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〈鉅亨幣圈理財〉ACE綁定銀行帳戶提升安全等級，台幣買虛擬貨幣更安心！

鉅亨台北資料中心
ACE綁定銀行帳戶提升安全等級，台幣買虛擬貨幣更安心！
ACE綁定銀行帳戶提升安全等級，台幣買虛擬貨幣更安心！
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虛擬貨幣幣圈理財加密貨幣區塊鏈比特幣

有些投資朋友會問：「為什麼 ACE 王牌交易所為什麼要綁定銀行帳戶呢？」其實，綁定銀行帳戶的目的，是為了提升各位帳戶的安全，而這個風險把關，不單只是 ACE 王牌交易所把關，綁定的銀行也會協助各位作資安上的控制管！現在，就來跟著步驟完成銀行帳戶的綁定吧！


在綁定前，可以先準備好以下資料：
1. 鉅亨專屬註冊網址進行註冊並完成身份認證
2. 本人申請帳戶之手機帳單包括但不限於紙本或電子帳單。(必須提供）
3. 投資資金來源文件佐證，例如：工作證明、薪資證明、其他收入或財力存摺近三個月以上之銀行活定存資料（投資資金來源文件擇一）


還沒有註冊的朋友，請點：鉅亨專屬註冊網址進行註冊並完成身份認證，並請參照〈鉅亨幣圈理財〉6 步驟完成 ACE 帳戶註冊與身份認證

第一步：點選「確定」「請綁定銀行」，點擊「提升安全等級」

如您稍早已離開 ACE 帳戶中心，請先重新登入帳戶後，點擊右上角「個人中心」，並點擊個人訊息中的「銀行帳戶綁定」，點擊「提升安全等級」

第二步：點擊「設置資金密碼」後，並點擊「新增」！

資金密碼：用於交易、綁定銀行帳戶、提幣、提領等資金操作，需嚴格保密。（把它想像成銀行為了交易安全，轉帳會請你輸入密碼，帳款才會出去，所以千萬要保管好！

第三步：設定資金密碼，並點選「取得驗證碼」。確認手機收到的驗證碼，回到平台輸入後，按「送出」，就先完成第一階段了！

(提醒您！密碼至少 8 碼，須有數字及英文字母，英文字母須有大小寫，也可以包含以下特殊字符：+-@_=*$，例：AceSogood1)

第四步、設定成功後，點擊畫面左邊，個人訊息下數第三個「銀行帳戶綁定」。

請記得，綁定銀行前，請詳閱注意事項，並參閱 ACE 交易所接受註冊之銀行列表。目前共有 58 間銀行可以進行綁定。

第五步：銀行帳戶填寫完成後點擊「確定」。到這裡，已完成銀行資料填寫！   

銀行審核需「3–5 個工作天」，期間會向你綁定銀行帳號轉帳 1 元來確認資料正確性，請務必使用註冊者本人的銀行帳號。（所以收到 1 元入帳的簡訊不要擔心！）

請注意！日後匯款儲值，務必使用綁定之帳號，若用其它帳號匯款，款項會被退回。

如為首次綁定銀行帳戶用戶，請提供 ：

1. 本人申請帳戶之手機帳單包括但不限於紙本或電子帳單。(必須提供）

2. 投資資金來源文件佐證，例如：工作證明、薪資證明、其他收入或財力存摺近三個月以上之銀行活定存資料（投資資金來源文件擇一）

請於提交當日一併回傳至客服信箱 service@ace.io

第六步：完成綁定後，就會發現基本資料內會員級別提升至 Pre.B。恭喜你！點選上方的「交易」可以開始使用台幣交易虛擬貨幣了！

 

歡迎加入投資虛擬貨幣的行列，祝你有個愉快交易的體驗！

現在透過鉅亨專屬註冊網址，再享 ACE 為鉅亨會員設計之專屬虛擬貨幣產品！

 

接下來，我們還為您準備了一系列的 ACE 王牌交易所的教學文：

〈鉅亨幣圈理財〉6 步驟完成 ACE 帳戶註冊與身份認證，國家隊帶你買虛擬貨幣！ 

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