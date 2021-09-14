融資總額五週連降，一級市場加速入冬？| 投融資週報

近期大額融資數量驟減，過去一週加密市場投融資總額相比五週前水平跌近九成。

據鏈聞統計，9 月 4 日至 9 月 10 日期間，加密市場共發生 18 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 1.06 億美元，投融資筆數有小幅上升，而投融資總金額下降幅度比較大。

本週無億級大額融資發生，投融資總額創近三個月以來次低點。從賽道分類來看，本週融資事件主要集中在 DeFi 和 NFT 領域。本週發生了 3 筆千萬級融資，金額最高的一筆爲交易監控軟件公司 Eventus Systems 完成的 3000 萬美元 B 輪融資，Centana Growth Partners 領投。

機構方面，本週持續活躍機構包括 Gate.io、Youbi Capital、 IOSG Ventures、 Jump Capital 及 DFG 等，活躍機構普遍聚焦於 DeFi 和 NFT 等領域。其中 Huobi Ventures 和 Youbi Capital 均在 DeFi 和基礎設施領域有所佈局， HashKey 本週的兩筆投資都集中在 DeFi 領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金的募資。

DeFi

多鏈合成資產協議 Duet Protocol 獲 GSR、DHVC 等投資，總融資額達 500 萬美元

多鏈合成資產協議 Duet Protocol 宣佈獲金融服務商 GSR、丹華資本（DHVC）、LucidBlue Ventures、3Commas、Kernels Ventures、Consensus Lab、Angel One、NPC DAO 等機構投資，總融資額達 500 萬美元。

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Solana 生態「邊玩邊賺」農業模擬遊戲 DeFi Land 獲得 410 萬美元融資，已於 8 月 31 日開放封閉測試

Solana 生態「Play-to-Earn」遊戲 DeFi Land 獲得了 410 萬美元融資，Animoca Brands、Alameda Research、Jump Capital、NGC Ventures、Solana Foundation 和 Gate.io 參投。

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跨鏈借貸平臺 Vee.Finance 完成 250 萬美元 A 輪融資，計劃於 14 日上線 Avalanche 主網

Avalanche 上跨鏈借貸平臺 Vee.Finance 完成 250 萬美元 A 輪融資，LD Capital、AC Capital、AP Capital、AVALAUNCH Capital、BCA Investments、CatcherVC、Chronos Ventures、COBAK、Damo Labs、Dutch Crypto Investors、FBG Capital、Kryptos Research、Lancer Capital、Limestone Capital、MEXC Labs、Mint Ventures、Momentum 6、NGC Ventures、PANONY、Ti Capital、ViaBTC Capital、7 O’Clock Capital、Waterdrip Capital 參投。

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Solana 生態 AMM 協議 Cyclos 完成 210 萬美元融資，Hashkey、Solana Capital 等參投

Solana 生態 AMM 協議 Cyclos 完成 210 萬美元融資，參投方包括 CMS Holdings、Hashkey、Solana Capital、Huobi Ventures、Coin98 Ventures、MXC、Gate.io、Skyvision Capital、Petrock Capital、Illusionist Group、Cryptomeria Capital、DigiStrats 和 Youbi Capital。

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DAO 資金管理項目 Parcel 完成 250 萬美元種子輪融資，Dragonfly 領投

幫助去中心化自治組織（DAO）進行資金管理的項目 Parcel 宣佈完成由 Dragonfly Capital 領投的 250 萬美元種子輪融資，Scalar Capital、A Capital、Compound、ConsenSys、6th Man Ventures、Audius 戰略顧問 Cooper Turley、 PoolTogether CEO Leighton Cusack 以及 Bankless 創始人 Ryan Sean Adams 等參投。

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波卡生態跨鏈 DEX 協議 Zenlink 完成由 Alameda Research 領投的 A 輪融資

波卡生態跨鏈 DEX 協議 Zenlink 完成由 Alameda Research 領投的 A 輪融資，其他參投機構有 IOSG Ventures、HashKey Capital、OKEx Blockdream Ventures、Hypersphere Ventures、SNZ Holding、SevenX Ventures、DFG、TRG Capital、PAKA，其中天使輪投資機構 IOSG Ventures、HashKey Capital 本輪繼續追加投資，融資金額未披露。

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DeFi 保險協議 InsurAce 獲 Polygon 基金會的開發基金資助，將於 9 月 6 日 21:00 上線 Polygon 主網

DeFi 保險協議 InsurAce 獲 Polygon 基金會的開發基金資助，將爲其生態中的項目和用戶提供保險業務。

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NFT

NFT 玩賺工會 Crypto Gaming United 完成 500 萬美元種子輪融資

NFT 玩賺工會 Crypto Gaming United 完成 500 萬美元種子輪融資，MHC Digital Finance 聯合創始人 Mark Carnegie 和 Sergei Sergienko 領投。

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NFT 碎片化平臺 SZNS 完成由 Framework Ventures 和 Dragonfly Capital 領投的 400 萬美元融資

