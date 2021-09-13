LaunchPad 一文速覽：連接「項目方」和「投資人」，成爲加密生態愈發重要的「關鍵少數」

LaunchPad 一端連接「項目方」，一方連接「投資人」，已經成爲加密生態中愈發重要的「關鍵資金樞紐」。

撰文：一棵楊樹

今年以來，加密領域投融資的筆數和單筆金額都明顯上升，但對於每天都相繼湧現出來的行業創新項目而言，仍是杯水車薪，就像傳統資本市場的「上市」一般，除了極少數幸運的優質項目能獲得行業投資機構青眼，大多數草根初創項目仍飽受發展資金不足的掣肘。

項目方希望憑藉自身願景和項目特色，吸引志同道合的天使投資人以籌集發展資金。而與之相對應的是，市場上大多數投資者同樣希望挖掘並儘可能早地參與到潛力項目之中，以此獲取高額回報。在傳統概念中，一級市場行爲的門檻並非普通投資者能夠企及，但是當我們討論大前提從巨頭一手遮天變成去中心化時，事情也許會迎來轉機。

而「LaunchPad」，也許就是這個「轉機」。「去中心化」與「LaunchPad」相互依託，也互相成就。本文將全面盤點目前市場上所有主流的「LaunchPad」平臺，一文看盡加密貨幣世界中最重要的融資渠道究竟是如何打通的。

CEX & 交易所公鏈生態

「LaunchPad」一開始由中心化交易所們的「IEO」模式而興起，並一度帶動了寒冬背景下的行業熱度，成爲 2020 年業內主要融資形式之一，據不完全統計已爲項目方貢獻了超 2.25 億美元的融資金額。

幣安 & BSC

幣安 Launchpad（https://launchpad.binance.com/en）

2019 年 1 月，Binance 率先啓動代幣發售平臺 Launchpad，允許用戶使用交易所平臺代幣來搶購項目份額的銷售方式，也爲投資者賺取了高額收益，隨後各大交易所競相開展 IEO。

與此同時幣安 Launchpad 還爲項目提供全方位的諮詢服務，使這些區塊鏈項目受益於幣安團隊深耕行業多年的經驗與洞察力，確保優秀項目能夠集中精力開發產品和提高落地應用。

BSCPad（https://bscpad.com/）

BSCPad 是 BSC 鏈上首個 IDO 平臺，用戶可通過質押平臺代幣獲得不同等級的參與資格，且所有參與者都需要持有平臺代幣至少 7 天起，這樣可以剔除掉一些搶幣機器人，也盡最大化公平的讓每位用戶能參與到拍賣環節中來。

其中對上新的項目，平臺會安排兩輪。第一輪按等級劃分額度，等級越高分配的越多不需要搶，第一輪走完如果還有剩餘 (有參與者沒有滿額投)，纔會留給第二輪，第二輪就是先到先得，按等級給。比如鑽石級給 15 分鐘，15 分鐘後剩下的額度再依次往下分發，持有的代幣越多，能分到的份額也就越多，以此強化平臺幣的場景需求。

KickPad（https://thekickpad.com/）

KickPad 是 BSC 上的去信任化代幣銷售平臺，同時爲新興加密貨幣項目提供社區孵化，專業建議及去中心化治理策略等服務。

OKEx & OKExchain

OKEx Jumpstart（https://www.okex.com/cn/jumpstart）

Jumpstart 平臺上線的項目 Token 以預約中籤方式進行銷售，包括預約、中籤統計、公示結果三個步驟，且只面向 OKB 的持有用戶。

BondBondly LaunchPad（https://www.bondly.finance/default#launchpad）

Bondly 獲得了 OKEx Blockdream Ventrues（OKEx BDV）投資，初始資金 1 億美金，致力於發現和投資最前沿的產品技術創新類區塊鏈項目，投資方向包括基礎設施、交易及金融項目、公鏈生態類項目、應用類流量入口等。

一方面，它通過 NFT 形式爲 OKEx BDV 合作的優質項目提供 LaunchPad 服務；另一方面，雙方共同把優秀品牌帶到 Bprotect，也將以 NFT 創新形式與 OKExChain 生態資產進行品牌合作。

