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拉美經濟體遭遇通膨壓力 祕魯升息至11年新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
拉美經濟體遭遇通膨壓力 祕魯升息至11年新高(圖:AFP)
拉美經濟體遭遇通膨壓力 祕魯升息至11年新高(圖:AFP)
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祕魯拉美升息巴西墨西哥

在主要先進國家對利率政策仍持觀望時，多個新興市場國家已經率先行動。祕魯央行周四升息 0.5 個百分點，將基準利率提高至 1%，為自 2010 年以來的新高紀錄。

央行在其政策聲明中表示，這次決定並不代表進入升息周期，央行將特別關注有關通膨及經濟活動變化的進一步訊息，以在必要時，對貨幣立場做出調整。

隨著巴西、墨西哥、哥倫比亞、智利和秘魯的通膨升速高於目標，這些拉丁美洲國家正撤出貨幣刺激，目前哥倫比亞雖然尚未升息，但市場預計本月將有動作。

NatWest Markets 新興市場策略主管 Alvaro Vivanco 說，秘魯的政策制定者正試圖以不造成恐慌的步調，退出刺激計畫來表現平穩。他認為，0.5 個百分點的升幅能達此目的。

新冠疫情爆發後，秘魯央行將基準利率下調至 0.25%，為拉丁美洲最低，並在此一超低水準下維持到上個月，才將基準利率上調 25 個基點，至 0.50%。

近幾個月由於需求提升，以及企業將全球大宗商品上漲轉嫁給客戶，造成新興市場通膨加速。祕魯正面臨著同樣的全球趨勢，以及國內動盪的夾擊。

祕魯總統 Pedro Castillo 在 7 月 28 日上任以來，祕魯貨幣的貶幅在新興國家中幅度最大。他上任的第一周，就任命了多名有爭議的內閣人選，所任用的總理更因涉嫌為恐怖分子辯護而正在接受調查，這讓投資者感到震驚。

秘魯上月 CPI 年率躍升至 4.95%，為 2009 年以來最快增速。 去年秘魯經濟下滑 11%， 是拉美主要經濟體中跌幅最大的。

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