NFT 碎片化平臺 SZNS 獲得 400 萬美元融資，由 Framework Ventures 和 Dragonfly Capital 領投，Pear.vc 和 Baller ventures 等參投。

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GameFi 項目 Kawaii Islands 完成 240 萬美元私募輪融資，MapleBlock Capital、DFG & Jsquare、Signum 領投

由 Imba Games Studio 和 Oraichain 共同推出的 GameFi 項目 Kawaii Islands 完成 240 萬美元私募輪融資，該輪融資由 MapleBlock Capital、DFG & Jsquare、Signum 領投，Hyperchain、AU21、X21、Kyros、Rikkei Capital、Shin Chan IEO/ICO Alerts、SkyVision 參投。

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基於 NFT 的原創卡牌 RPG 遊戲 DefinaFinance 獲 OKEx BlockDream Ventures 戰略投資

基於 NFT 的原創卡牌 RPG 遊戲 DefinaFinance 獲歐易 OKEx 旗下區塊鏈基金 Blockdream Ventures 戰略投資。

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基礎設施

以太坊優先交易網絡 Eden Network 完成 1740 萬美元種子輪代幣融資，Multicoin Capital 領投

以太坊優先交易網絡 Eden Network 宣佈完成 1740 萬美元的種子輪代幣融資，Multicoin Capital 領投，Jump Capital、Alameda Research、Wintermute、GSR、DeFiance Capital 參投，個人投資者包括 Yearn Finance 創始人 Andre Cronje 和 Genesis Capital 衍生品主管 Joshua Lim。

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遊戲內比特幣微支付開發公司 ZEBEDEE 完成 1150 萬美元 A 輪融資

旨在幫助將比特幣和閃電網絡引入遊戲領域的平臺 ZEBEDEE 宣佈完成由 Lakestar 領投的 1150 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Initial Capital、New Form Capital、TVP 以及遊戲領域天使投資人 CCP 創始人 Hilmar Veigar Pétursson、Alexis Bonte、Chris Lee、Timo Soininen 和 John Salter 等，另外，原有投資者 Collab + Currency、Cadenza 和 Fulgur Ventures 也參與了本輪融資。

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跨鏈互操作協議 deBridge 完成 550 萬美元種子輪融資，ParaFi Capital 領投

跨鏈互操作協議 deBridge 完成 550 萬美元融資，ParaFi Capital 領投，Animoca Brands、Huobi Ventures、Lemniscap、Crypto.com Capital、MGNR、IOSG、Fundamental Labs、bitScale、SkyVision Capital、Axia8 Ventures、TheLAOOfficial 等機構以及個人投資者 Gabby Dizon、Mounir Benchemled 等參投。

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工具

交易監控軟件公司 Eventus Systems 完成 3000 萬美元 B 輪融資，Centana Growth Partners 領投

交易監控軟件公司 Eventus Systems 完成 3000 萬美元 B 輪融資，Centana Growth Partners 領投，DRW、CMT Digital 和現有投資者 Jump Capital、LiveOak Venture Partners 及幾個新的戰略投資者參投。

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SubQuery 獲 900 萬美元戰略輪融資，Arrington Capital、DCG 和 Stratos Technologies 領投

去中心化數據索引工具 SubQuery 獲 900 萬美元戰略輪融資，Arrington Capital、DCG 和 Stratos Technologies 領投，參投方包括 Hypersphere Ventures、NGC、Wintermute 和 Skynet Trading。

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應用

葡萄牙區塊鏈開放式創新平臺 TAIKAI 獲得由 EOS VC 領投的 200 萬歐元融資

葡萄牙區塊鏈開放式創新平臺 TAIKAI 獲得 200 萬歐元融資，EOS VC 領投，Bright Pixel、Portugal Ventures 等參投。

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波卡生態去中心化數據雲平臺 Cere Network 獲 Polygon 300 萬美元戰略投資，其數據雲將集成至 Polygon

波卡生態去中心化數據雲平臺 Cere Network 獲 Polygon 300 萬美元戰略投資，該融資將用於招聘新員工、開發者網絡發展和應用程序的開發，並將實現 Cere 的數據雲與 Polygon 協議和框架的集成。

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其他

私募股權公司 10T Holdings 用於投資加密貨幣公司的基金共籌集了 7.5 億美元

私募股權公司 10T Holdings 用於投資加密貨幣公司的基金共籌集了 7.5 億美元。10T Holdings 創始人 Dan Tapiero 表示，募資的約 80% 已經進行了投資，該基金的投資者包括了億萬富翁對沖基金經理 Alan Howard 以及美國密歇根州市政僱員退休金在內的公共養老金。

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火幣前高管推出的風投基金 Op Crypto 募資超 2500 萬美元，將投資 DeFi、元宇宙、Web3.0 等領域

火幣前高管 David Gan 推出的加密風投基金 Op Crypto 募資超 2500 萬美元，火幣創投、Galaxy Digital 旗下 Vision Hill、Bybit 投資部門 Mirana Ventures、The Brooker Group、CoinDesk 母公司 Digital Currency Group 參投。

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