此前 Bondly 也曾獲得幣安 NFT 加速器基金投資，並與幣安智能鏈達成合作以在幣安 NFT 市場上發行新 NFT。

火幣 & HECO

Huobi Prime（https://www.huobi.com/support/zh-hk/detail/34884365661571）

Huobi Prime 是 Huobi Global 的優選上幣通道，於 2019 年 3 月 26 日推出旨在挖掘區塊鏈潛力應用，聚集行業資源，推動優質區塊鏈項目快速落地和發展。

WeStarter（https://www.westarter.org/#/）

WeStarter 是基於 HECO 網絡的跨鏈代幣初始兌換平臺，起步於 HECO 網絡，通過資產跨鏈橋和多鏈部署爲 ETH、HECO、BSC 等多條網絡上的項目資產進行初始兌換。

同時它還通過流暢的產品與充足的行業資源承載多種類型資產的資源需求，以守門人的角色職責，通過代幣的去中心化激勵與治理機制，實現甄選優質資產的目標。

Gate.io Startup（https://www.gate.tv/startup）

Gate.io Startup 是 Gate.io 於 2019 年推出的 Labs 孵化器計劃，旨在幫助優秀初創團隊快速成長，同時也爲生態自身的加速發展尋找到了更多潛力項目，通過平臺考覈的優質項目將通過在 Gate.io Startup 首發，讓用戶投票決定上線項目。

去中心化公鏈生態

去年下半年以來又逐步衍生出了「IDO」、「ITO」等新模式，由此市場上不僅出現專門的 IDO 平臺，甚至還出現了定製的 IDO 模塊或方案。

同時有由原生公鏈生態自發演進的跡象，這也爲其各自生態內初創項目的發展繁榮提供了關鍵的助力。

波卡生態

Polkastarter（https://www.polkastarter.com/）

Polkastarter 是專爲跨鏈代幣池和拍賣而構建的協議，能夠讓初創項目在基於波卡網絡的去中心化和互操作的環境中籌集資金。

通過 Polkastarter，去中心化項目可以快速和更低成本的方式籌集資金，用戶也可以在安全合規的環境中參與項目募資，並使用現行的 ERC20 標準以外的資產，同時具體打新時用戶需要通過持有不同數量等級的平臺代幣得到公開或私人銷售的認購劵。

在過去的 2021 年第二季度中，Polkastarter 共爲以太坊、BSC 和 Polygon 三條鏈上的總計 23 個項目籌集了 1728 個 ETH、1695 個 BNB 和 333333 個 MATIC，總計參與用戶逾 18000 名。

Polkadex IDO（https://www.polkastarter.com/）

Polkadex IDO 旨在幫助用戶和團隊輕鬆、省時且經濟高效地生成代幣、進行 IDO 和衆籌，也讓散戶投資者受益於鏈上隨機性，獲得公平的、被列入白名單的機會，並消除必須持有大量平臺原生代幣纔有資格參與的門檻。Polkadex Launchpad 將傾向於基於 Substrate 的代幣和 Polkadot 生態系統，但稍後也會兼容 ERC-20 代幣。

Dora Factory（https://dorafactory.org/）

Dora Factory 是基於波卡的 DAO 即服務基礎設施， 基於 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺，爲新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時，開發者可以向其提交新的治理模塊，並獲得持續的激勵。

Solana 生態

AcceleRaytor（https://raydium.io/acceleraytor/）

AcceleRaytor 是 Raydium 推出的一個爲不同項目在 Solana 上進行募資並吸納初始流動性而設立的現代化端對端平臺。

它使得社區成員能夠爲他們喜歡的項目在上市之前進行早期投資。項目最初可以在 AcceleRaytor 上的兩個資金池中進行發佈社區池和 RAY 池（質押 RAY 用戶專屬），這個二階模式既可以開放廣大用戶參與早期項目的權限，又能讓爲 Raydium 提供支持的用戶得到激勵。AcceleRaytor 上首發的項目是 Media Network。

Solanium（https://www.solanium.io/）

Solanium 是 Solana 區塊鏈上的又一個去中心化 IDO 平臺，該平臺將爲 Solana 生態系統引入去中心化融資、時間加權代幣持股和治理投票。

Solstarter（https://solstarter.org/）

Solstarter 旨在通過 launchpad 方式以公平和去中心化的方式提高 Solana 生態項目的流動性。根據 Solstarter 官方頁面顯示，在 Solstarter 上進行 IDO 的項目的分配是 100％公平的，並將依據用戶所質押的 SOS 數量來分配。

