【鋒裕匯理投信】鋒裕匯理全球投資觀點－3D 市場：Delta 病毒、成長衰退和政策分歧

儘管面臨多個挑戰 (中國監管政策、阿富汗危機)，但過去幾週股市仍保持活躍，這主要是由於美國和歐洲的財報結果表現卓越。展望未來，我們聚焦於三個主要主題：Covid Delta 變種病毒加速傳播、經濟成長從高峰趨緩衰退以及政策分歧的現象。對於第一個 D，即 Delta 病毒，美國和歐洲新冠肺疫再起持續為一關鍵話題，所謂的「封鎖式交易」強勢回歸，旅遊和休閒產業股市再次受到重挫，但同時也更有利於抗跌型公司。我們認為，市場訂價方面可能過度高估頒布新封城令的可能性，而這可能為受影響程度最高的產業開創全新機會。

對 Delta 變種病毒在全球蔓延的恐慌情緒實際上已與第二個 D 重疊，亦即美國和中國的經濟成長已開始趨緩 (Deceleration)。相比之下，歐元區仍持續走高，由於其通膨環境相較於美國更為溫和，加上受到周邊國家提振，使得歐元區可能會在未來一兩個季度達到高峰。所有這些因素都導致美國、中國和歐元區之間的貨幣政策出現分歧。在美國，就業市場復甦加速，加上通膨提高，因此可說是正在為減碼計畫鋪路。未來，中國逐漸轉向寬鬆政策，而歐洲央行仍大致保持寬鬆。此外，未來幾個月財政方面的發展可能相對有利於歐元區，但在美國，大部分財政寬鬆政策已經過去，基礎設施計畫也尚需數年時間才能生效。

現在，3D 正在為市場波動回歸奠定沃土，成為股市反彈暫停和相對價值的觸發因素，這意味著投資人應堅持幾個主要投資信念：

整體上對股市保持中立立場的同時，採取適當的保護措施才是明智之舉。考量實質利率仍為負值，因此股市仍為關鍵選擇 - 如果債券殖利率的上升幅度低於通膨率、受政策動向操縱，且股息保持良好，這點尤其適用。短期內，投資人應審慎行事，適當佈局避險，避免因為肺疫捲土重來而導致經濟狀況在短期欸迅速惡化。此外，我們可以預期今年超乎尋常的盈餘成長不至於重演。公司已能大致將更高的成本轉嫁給消費者，但倘使通膨未如期退散，則如同我們所判斷的，薪資預計會隨之上漲。但這個現象尚未實現。雖然我們對區域層面保持中立立場，但我們瞭解，在評價考量上，歐洲更具吸引力，因其成長動能尚未達到高點，政策動向也仍提供支撐。

儘管夏季成長走軟，但股票價值評估未受損，如果當時投資人沒有在 11 月進入交易的話，這將能帶來二次機會，讓投資人得以展開多年交易。第一回合主要是景氣循環型價值股的評價；第二波則可能更越來越利率相關類股 (銀行 / 金融)，並確實反映有利於評值頗具吸引力的公司 (美國能源)。

短存續期佈局依然是固定收益的重要課題，投資人尋求收益持續有利於週邊歐洲國家債券、投資等級債券以及全球高收益債，包括中國債券。高槓桿率是信用債需關注的領域，應從偏高利率水準的角度進行監控，這使得在公司層面進行選擇至關重要。

我們對新興市場股票整體保持中立，但已看到分歧現象。短期內，鑑於一波監管浪潮我們對中國持更加審慎的態度，但我們較正面看待印度和巴西，後者 Covid 危機最嚴峻的時期可能已經過去。對於中國，我們長期而言正向的看法，並相信近期走軟能夠帶來令人感興趣的投資機會。投資人可利用現在大舉拋售的機會，藉此增加其在全球投資組合中對中國股票的配置，並在現階段進一步關注因監管法規修訂而受影響的產業，例如生技與潔淨能源相關股票。對於主要產生收益的新興市場債券，我們依舊持謹慎態度。聯準會逐步退場的消息讓我們更加審慎看待存續期，轉而偏好高收益債，同時也保守看待需監控政治風險的若干個別題材 (柬埔寨、泰國、秘魯、智利、巴西)。

簡而言之，我們再次重申，一方面應保持警惕，但另一方面也毋須過於悲觀，市場正透過經濟層面的政策動向來平衡利空消息。以上所都意味著更應仔細檢視投資標的，因為就目前市場評價而言幾乎不容犯錯餘地。

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