股市正夯 ESG量化股票策略9/13問市

美國聯準會 (Fed)「鴿式退場」、貨幣政策的風險已淡化，帶動風險性資產表現佳，不過由於部分國家疫情升溫，可能進一步影響景氣復甦力道，預期各國政府仍將採取溫和手段以支撐經濟成長，有利於全球股市展望。柏瑞投信表示，股市資金行情可望持續，但預期市場將加速輪動，隨著疫後經濟復甦啟動，可透過 ESG 量化股票策略 * 全面掌握熱門題材商機。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 為柏瑞所發行的第三檔 ESG 基金，去年一月發行境內第一檔 ESG 量化債券、11 月發行 ESG 量化多重資產產品，為國內首家擁有完整 ESG 量化股、債、多重資產型基金家族的投信 **!

ESG 變得很夯，但柏瑞 ESG 的腳步走得很前面。柏瑞是第一家喊出「用投資愛地球」，也做了很多 ESG 投資人教育、推出 ESG 小學堂教育影片、首家發行「洞悉 ESG」趨勢觀察報告、最近又領先同業推出「ESG 夯什麼」、「永續 E 點靈」的系列影音內容。

不論從產品創新、產品完整性、基金規模、投資人教育、以及榮獲大獎肯定，柏瑞可說是 ESG 領導品牌無庸置疑。柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 透過獨特的量化策略選股，找到市場上 ESG 好標的，亦為市場上首見。以下為本基金相關 QA：

Q：疫後 ESG 夯主題投資，要如何聰明選股？

A：觀察自 2020 年以來，股票夯主題概分為三類，分別是漲幅相對強勁的電動車、潔淨能源和工業金屬、還有受惠於趨勢帶動的醫療生技、AI 科技和居家消費，以及美國新政策討論度高的氣候變遷、基礎建設和金融等。而這些夯主題熱門企業多屬於 MSCI ESG Leaders 股票指數成分企業，如果要聰明選股、一網打盡 ESG 夯主題的輪動領漲商機，All-in-One 的柏瑞 ESG 量化股票策略是優選。

Q：柏瑞採用獨家量化選股的優勢為何？

A：有別於部份主動投資仰賴人為主觀判斷而重押特定個股和產業，柏瑞量化股票投資策略選股皆透過客觀數據分析，擁有獨特且透明的投資流程。量化投資透過電腦與人腦的強勢結合，可將海量資訊化身為有效的決策工具，擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。結合柏瑞獨家「生命週期分類」以及「量化策略」選股流程，以量化模組有紀律的詮釋質化研究成果，可嚴選出 ESG 贏家標的，追求極大化的風險調整後報酬潛力。

Q：柏瑞策略有哪些嚴選 ESG 因子，可深入分析公司機會與風險？

A：柏瑞策略全方位考量基本面、價值面與動能面，追求均衡配置掌握產業輪動機會。柏瑞團隊也自行開發有助於增進股票中長期表現的 ESG(環境保護 / 社會責任 / 公司治理) 因子，並融入量化選股的模型當中，經由 ESG 強化因子，有機會追求 ESG 較佳，又具上漲潛力的公司。舉例來說，在環境保護的 E 方面，透過碳排放因子，找尋訂有長期減碳排放目標且持續改善的企業，因為長期而言這有助於提供較佳風險報酬表現。

Q：為何在投資組合中，排除「爭議產業」很重要？

A：柏瑞 ESG 量化股票策略在投資流程上採用三道工法嚴選 ESG 股票，第一道工法就是排除爭議產業，因為透過 ESG 負面排除，有助於降低極端事件的衝擊、減少企業醜聞的影響。觀察以往遭遇重大利空時，ESG 較佳企業的表現也比爭議產業還要耐震。

所謂的爭議產業，泛指涉及軍事武器、槍枝、菸草等產業活動，或違反聯合國全球盟約之企業，不利於永續發展、發生極端事件風險也高。在投資組合中，100% 排除爭議產業，可做好下檔保護，減低 ESG 負面因素的拖累。

Q：整體 ESG 分數較佳企業，表現會比較好嗎？

A：如果投組正面聚焦整體 ESG 較佳或 ESG 評比持續改善的企業，可望帶來超額報酬的機會。因為 ESG 較佳的企業，企業毛利率確實勝過一般企業。根據 Bloomberg 統計，2020 年 MSCI ESG Leaders 指數企業的毛利率約 35%，而 MSCI 世界指數企業的毛利率約 32%，獲利水準約提升約 9%。

觀察從 2008 年金融海嘯後，整體 ESG 較佳企業的股價表現也領先。根據 MSCI 統計，採用近 12 個月 ESG 評分變化幅度最佳 20%，與最差 20% 的企業股價報酬比較，且每個月會重新調整組成企業並進行試算，從 2009 年 6 月到 2020 年 10 月這段期間，整體 ESG 較佳企業的股價累積超額報酬達 16%。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 9/13 展開募集，保管銀行為第一商業銀行。初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動，且須留意全球股市仍有波動風險。

* 係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略，是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據，運用柏瑞集團的量化股票投資模組來建構投資組合。

** 係分別依據 SITCA 分類 - 全球股票類型、全球投資等級債類型、多重資產類型，符合 ESG 投資逾 60%，且採用量化策略操作的基金，柏瑞均為發行第一檔。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金 B 類型受益權單位及 N 類型受益權單位為可分配收益之類別，每月 (年) 分配之情形應經簽證會計師出具覆核或查核報告後，始得分配。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付，配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

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