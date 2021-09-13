【安聯投信】風險情緒持穩 三大債市續迎資金淨流入

變種病毒雜音干擾市場，持續公布的最新經濟數據正負面交錯，各式債券資產上周漲跌互見，但大多貼近平盤。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債與新興市場債持續迎來資金淨流入，但動能較前一周皆有所減緩，其中又以投資級債單周淨流入的 32.6 億美元居冠。

安聯投信表示，上周在疫情雜音及相關憂慮干擾下，以股市為主的風險性資產震盪較大。不過從陸續公布經濟數據如連兩周下降的美國失業救濟金申請人數，以及最新公布的美國 8 月生產者物價指數仍偏高來看，經濟整體仍邁向復甦，同時聯準會官員過去一周也持續在談話中釋出可能於今年稍晚開始縮減量化寬鬆，逐步邁向貨幣政策正常化。

安聯投信指出，風險指標之一的美國 10 年期公債殖利率過去一周略為走高並收於 1.34% 左右，顯示當前市場情緒仍未明顯轉差。觀察全球主要債市，除全球政府債、投資級債與新興市場債指數過去一周微幅收黑外，多數債券指數如全球高收益債、美國與歐洲各式信用債多仍走揚，僅風險取向較接近股票的可轉債單周下跌 1.23%，跌幅較為明顯。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，雖變種病毒帶來的疫情反覆雜音干擾未歇、市場對通膨的預期相較數月前有所降溫，加上部分經濟數據如就業市場仍未完全恢復，美國 10 年期公債殖利率在過去數月漲勢較年初時趨緩，在 1.2% 與 1.3% 左右震盪。但其實在經濟持續解封、聯準會官員陸續表示將逐步採取貨幣政策正常化，以及當前實質利率接近歷史低點等因素下，美國公債債殖利率走勢中長期趨勢仍然看升。

謝佳伶指出，對部分債券投資人來說，投資債券多在期待獲得穩定金流的同時，仍希望維持較低的資產波動度。而在美債殖利率拉長時間來看仍可能走升的前提下，未來一段時間內較長存續期的債券可能會受此影響並出現波動。故建議可留意具優於投資級債殖利率、但具較短存續期的短年期高收益債，藉由離到期時間較近、受到利率波動甚至是信用風險影響更短的特色，追求收益並的同時仍兼顧資產穩定性。

謝佳伶進一步指出，由於經濟基本面體質相對穩健，及具規模且彈性較大的貨幣及財政政策支持下，美國企業目前現金水位充足，並在再融資順利、獲利持續改善下，整體企業債信自去年疫情至今已明顯轉佳，且後市仍有改善空間，故建議可將存續天期較短、且具較佳信評的美國短年期高收益債，作為此時投資的關注的資產之一。

在美短高的產業配置上，謝佳伶建議，可布局於受到景氣循環較小的產業或公司為主，進一步降低整體投資組合波動，但同時仍可留意受惠於經濟重啟行情需求上升，且有在降低債務比率的產業與公司，如航空租賃、房貸、電信及休閒娛樂產業等；並持續留意美國最新公布的經濟數據如服務業與就業市場復甦狀況、財政政策推進進度等，作為投資時的判斷參考。

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