融資總額觸底反彈，DeFi 和 NFT 融資數佔比過半 | 投融資週報

新公鏈生態開始引起機構關注，本週獲得融資的 DeFi 項目中有近半來自新公鏈。

據鏈聞統計，9 月 11 日至 9 月 17 日期間，加密市場共發生 25 筆投融資事件，融資筆數創近七週新高。已披露投融資總金額爲 3.2282 億美元，投融資筆數和投融資總金額都有較大幅度上升。

本週依舊無億級大額融資發生，但投融資總額本週有所回升。從賽道分類來看，融資事件主要集中在 DeFi 、NFT 和應用領域，發生了多筆千萬級融資。金額最高的一筆爲 Solana 生態穩定幣項目 Parrot 首場 IDO 融資 6922 萬美元。

機構方面，本週持續活躍機構包括 ParaFi Capital、Huobi Ventures 、DFG、HashKey Capital、Dragonfly Capital、DHVC、LD Capital、MXC Global 及 Gate.io 等，活躍機構普遍聚焦於 DeFi、NFT 和應用等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金的募集、籌資和 Discord 融資。

DeFi

Solana 生態穩定幣項目 Parrot 首場 IDO 融資 6922 萬美元

Solana 生態穩定幣項目 Parrot 的第一場 IDO 共融資 6922 萬 USDC，第二場 IDO 已於 9:00 開始，共將拍賣 4.2 億枚 PRT 代幣。

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DeFi 自動化清算平臺 Minterest 完成 650 萬美元融資，DFG 等機構參投

DeFi 自動化清算平臺 Minterest 完成 650 萬美元融資，KR1、DFG、CMS、DigiStrats、FOMOcraft、Bitscale Capital、PNYX Ventures、CMT Digital、Faculty Capital 參投。

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Avalanche 生態跨鏈借貸協議 Vee.Finance 完成 530 萬美元私募輪融資，主網將於 9 月 14 日上線

Avalanche 生態跨鏈借貸協議 Vee.Finance 完成 530 萬美元私募輪融資，參投方包括 Aussie Capital、AV Star Capital、BCA Investments、Black Mamba Ventures、Cobak、Crypto Avengers、DCI、Favor Ventures、Muhabbit Ventures、New Tribe Capital、Phenomenon Capital、Phoenix VC、Redline DAO、Tokuto Capital、Unpeeld Venture Labs。

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去中心化交易平臺 Domination Finance 完成 320 萬美元融資，ParaFi Capital 領投

去中心化交易平臺 Domination Finance 完成 320 萬美元融資，ParaFi Capital 領投，參投方包括 Dragonfly Capital、AU21、Shima Capital、LD Captial、Huobi Ventures、OKEx Blockdream Ventures、KNS Group、GSR、CoinGecko 等。

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固定利率借貸協議 Pledge 完成 300 萬美元融資，DHVC 領投

固定利率借貸協議 Pledge 完成 300 萬美元融資，丹華資本（DHVC） 領投，美國伯克利 Haas 商學院和斯坦福學校區塊鏈教授 Gary LaBlanc、前瑞士信貸資管成員 Ray Wong、硅谷灣區私人家族借貸機構 Torsten 家族成員 Torsten Wendl、Prism protocol 創始人與斯坦福大學 Tse Lab 創辦人 David Tse 參投。

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Terra 生態收益聚合器 ApolloDAO 私募融資 220 萬美元，Pantera Capital 等參投

Terra 生態收益聚合器 ApolloDAO 完成 220 萬美元私募融資，代幣單價爲 0.15 美元，Pantera Capital、 Terra 聯合創始人 Do Kwon、GSR、PNYX、Sky Vision Capital、Global Coin Ventures、Yunt Capital、Sneaky VC、6K Starter 等 50 多個投資機構與個人投資者參投。

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DeFi 協作工具 PrimeDAO 完成 200 萬美元種子輪融資，將發佈數字資產風險與質量的免許可評級等產品

DeFi 協議工具 PrimeDAO 宣佈完成 200 萬美元種子輪融資，投資方包括 LD Capital、Stratos、TokenInsight、Signum capital、Stacker Ventures、Senary Ventures、Atka Capital、ID Theory、SMAPE Capital、XeO4、Meld Ventures、Faculty Group，個人投資者包括 Balancer Labs 首席執行官 Fernando Martinelli 以及 DAO 領域貢獻者 Griff Green、Nima Asghari。

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Solana 借貸門戶 Larix 完成數百萬美元融資，Solana、Polygon、Lancer 等參投

Solana 借貸門戶 Larix 完成數百萬美元的私募輪和種子輪融資，投資方包括 Solana Capital、SolarEcoFund、Epsilon、Huobi Ventures、Gate、MXC Global、BitMart、Fenbushi、Polygon、Lancer Capital、FBG、3Commas、IconPlus Capital、LD Capital、OIG Capital 等。

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去中心化波動性對沖和交易平臺 Divergence 獲 Huobi Ventures 戰略投資

