儲和借貸，同時管理流動性不足和破產風險，從而有效提高 Terra 內各生態生態的資本效率。

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但與其他傳統銀行不同的是，Mars Protocol 是一個完全自動化的鏈上信貸工具，由去中心化社區通過透明的治理流程進行管理，所有決策均由 Martian Council 委員會做出。且其借貸類型主要分爲兩大類：

質押型

質押型借貸和 Compound 類似，先將質押品存入協議，然後根據質押率借出想要的資產。存入的這部分抵押品也是可以獲得利率收益的。初期，支持的代幣種類爲 UST、ANC、MIR、LUNA。

非質押型

Mars 的非質押型借貸其實並非真的能夠實現無抵押型貸款，其中的非質押指的是以 Mirror 和 Anchor 上的流動性作爲憑證，無需將代幣存入 Mars。

Pylon Protocol

Pylon Protocol 是一套建立在 Anchor 協議之上的儲蓄和支付 DeFi 產品，它在付款人和收款人、消費者和創作者、贊助人和藝術家、投資者和企業家、借款人和貸款人以及更多關係之間引入了一種激勵協調的新範式。

目前公開的是一個名爲 Pylon Gateway 的公平項目啓動板，允許衆籌和收益，用戶將 UST 存入一個池中以接收代幣分配的份額。該項目的代幣按投資者在池中的股份比例分配。

Pylon 協議的代幣「MINE」通過吸收項目在 Pylon 上啓動的代幣的價值來模仿 Luna 在 UST 機制中的鑄造 / 銷燬角色——高達 10% 的項目啓動產生的收益將用於 MINE 回購。

Prism 未來收益的流動性協議

作爲由 Terraform Labs 推出的又一官方拳頭產品，Prism Protocol 使用戶可在能夠選擇的時間段內出售其持有資產的未來收益，從而通過該未來收益的借入借出來獲取流動性，從而不必再面臨傳統抵押模式下的任何本金清算風險。

Alice 高收益與即時支付網絡

Alice 利用 Anchor 的收益率，切斷了所有中間商，用戶可以只連接自己的銀行帳戶，就能直接賺取基於 Anchor 的高收益，同時可以實現不同賬戶之間簡單易操作的即時加密支付。

Nebula ETF 發行與投資平臺

Nebula 按目前披露的信息更像是定位於 Terra 生態的多資產 ETF 發行和交易平臺。

Terraswap 資產兌換交易平臺

Terraswap 是 Terra 生態的官方兌換交易平臺，可用於交易 Terra 生態資產——UST 等穩定幣、Luna、MIR、ANC 以及 mAsset 等合成資產。

圍繞 UST 場景需求的「頂層設計」

目前 Solana、Fantom 等對標以太坊的競爭公鏈全面開花，涵蓋了借貸、去中心化交易、衍生品、NFT 等各條賽道，協議之間的自組合性如同化學反應一般發生。

相對而言 Terra 則極度垂直，無論是已經具備一定規模的 Mirror、Anchor 還是尚在 （預） 啓動階段的生態項目， 「頂層設計」 的意味都十分明顯。

每個協議各司其職，不同的協議通過這種設計下的「可組合性」在逐步涵蓋投資、儲蓄等絕大部分的金融場景，實現愈發明顯的垂直金融公鏈生態，以至於 Terra 社區一度模仿「DeFi」提出「TeFi」的概念。

而接下來在餅越畫越大的背景下，這些數以十計的一衆生態項目之間如何協調進度、組合安排，尤爲考驗 Terra 生態的發展智慧。畢竟這對以太坊等來講或許是無需擔憂甚至值得欣喜的現象——以太坊的無許可特性及無邊界的組合性，通過高容錯性爲整個以太坊生態帶來了無盡的想象空間和令人拍案叫絕的創新。

但對一直秉持「頂層設計」的 Terra 而言，未嘗不是一種「甜蜜的煩惱」，因爲「頂層設計」型的開放金融生態，利弊都很明顯。

好處 在於各生態項目之間彼此可以直接如積木一般互相組合，所以通過底層設計的劇中調度，可以避免資源的浪費，同時使得協同效應最大限度地體現，使得生態目標可以高速搭建——最近半年來 Terra 通過 Mirror、Anchor 的底層設計反哺 UST 及生態的發展，就是較爲成功的例證。

但同樣地，弊便在於執行力於此就顯得格外關鍵，一如 Mirror V2、Anchor 、Columbus-5 相較原計劃的推遲所造成的全局影響。

如何將可組合的協議進行環環相扣的設計 ， 並確保一個個項目協議如期交付兌現 ， 避免因單個生態拼圖延期而拖累整體進度 ，是接下來 Terra 生態發展壯大的核心要義所在。