Valholla（https://valholla.com/）

Valholla 是 Solana 生態中去中心化 DeFi 項目融資與投資平臺，用戶可以通過 Valholla 找到並投資於新的創新和令人興奮的項目，並輕鬆瞭解他們投資的項目的最新進展。項目所有者、創新者可以列出他們的項目，並通過 Solana 社區的投資來啓動他們的 DeFi 項目，目前該平臺暫未上線。

Dfinity 生態

Dfinity Pad（https://dfinity.org/）

Dfinity Pad 是 Dfinity 生態項目的孵化器，代幣 DPD，總量 7000 萬枚，其中初始流動性發行 63.56%。

在 DfinityPad 後，自動鎖定流動性將成爲開發人員的強制性功能，它可通過智能合約自動將銷售收益發送給 DEX 並鎖定 LP 代幣，用戶可以參與託管在 DfinityPad 平臺上的礦池，從而從 ICP 和 DPD 中產生被動收益。

Terra 生態

Pylon Gateway（https://gateway.pylon.money/）

Pylon Gateway 是 Terra 生態的項目衆籌和代幣啓動平臺，Terra 用戶可以通過 Terra 穩定幣 UST 存取的形式投資於自己選擇的項目，並在全額提取存款時申領項目代幣和其他投資者獎勵。

StarTerra（https://starterra.io/）

StarTerra 是 Terra 生態的 Launchpad 和 NFT 平臺，旨在幫助加快整個 Terra 生態系統的開發進程，7 月下旬官宣稱計劃將創世空投 33% 的代幣 STT 分發空投給參與 DeFi 固定利率協議 Anchor Protocol 借款的用戶。

Near 生態

Skyward Finance（https://skyward.finance/）

Skyward Finance 是爲 基於 NEAR 協議構建的項目實現公平的代幣分配和價格發現的去中心化代幣發行平臺。

它的目標是通過基於時間的流式拍賣，提供初始價格發現、代幣分配的機制，讓公衆以去中心化的方式進行訪問，同時抵制搶先交易、價格操縱、sybil 攻擊等。

cardano">Cardano 生態

CardStarter（https://cardstarter.io/）

CardStarter （CARD）於 3 月 29 日推出，主打成爲 Cardano 網絡的 Launchpad 和孵化器，還計劃在第三季度引入去中心化交易平臺和 AMM，即 CardSwap。CardStarter 通過其代幣 CARD 設置了分層系統，代幣持有者根據質押量獲得對應比例的投資額度。

目前 CardStarter 部署在以太坊上，之後在 Cardano 部署智能合約平臺後會遷移過來，與此同時 CardStarter 表示，所有通過 CardStarter 獲得支持的項目都準備上線 Cardano 網絡。

官方信息顯示，CardStarter 的合作伙伴包括 X21 Digital、BlockSync Ventures、Moonwhale Ventures、Scryptic Tech 和 Longtail Financial 等。

Occam.fi（https://occam.fi/）

Occam.fi （OCC）是 Cardano 生態下的智能 DeFi 層，主要由 L aunchapad 平臺 OccamRazer、去中心化交易所 OccamX 以及治理層 OccamDAO 三個組件組成，目前專攻 OccamRazer。

Occam.fi 會通過四個階段來最終爲用戶整合所有 DeFi 模塊，目前已於 4 月中旬中在以太坊上部署了 OccamRazer，並同時通過該平臺爲其代幣進行了 IDO，第二、三階段將分別在以太坊測試網、主網上發佈 DEX OccamX，第四階段會將 OccamX 和 OccamRazer 部署到 Cardano 主網上。

另外，OccamRazer 允許項目以多種方式籌集資金，包括固定價格機制、動態上升 或下降機制、IDO 型聯合曲線機制、拍賣等，也爲參與 IDO 的用戶根據 OCC 質押量設置了分層系統。

除此之外，Occam.fi 還 正在構建跨鏈流動性網橋 ，已於 6 月份發佈以太坊與 Cardano 跨鏈流動性橋的內測版本，通過 OccamRazer 啓動的項目將能夠利用該跨鏈橋訪問以太坊用戶羣和流動性。

