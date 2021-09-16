【中信投信】迎兆元商機 綠能、電動車ETF掛牌

碳中和成為近期市場顯學，隨各國紛紛制定碳排大限，減碳將是未來企業營運「標配」，看準減碳帶來的龐大商機，中信投信推出中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金），將於 9 月 16 日掛牌，為投資人全面掌握零碳經濟帶來的兆元投資商機。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳指出，減碳效應正在全球迅速發酵，其中最明顯的指標就是全球電動車與傳統燃油車的銷售成長出現分歧，政策支持下，不少區域的電動車售價比燃油車便宜，加上未來養護成本較低，促使電動車銷售於全球成長翻倍，尤其在致力減碳的中國，投資拐點已隱然浮現；中國 8 月份整體汽車銷量年比下滑 18.6%，但新能源車逆勢成長 193.6%，此將促成產業鏈上下游布局的全面提速，及充電站等基礎設施的加速建置，相關台廠供應鏈可望受惠。

張士琳表示，預計 2040 年全球電動車的產值將達手機的 2.3 倍，且電動車與燃油車的零件組僅有三分之一相同，意味汽車供應鏈將因電動車興起而大洗牌，對於車用電子、晶片的需求提升，有利擅長電子供應鏈管理的台廠竄起。尤其 MIH 聯盟的成立，有助台廠切入國際市場，10 月 MIH 聯盟的第一台電動車可望亮相，屆時題材利多可望吸引資金匯集，建議投資人可及早布局。

至於綠能，張士琳認為，過去綠能最為人詬病之處為成本過高，但過去 5 年風電建置成本減少 16%，且美國、英國、德國等國最便宜的電力來源即為陸上風電；在碳中和風潮驅動下，台灣的離岸風電在成本下降、政策支持、地理環境適合等條件聚合下，有望成為亞洲離岸風電的先驅，從 2020 年到 2025 年其發電量可望出現 11 倍的增幅。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）瞄準再生能源、電動車等兩大減碳賽道，追蹤特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體。根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，近 3 年報酬率高達 86.7% 。

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本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

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