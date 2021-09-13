卡位 NFT 社交，DeFine 如何鏈接用戶與 NFT 項目？

隨着頭像 NFT 大火，NFT 的應用熱點或開始從加密藝術轉向社交。

撰文：Funky

2021 年，代表人類在數字世界的所有權的 NFT （Non-Fungible Token，非同質化通證）爆紅出圈，據 Nonfingible.com 統計，2021 年上半年 NFT 的交易金額突破 10 億美元門檻，達到 12.63 億美元，同比增長 4 倍以上。在藝術品、收藏品、遊戲、虛擬世界等各類 NFT 應用中，最具社交屬性的收藏品其交易金額佔比爲 66%，一枝獨秀。與此同時，可以觀察到的是，在 Opensea、Nonfungible、DappRadar 等各大 NFT 交易榜單均名列前十的 CryptoPunks、Meebits、Hashmasks、Bored Ape Yacht Club 等明星項目，收藏者基本都用於社交，把這些 NFT 用作自己推特、Instagram 等社交平臺賬號頭像，從而在網上彰顯自己的身份，尋找同道，交流分享。因此，NFT 的應用熱點正從藝術品交易轉向社交，NFT 社交很有可能成爲下一個 NFT 爆點。

NFT 社交，DeFine 佔位潛力賽道

有專家認爲，NFT 社交平臺爲 NFT 持有者提供了一個藏品展示炫耀和價格發現的平臺。在人類社會的社交環境中，像藝術品、限量球鞋、唱片這樣的愛好證明（Proof of Passion）給人們提供了交流價值和靈感碰撞的渠道。NFT 的到來讓人們能夠更容易通過數字的形式向他人展示自己的愛好證明；其次，NFT 的通證激勵機制能進一步提高社交媒體內容的原創性，鼓勵創作者提供更有趣，獨特和有價值的內容，最終提高平臺的整體價值。第三，NFT 社交平臺讓內容創造者有了自由推廣和分享的渠道，並且能夠跳過中間人與粉絲建立更加直接、透明的交流。創作者可以隨時隨地通過社交平臺發佈作品相關的 NFT 來籌資進行創作，而這些 NFT 形式的作品 / 粉絲代幣也會隨着作品一同升值，並能作爲粉絲們的愛好證明用於社交平臺的展示。

5 月 13 日宣佈更名的 DeFine，與 Showtime、Nifty’s、Only1、Nafter 等新興項目相比，這一 NFT 社交平臺不同之處在於，它面向亞洲市場，服務於藝術家、音樂家、網絡紅人、遊戲達人等創作者。DeFine 平臺通過利用 NFT、社交 / 粉絲通證和區塊鏈上的真實資產等數字資產的市場功能，促進創作者及其粉絲羣體之間的各種社交互動、參與和交流。 社交 / 粉絲通證的持有者將擁有衆多權益，包括加入創作者的私人社區，有獨家渠道訪問創作者們的 NFT、商品、內容等等。

身份勳章系統，DeFine 構建 NFT 社交網絡

DeFine 的最終目標是成爲創作者和用戶在數字世界中自由交流和建立社區的社交平臺。DeFine 用戶可以基於其在數字世界中的貢獻和成就的 NFT 社交資料進行識別和互動。爲此，DeFine 開發了獨有的​​NFT 社交資料：當用戶將他們的錢包連接到 DeFine 平臺時，可以查看了解他人基於 NFT 的社交資料，訪問私人消息羣組及其相關內容，系統還能夠根據其活動推薦關聯好友。

DeFine 還新推出基於 NFT 打造的開放式數字徽章身份體系，用 NFT 作爲鏈上的行爲和忠誠度的唯一標識。這一限量榮譽徽章將獎勵給那些在區塊鏈上具有良好的歷史行爲或交互的用戶，如巨鯨、流動性提供者、DeFi 挖礦者等。而那些有不良作惡行爲的用戶（如黑客）將被貼上非榮譽標籤。DeFine 計劃根據頭部 DeFi 產品的智能合約互動數量，給挖礦、交易大戶頒發金銀銅等級不同的 DeFine 榮譽徽章。

DeFine 通過這一獨特的 Web 3.0 社交資料系統來構建基於 NFT 的社交網絡。比如，建設數字信用系統，爲 NFT+DeFi 鋪平道路。就像支付寶的芝麻信用一樣，用戶可以抵押其榮譽徽章以獲得貸款。如果用戶不按時還款，他的榮譽徽章將被銷燬並被貼上非榮譽標籤。又比如，創作者能夠鑄造發行自己的社交通證，可以通過特別 NFT 首發解鎖、私人社區、商品或內容等優先參與權來獎勵粉絲，提高粉絲參與度和粘性。

