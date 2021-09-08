微奶茶x微美式x微復古 儀式感生活日記

資料暨圖片提供 - 水設設計

微奶茶 x 微美式 x 微復古

儀式感生活日記

引用胡蘭成的名句 “歲月靜好，現世安穩”，完美詮釋了我對家的憧憬與期待。在這個動盪不安的時空下，的確很需要一處可以卸下枷鎖、放下緊繃情緒的小天地。

因緣際會下購入人生第一間房，在交屋後每天都爬文要怎麼設計我們的家，看了很多板友的開箱、幸福空間、設計家、decomyplace、pinterset… 等的介紹，以刪除法的方式慢慢確定喜歡的風格，熬了幾個夜晚總算理出一個方向。

通透感 x 清新的色系 x 木質調 x 美式簡單的線條感 x 美式復古的衛浴設備

房子是買在竹北，一間 12 年的中古屋，室內坪數大約 38 坪，四房格局。原始屋況還不錯，格局方正、棟距很寬、開窗面很多，比較可惜的是屋高有點矮。但拆除後發現根本是個驚喜包。

客廳、書房、餐廳

主臥室、主臥衛浴

公共衛浴

設計公司是網路找到的，從看房就開始邊做功課，這設計公司一直是我們的口袋名單。設計出來的家都滿符合我們喜歡的感覺，輕輕柔柔的、乾淨清爽，不會壓迫、雜亂。

我們喜歡的家是這樣的



1. 有非常開闊、舒適的視野，不要回家有回到籠子的感覺。

2. 公共空間沒有制式的規矩，比如吃飯不一定要在餐桌、看電視不一定要坐在沙發上，喜歡很 free 的想在哪個地方做什麼都可以，有點類似共享空間的概念。

3. 收納不要做滿，喜歡剛剛好、恰到好處的居住品質。

4. 目前是兩人世界，有一間房整理乾淨就好，另外一間房當更衣室使用。

5. 主浴的浴缸要拆除，牆壁跟地板的磁磚滿完整的可以保留。

6. 原本公共衛浴的設計是有兩道門，一進去是洗手台、再進去才淋浴空間，想要改成在同一空間就好。

施工重點

一開始有講到這間房子屋高有點矮，拆除時才發現，原來有兩層天花板! 前屋主沒有拆除建商原本做好的，是直接又往上加了一層，拆完又多爭取到 20 公分的高度。

原始的磁磚沒有膨脹或是破損，所以沒動到的部分有保護起來，只有拆除架高部分。

浴室拆除浴缸

貼磁磚

木工造型、天花板

油漆

完工

玄關是每天回家後第一個踏進來的地方，希望這裡不只有換鞋的功能，而是能在短暫的換鞋過程中整理一下心情，不要把外面不好的情緒帶回家。

地板的磁磚是挑選比較美式復古的感覺，旁邊的屏風中間挖一個圓圈，裝上格紋玻璃讓光線可以透進來，後面是鞋櫃跟吊掛外套的地方。獨立的玄關，讓返家有儀式感。

進到客廳，左邊是整座的收納櫃，為了力求空間的乾淨，設計師建議將收納空間安排在一個地方。沙發後面是奶茶色的油漆，配上灰色沙發後非常溫馨舒適。天花板加上我愛的美式線條點綴層次感。

為了讓空間更通透更 Free，客廳沒有固定的電視牆去侷限使用上的限制，而是改用可旋轉的電視架，電視可以 270 度的轉向，不論在客廳區、架高的軟爛區、吧台區都可以看電視。躺著看、坐著看、吃飯看都 Hen 可以~ 完全不受限。

不想要有明確的隔間，所以用架高地板的方式區隔，若是未來有隔間的需求，可以再加裝平移的滑門。架高區的牆壁上會掛畫，所以設計師幫我們在天花板裝投射燈，可以依照畫作的類型調整角度，就像美術館設計那樣，有專屬的 Spotlight。

吧台取代了餐桌，覺得吧台的使用上比餐桌更彈性、更自由，可以吃飯、小酌、喝咖啡、追劇配下午茶、不想坐在椅子上的時候，輕輕靠著吧台也很舒服。在材質上，除了轉角處的白色格柵外，也加入了我喜歡的木質調，讓用餐氛圍更溫暖。後面的牆壁上有一道茶鏡，營造出雙倍大的視覺效果。

很喜歡在小週末的夜晚坐在這裡準備一些起司跟餅乾配上紅酒，開啟追劇、放假模式。而週末的早晨，靠在吧台上慢慢沖煮咖啡，讓咖啡香瀰漫整個家，生活品質大部分是從儀式感建立出來的。

圓拱後面是廚房，圓拱的造型在很多經典美劇都可以看見。比起方正的門框，圓拱優雅柔和很多。

房間的地板改成木地板，空間變得更加溫暖。床頭是藍天白雲的配色，但正藍色又顯得太亮眼，所以是用帶粉的藍色。兩顆圓形的壁燈，代表宇宙中的太陽跟月亮。

主臥衛浴的淋浴間的地板是小的馬賽克六角磚，不會太花俏，滿素雅的。

公共衛浴是整間打掉重做，配色上是灰與白，有小清新的感覺。拆掉原有的門片、換上白色磁磚後，讓整體更加明亮。

在後疫情時代，很多事情不像以前這麼自由，吃飯、聚餐、旅遊處處都受到限制。所以在裝潢討論的時候，特別重視儀式感的塑造。像是玄關的配置、吧台的彈性、軟爛區的慵懶、床頭牆的寓意，都讓生活多了份儀式性，就算不能到處去玩，還是可以享受有質感、愜意舒適的生活。

來源：《DECO TV》9 月

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