去中心化波動性對沖和交易平臺 Divergence 獲 Huobi Ventures 戰略投資，Divergence 表示將把 Huobi Ventures 作爲主要戰略投資者。

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應用

零知識證明信用風險平臺 X-Margin 完成 800 萬美元 A 輪融資，Coinbase Ventures、HashKey Capital 參投

零知識證明信用風險平臺 X-Margin 完成 800 萬美元 A 輪融資，投資方包括 Coinbase Ventures、HashKey Capital、Spartan Group、Bixin Ventures、Gemini、Primitive Ventures、Kenetic Capital。此外，X-Margin 還得到了 CMS Holdings、MGNR、Dunamis Trading、Pirata Capital、Kronos Research 和 Wintermute Trading 等公司的支持。

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區塊鏈音樂流媒體 Audius 獲 500 萬美元投資，Katy Perry 等知名藝人蔘投

區塊鏈音樂流媒體 Audius 獲 500 萬美元投資，投資者包括 Katy Perry、The Chainsmokers、Nas、Jason Derulo、Pusha T、Mark Gillespie、前索尼音樂 CEO Martin Bandier、投資機構 K5 Global CEO Michael Kives 以及美國作曲家、作家和發行商協會 CEO John Josephson。

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社交代幣平臺 Forefront 完成 210 萬美元融資，1kx Network 領投

社交代幣平臺 Forefront 完成 210 萬美元融資，1kx 領投，參投方包括 Metacartel Ventures、Own Fund Collective、DeFi Collective，個人投資者包括 Linda Xie （Scalar Capital）、Calvin Liu （Divergence）、Jenil Thakker （Coinvise）、Andy Chen Fang （Synthetix）、Kevin Chou （Rally）、Patrick Rivera （Mirror）等，投資者還包括了 22 名社區成員。

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內容營銷平臺 FUFU 私募輪融資 170 萬美元以推出更多功能和測驗類型

內容營銷平臺 FUFU 獲得 170 萬美元私募輪融資，參與投資者包括 alphanonce,、Black Edge Capital、Boxmining、Faculty Group、Four Seasons Ventures、Genesis Block Ventures、Impossible Finance、Morningstar Ventures、x21 Digital。FUFU 上一輪投資者包括 GBV、Faculty Group 和 Boxmining。

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Spruce 獲以太坊基金會資助以開發可通過以太坊賬號登錄第三方應用的技術

數字身份認證公司 Spruce 宣佈在以太坊基金會和以太坊域名系統（ENS）聯合發起的招標中勝出，將開發通過以太坊賬號登錄第三方 Web 應用的技術。

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NFT

NFT 二層解決方案 Immutable B 輪融資 6000 萬美元，Bitkraft Ventures、King River Capital 領投

NFT 二層解決方案 Immutable X 完成 6000 萬美元 B 輪融資， 遊戲投資平臺 Bitkraft Ventures 和風險投資公司 King River Capital 共同領投，Alameda Research 和 VaynerFund 參投。

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NFT 品牌體驗公司 Recur 以 3.33 億美元估值完成 5000 萬美元 A 輪融資，元宇宙投資平臺 Digital 領投

NFT 品牌體驗公司 Recur 以 3.33 億美元估值完成 5000 萬美元 A 輪融資，由億萬富翁 Steve Cohen 家族辦公室支持的元宇宙投資平臺 Digital 領投。

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電子音樂數字收藏品平臺 RCRDSHP 完成超 500 萬美元融資，Dapper Labs 等領投

電子音樂數字收藏品平臺 RCRDSHP 完成由 Dapper Labs 和 NFT 收藏家 Metakovan 和 Twobadour 領投的超 500 萬美元種子輪融資。

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藝術品獨立數字登記機構 Artory 完成 450 萬美元融資，Borderless Capital 和 Jsquare 共同領投

藝術品獨立數字登記機構 Artory 完成 450 萬美元融資，Borderless Capital 和 Jsquare 共同領投， Pablo Rodriguez-Fraile、Algorand 首席執行官 Steven Kokinos、Joeri van Geelen 和 Qinwen Wang 等個人投資者參投。

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遊戲化收藏卡平臺 Kollect 完成超 200 萬美元融資

遊戲化收藏卡平臺 Kollect 宣佈完成超 200 萬美元融資，參投方包括 OKEx Blockdream Ventures、FBG Capital、Infinity Venture Crypto、SOUL Capital、Kenetic Capital、a41、TK Ventures、Grenade Lab、ICO Pantera、Kyros Ventures、CryptoKudasaiJP、AVStar Capital、Bitcoin Addict Thailand、Vendetta Capital、Sunrise Dragon 和 CatcherVC。

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基礎設施

加密交易和託管基礎架構提供商 Floating Point Group 完成 1000 萬美元 A 輪融資

加密交易和託管基礎架構提供商 Floating Point Group 宣佈完成 1000 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Tribe Capital、Coinbase Ventures、Anthony Scaramucci、F A S T — by GETTYLAB、Borderless Capital、CapitalX、Formulate Ventures，以及個人投資者 GoldenTree Asset Management、HC Tech 和 Pythagorus Investments 的高管等。