Elrond 生態

Maiar（https://maiar.com/）

Maiar 是 Elrond 生態的 IDO 融資平臺，所有 Elrond eGold(EGLD) 持有者將按份額比例獲得新原生代幣 MPAD，MPAD 代幣的詳細機制以及平臺上線的首個項目都會 在未來兩週內公佈。

DAO Maker 是一個孵化器，利用社會採礦的力量和無所不在的風險敞口來幫助項目獲得社區，然後使用項目代幣將社區轉變爲 DAO 的增值和價值評估成員。

其他去中心化 LaunchPad 平臺

MISO（https://app.sushi.com/miso）

MISO 是 SushiSwap 推出的 IDO 首次代幣發行平臺，允許項目方用更靈活的方式開始代幣預售，包括荷蘭拍賣、聯合曲線、分級系統（類似 Hashmask）、ETH 認購等。

它於 5 月 17 日正式上線，上個月 1 分鐘內售罄的 Yield Guild Games （YGG）即爲在 MISO 平臺上進行的 IDO。

DuckSTARTER（https://duckstarter.io/）

DuckSTARTER 是 DuckDAO 推出的代幣銷售平臺，用戶可持有更多 DUCK 代幣提升 DuckSTARTER 會員等級，以提高公衆參與的可能性，最早在 DuckSTARTER 上託管的項目是 Vortex DeFi 和 Shadows Network。

Bounce（https://bounce.finance/）

Bounce 是基於以太坊的批量拍賣工具 Bounce，它需要設置每次拍賣的上限以及持續時間，超過上限的資金將會被彈回（bounce）給用戶。同時它兼容了兩種模式，一種是傳統去中心化拍賣模式，另一種則是官方認證的拍賣。

在官方認證的拍賣模塊中 , 需要花費一定數額的 Bounce 平臺代幣 BOT 纔可開啓項目申請，同時社區內的 BOT 持有者可以對此投票決策，如果項目申請通過社區的審查，那就可以根據項目方的要求定製拍賣流程。

如每名參與者需要提供 KYC 認證和白名單、錢包裏需要多少其他代幣作爲進入 round1 的前置條件等等一系列定製化的拍賣條件。

DAOStarter（https://www.daostarter.pro/#/）

DAOStarter 服務於加密投資者和初創區塊鏈項目的去中心化跨鏈 IDO 平臺， 已經支持 BSC、ETH、HECO 三大公鏈，爲公鏈上加密項目提供融資、顧問等服務。

它着重關注 Layer2、NFT、遊戲、DeFi 等領域，接下來將支持跨鏈橋服務，並探索 Layer2 方案在多公鏈上兼容運行，用戶需要質押平臺代幣得到不同等級的參與資格。

不過前不久 DAO Maker 官方剛剛遭受攻擊，黑客盜取約 700 萬美元的資金，共有 5251 名用戶受到影響，官方稱被盜原因是一個具有管理員權限的錢包被黑客惡意使用，同時表示接下來會設計解決方案來彌補用戶損失。

TrustPad（https://trustpad.io/）

TrustPad 是一個去中心化的多鏈 IDO 平臺，包括支持幣安智能鏈、以太坊、Solana 和 Cardano，旨在幫助項目方籌集資金和幫助早期投資者篩選出相對安全的投資機會。

Ventup.io（https://www.vent.finance/）

Ventup.io 的核心產品也是一個基於社區的 Launchpad，在今年 4 月份完成 10 萬美元 Pre-Seed 融資，投資方有 Spark Digital Capital、Blocksync Ventures 和 Dots Capital 、Blocksync Ventures、Venetta Capital、Spark Digital Capital 及 X21 Digital 等。

Ventup.io 會先在 Polygon 上啓動其 IDO 平臺，三季度 Cardano 智能合約準備就緒後將遷移過去。另外，Ventup.io 表示，將與 Polygon 團隊合作構建 Polygon-Cardano 橋來爲 Polygon 和 Cardano 生態系統提供跨鏈流動性。

小結

「LaunchPad」一開始由中心化交易所們的 「IEO」模式而興起，自去年下半年以來又逐步衍生出了「IDO」、「ITO」等新模式，並有由原生公鏈生態自發演進的跡象，這也爲其各自生態內的初創項目發展提供了關鍵的助力，甚至直接決定了其對應加密生態的繁榮與否。