DeFine 開發的 NFT 社交身份不僅僅侷限在 DeFine 平臺，未來可在不同區塊鏈和元宇宙之間進行互操作。基於 NFT 的社交資料可用於不同的元宇宙，其中用戶的活動反映在他們的個人資料中。例如，用戶可以通過在不同的元宇宙中取得成就來獲得榮譽勳章。

NFT PLUS，賦予 NFT 實際價值和社交場景落地

不同於傳統互聯網社交，NFT 社交將直接促進以 NFT 形式承載的數字資產權益的流通交易。針對 NFT 存在應用場景少、轉手率低、缺乏實際價值錨定的行業痛點，DeFine 推出了 NFT+DeFi 的創新性產品 NFT PLUS，通過將 NFT 與可衡量價值的實際權益綁定，解決了 NFT 背後資產的主觀性的問題，賦予 NFT 以實際價值，從而使得 NFT 具有更高的流動性及投資價值，讓 NFT 真正在各種場景，特別是社交場景中落地。

NFT PLUS 的技術方案

DeFine 於 7 月底 8 月初在 NFT PLUS 推出的首個藏品系列「DeFine 四季」包含 4 組獨特的 NFT，基於一年四季設計而成，每個 NFT 持有者都將在 DeFine 平臺上獲得在特定的時間段內兌換 DFA、開設個人頻道、開設特定季節 NFT 持有者的私有頻道、參與 DAO 治理等權益。每個季度的 NFT 可以在特定的時間段內兌換 1000 DFA 通證。在贖回日期之前，持有者可以在 DeFine 平臺或其他主流的 NFT 市場上交易季節 NFT。DeFine 四季的第一個系列在幣安 NFT 市場上架一分鐘內售罄，再加上在 DeFine 平臺的銷售，共計售出了 100 件秋季系列藏品。

DeFine 設計的 NFT PLUS 的權益，包含如熱門藝術家的專輯、限量版奢侈品的認購權證等實物權益，如熱門演唱會 / 運動會的門票、熱門景區的預約、熱門餐廳的預約等服務權益，以及如優質資產的優先參與權等金融權益。由於 NFT 的獨一無二的屬性，每個權益都將有自己獨有的標籤，讓每個 NFT 價值得到客觀衡量，併爲其提供了高流動性，最終極大地豐富了 NFT 的應用場景。

NFT Pad，連接撬動用戶和 NFT 項目

作爲 NFT PLUS 的重要延展，DeFine 新近推出了 NFT Pad，讓用戶有機會早期參與新項目的投資，也通過提供初始流動性幫助項目降低 NFT 發行入駐門檻。NFT Pad 目前基於先到先得原則平等分配項目的 NFT，未來計劃增加抽籤模型，以保證參與的用戶能夠從 NFT 的內在供給稀缺性中獲益。DeFine 還計劃將 NFT Pad 的部分收入回饋給用戶，並增加質押功能來激勵 DFA 通證持有者，並基於用戶持有 DFA 的數量向 NFT Pad 分配打新份額。針對在 NFT Pad 發佈 NFT 的項目，DeFine 將分配部分 NFT Pad 收入幫助項目實現目標。NFT Pad 還將爲項目賦能，通過 NFT 首發來激勵早期支持者和獲得社區關注度。根據不同項目的需求，各種標準和遊戲機制功能也會陸續上線。在 DeFine 的 NFT Pad 中，246 件 Sypool NFT 9 月 1 日以盲盒形式出售，上架 30 秒就全部售罄。9 月 9 日，Sypool 將繼續開啓第二輪 NFT Pad。

由於上述 NFT 社交平臺卡位和產品創新，DeFine 成功獲得 500 萬美元戰略投資，Huobi Ventures、韓國電競 & 娛樂公司 Abyss、韓國上市公司 Pearlabyss 領投，參投方包括 Draper Dragon，NGC Ventures、SevenX Ventures 以及擁有拳皇、餓狼傳說等品牌 IP 的日本遊戲開發公司 SNK 旗下的 NFT 基金 ONBUFF，個人投資者包括美國 DJ 兼製作人 3LAU 等。此外，DeFine 還在火幣、Gate.io、Poloniex、Huobi Korea 等交易所上市，大大增加了 DeFine 在 NFT 領域的影響力，並將 NFT 帶入遊戲和娛樂界的主流市場。