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互操作性初創公司 LayerZero 完成 630 萬美元 A 輪融資，Multicoin 和 Binance Labs 領投

區塊鏈領域互操作初創公司 LayerZero 完成由 Multicoin Capital 和 Binance Labs 領投的 630 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Sino Global Capital、Defiance、Delphi Digital、Robot Ventures、Spartan、Hypersphere Ventures、Protocol Ventures、Gen Block Capital。

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遊戲基礎設施 Stardust 獲 Framework Ventures 領投的 500 萬美元融資，資金將用於增加遊戲數量和添加美元購買 NFT 功能

遊戲基礎設施平臺 Stardust 獲得 500 萬美元融資，Framework Ventures 領投，Kleiner Perkins、Blockchain Capital、Distributed Global、Maven 11、G1.vc、OP Crypto、Redbeard Ventures、Lattice Capital 以及天使投資者包括 Delphi Digital 的 Piers Kicks、Yield Games 的 Gabby Dizon、Sandbox 的 Sebastien Borget 和 Alchemy 的 Nikil Viswanathan 參投。

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CeFi

加密資產管理公司 Abra 獲 5500 萬美元 C 輪融資，IGNIA 和 Blockchain Capital 領投

加密資產管理公司 Abra 獲 5500 萬美元 C 輪融資，IGNIA 和 Blockchain Capital 領投，參投方包括 Kingsway Capital、Tiga Investments、Stellar Development Foundation、Amex Ventures、CMT Digital Ventures。

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澳大利亞數字資管公司 Monochrome 完成 180 萬美元 A 輪融資，投後估值爲 1500 萬美元

澳大利亞數字資產管理公司 Monochrome 完成 180 萬美元 A 輪融資，萊特幣創始人 Charlie Lee、Blockstream 首席戰略官 Samson Mow、前幣安首席財務官 Wei Zhou、Synthetix 創始人 Kain Warwick 等參投，投資後估值爲 1500 萬美元。

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工具

區塊鏈數據分析公司 Amberdata 完成 1500 萬美元融資，花旗銀行領投

區塊鏈數據分析公司 Amberdata 宣佈完成 1500 萬美元 A 輪融資，由花旗銀行領投，Franklin Templeton、Galaxy Digital、Rovida Kruptos Assets 和 GoldenTree Asset Management 的高管參投，此前領投了 Amberdata 種子輪的 HWVP 也參與了本次投資。

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其他

社交應用 Discord 以 150 億美元估值完成 5 億美元融資，Dragoneer Investment Group 領投

社交應用 Discord 以 150 億美元估值完成 5 億美元融資，Dragoneer Investment Group 領投，Baillie Gifford & Co、Coatue Management、Fidelity Management & Research Co 和 Franklin Templeton 參投。

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投資機構 Pantera 的新區塊鏈基金自 7 月以來已籌集了 3.69 億美元

據 Pantera 提交給美國證券交易委員會（SEC）的監管文件顯示，其新基金自 7 月募資以來已從 107 名投資者處籌集了 3.69 億美元，遠低於 5 月初預計的 6 億美元。

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Jump Trading 第七支投資基金募資 3.5 億美元，40% 投向加密貨幣領域

總部位於芝加哥的高頻交易公司 Jump Trading 第七支投資基金 JCDP - 7 募資 3.5 億美元，比 2019 年其最後一隻基金籌集的 2 億美元增加了 50%，此次融資共有 167 名投資者參與。

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Avalanche 基金會完成 2.3 億美元私募輪融資， Polychain 和 Three Arrows Capital 領投

Avalanche 基金會宣佈通過出售 AVAX 完成由 Polychain 和 Three Arrows Capital 領投的 2.3 億美元私募輪融資，參投方包括 R/Crypto Fund、Dragonfly、CMS Holdings、Collab+Currency、Lvna Capital 以及部分天使投資者和家族辦公室。

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加密貨幣衍生品交易所 Bybit 再向去中心化自治組織 BitDAO 財庫捐款約 6000 萬美元

加密貨幣衍生品交易所 Bybit 宣佈再向去中心化自治組織 BitDAO 的財庫提供約 6000 萬美元的捐款（以 ETH、USDT 和 USDC 的方式），該筆資金相當於 8 月 24 日至 9 月 10 日期間 Bybit 期貨交易量的 0.025%。

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鏈上衍生品平臺 dTrade 籌集 2280 萬美元做市資金，Alameda 等參投

鏈上衍生品平臺 dTrade 完成 2280 萬美元做市資金籌集，Hypersphere、Polychain、DeFiance、Alameda、CMS、Divergence Ventures、MGNR 等機構參投。

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歐盟將 1774 億美元復甦基金用於投資區塊鏈服務和數據基礎設施

歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 表示，規模爲 7500 億歐元（約合 8870 億美元）的復甦基金中，有五分之一（1774 億美元）將用於區塊鏈服務、數字創新、數據基礎設施、高性能計算、量子通信、低功耗處理器以及 5G 通訊等數字技術。

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