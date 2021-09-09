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電動車智慧頭燈開案爆量

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先探投資週刊電動車智慧頭燈開案爆量

電動車導入智慧化頭燈，成為業者積極搶進的新藍海，從ＬＥＤ陶瓷基板廠同欣電到透鏡大廠雷笛克都確立訂單大幅湧進，營運翻揚可期。

 

【文／林麗雪】

大部分新開發的電動車，都已裝上ＬＥＤ頭燈，相信ＬＥＤ頭燈的滲透率，將隨著電動車的發展而快速成長」，ＬＥＤ陶瓷基板大廠同欣電在八月底日商野村證券的科技論壇中指出，在汽車頭燈、植物照明及一般基礎建設照明的需求帶動下，其陶瓷基板業務於連續六年的向下趨勢後，已經在二○二○年第二季觸底，同欣電同時指出，ＬＥＤ陶瓷散熱基板業務，是今年各項業務中成長最強勁的，為因應客戶的需求，同欣電在進一步確認客戶訂單後，將進一步擴充陶瓷基板產能。

同欣電在全球ＬＥＤ陶瓷散熱基板市占率高達七成，對於ＬＥＤ終端產品的應用回溫，水暖鴨先知，在外資的科技論壇中，同欣電特別提及ＬＥＤ頭燈的導入趨於成熟，有指標意義。

 

車燈開案量快速攀升

無獨有偶的，全球最大、市占逾三成的ＬＥＤ二次光學透鏡廠雷笛克，轉進ＬＥＤ車燈應用多年，公司透露，這幾年車燈透鏡的開案量一路快速成長，二○一九年開案量為五五件，去年已快速成長至八六件，今年僅僅上半年，開案量就衝高至八一件，顯示車廠在各項車燈的導入相當積極。

同樣的，從雷笛克的出貨數據也顯示，ＬＥＤ頭燈的出貨比重在拉高，二○一九年以前，較具光學設計門檻的頭燈（含霧燈）約占其出貨比重的三五％至四成，但二○一九年以後，頭燈（含霧燈）的出貨比重已拉高至六○～六五％。

透過技術改進，讓駕駛開車上路更安全，一直是車廠取得更高銷售及市占的法寶，智慧化頭燈的導入，是主要訴求之一，近年隨著汽車製造電動化及車電化已快速滲透。

根據 TrendForce 資料顯示，去年ＬＥＤ頭燈滲透率於全球乘用車已達到五三．一％，其中，ＬＥＤ頭燈滲透率於電動車更高達八五％，預估今年將分別有機會達到六成與九成的水準。

數據顯示，超過三成的交通事故都是發生在夜晚，而由於人腦透過眼睛吸收超過九成的資訊，但眼睛在晚上的反應卻是最脆弱的，如何讓車子在高速行駛的狀態下，仍能快速偵測到障礙物及危險，以避免事故發生，ＬＥＤ智慧頭燈的導入，成為車廠開發的重心。

早自二○一六年，德商賓士便發表了名為「Digital Light」的最新照明科技，這項科技的原理，是將ＬＥＤ光源分割成許多微小的像素，搭配微反射鏡與控制晶片，並配備攝影機與感測器隨時偵測道路與人車，提前控制車燈在所有狀況下提供適切的照明，如當前方有道路施工時，Digital Light 將會投射施工符號以及兩條與車身同寬的光線引導駕駛者安全通過；又若在道路附近偵測到行人，則會在路面上出現箭頭提醒駕駛者注意；又當前方有碰撞危險時，會顯示危險圖示提醒駕駛… 等等。

 

智慧頭燈須由ＬＥＤ製造

事實上，為了讓駕駛者在夜間能有更清晰的視野，各豪華品牌車種的頭燈照明科技近年快速進展，包括矩陣式ＬＥＤ頭燈、雷射頭燈、ＡＤＢ自適路照明等科技紛紛出爐，都是為了擴大駕駛者的夜間視野，增加對前方障礙物的反應時間。（全文未完）

 

 

 

來源：《先探投資週刊》2160 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊

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