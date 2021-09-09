低檔找奇兵  指數震盪加劇  獲利、殖利率提供支撐力道

加權指數在晶圓雙雄強勢表態下，仍屬高檔震盪格局，短期操作除技術面搭配籌碼面擇優操作之外，可留意八月營收與或將發生的作帳或結帳行情，中期則可留意明年有夢的趨勢股，與基期相對偏低的績優股。

【文／黃俊超】

美國聯準會主席鮑威爾的鴿派聲明，帶動 S&P 500、Nasdaq 與費城半導體三大指數陸續創高，道瓊指數雖未衝高，也仍持穩高檔以上格局，而中國政策大幅變動，金融市場震盪加劇，港股暗自垂淚，然將新設支持中小企業創新發展的北京證交所，日股則在首相菅義偉確定卸任後，再次突破三萬點大關。

晶圓代工、金融力扛指數

雖然疫苗問世，全球覆蓋率卻似有跟不上新冠肺炎病毒變種速度，成了經濟復甦的難解習題，但是，卻也使得全球央行的紓困或振興政策，仍將隨之調整且暫難割捨；換句話說，就象徵著資金派對，或許將會逐漸進入尾聲，但是還沒有國家敢真正去按下印鈔票的停止鍵，而台股的最佳男主角終於甦醒。

「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！倚天不出，誰與爭鋒？」屠龍刀與倚天劍是金庸筆下倚天屠龍記中的靈魂。回到台灣加權股價指數，歷經航海王與鋼鐵人的高潮迭起過後，龍頭台積電調漲價格威震天下，搭配聯電、部分高價ＩＣ設計與封裝測試廠，半導體再度回歸武林至尊。

加權指數出現Ｖ型彈升型態，而成交量能則出現萎縮，近二○日均量已降至三六○○億元附近，相較於七月均量逾五五○○億元，減少約三成五，除了當沖新制上路的影響之外，人氣指標的航運股，占比從四成降到兩成，鋼鐵、塑化偏向區間，另外疫情變數升溫、基期偏高心態謹慎，也是量能下滑原因。

在國際股市表現持穩高檔以上的前提下，台股擁有台積電、聯電、電子高價股與金融權值股支撐，加上外資回頭買超且力道強化，加權指數基本上相對不易獨自連續重挫，然而，卻可能會出現所謂的「拉積盤」，老一輩則說賺了指數、賠了價差，白話就是從盤面近期漲跌家數來看，半數以上個股並未上漲、甚至下跌。

外資買盤用力回補之下，台積電自八月接近年線的五五一元彈升，至今最大漲幅約十五．八％，遠高於加權指數的八．五％，而二哥聯電則自季線附近的五四．四元，至突破前高的七二元，最大漲幅超過三二％，此外，金融指數領先過高，傳產股可留意的是中鋼，不僅迅速填息且漲幅也高於十二．五％。

鋼鐵轉強 尚欠東風

國際鋼鐵股表現相當亮眼，美國最大生產商紐柯鋼鐵、美國鋼鐵與美國鋁業，今年漲幅超過一倍，中國寶鋼、鞍鋼、包鋼等，不僅超過一倍且目前還在創高軌道當中，台灣鋼鐵股則是在第二季的大幅度上漲過後，近期進入量縮整理階段。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2160 期

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