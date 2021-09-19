異構跨鏈公鏈 aelf 主網換幣啓動：邁出多鏈生態建設第一步

aelf 已於八月底完成主網升級，並在 9 月 9 日開啓主網換幣，15 天內完成換幣操作可獲得額外獎勵。

撰文：Zoe Zhang

2021 年 9 月 9 日， 區塊鏈開放網絡 aelf 宣佈品牌升級：由單一的底層公鏈拓展升級爲一個擁有包括 aelf 公鏈、aelf 預言機及各類 DeFi 協議在內的全場景穿透式生態。與此同時， aelf 還正式啓動主網換幣，邁出多鏈生態建設第一步。

aelf 爲本次品牌升級準備良久。在正式宣佈之前，aelf 已完成了百萬美元購入 aelf.com 域名、官網視覺及域名全面更新升級等系列準備工作。

作爲首個提出用跨鏈及多級側鏈結構解決區跨鏈性能問題的公鏈，aelf 力求用全新的結構和思路構建高性能可定製化的區塊鏈底層系統，解決目前區塊鏈網絡性能差、擴展性不足和社區治理偏中心化等弊病。隨着品牌升級的全面推進，aelf 朝着構建「萬鏈互聯」目標進一步邁進。

AEDPoS +多級側鏈：高性能實現思路

鏈上數據顯示，以太坊一次交易手續費約爲 0.04ETH （約合 140 美元），這遠遠超過了用戶能夠接受的正常區間。高昂的 Gas 費嚴重影響到了普通用戶的生態體驗。儘管 EIP 1559 的倫敦升級對 Gas 費進行了設置，但是本質上並沒有降低 Gas 費，只是將 Gas 費設置在了一個區間以避免劇烈波動。



得益於以太坊擁堵下的溢出效應， DFINITY、Terra、Solana、Avalanche 等新生代公鏈如雨後春筍一般冒出，在突破底層技術、實現高性能方面提出自己的解決方案：比如 Solana 通過 Proof-of-History 來達到一個非常快的交易性能；Avalanche 通過三個子區塊鏈 X 鏈、C 鏈、P 鏈架構實現安全高效；而「AEDPoS+多鏈設計」的組合拳，是 aelf 高性能的實現思路。



在網絡架構方面，aelf 是一個由一條主鏈和多條附加在主鏈上的側鏈組成的「分支生態系統」，主鏈作爲整個系統的主幹索引多條側鏈（甚至可能包含多級側鏈）。



aelf 主鏈採用 AEDPoS 共識機制。在持幣者投票選出生產節點後，任何一個節點可在任意時刻從合約中請求共識命令，得到有效出塊時間的節點在調度器倒計時終結之後，從合約中獲得共識數據，並基於此數據生產區塊。節點在將某個區塊添加至本地區塊鏈時，將區塊信息提交給共識合約，以進行一系列針對共識數據的驗證。

這些節點確保 aelf 裏的所有共識機制的執行。如此一來，aelf 主鏈即可實現高頻、穩定出塊，提高主鏈性能，進而爲降低鏈上生態的成本打下基礎。



除主鏈之外，aelf 還擁有多級側鏈：側鏈使用 PoW 機制來產生 aelf Token，一條側鏈支持一個場景，每條側鏈有獨享的一套資源，且能夠與其他側鏈並行運行，達到了多鏈並行、鏈內交易並行的「雙並行」效果。



在 aelf 架構中，主鏈的用途是索引側鏈產生的區塊，促成跨鏈通信。當一條側鏈出現擁堵的情況，不會影響到其他側鏈，從而增強了整個平臺的處理能力。

除此之外，aelf 使用 C#的發射機制來調用合約，並且沒有多餘設計，合約執行效率遠高於以太坊的合約執行效率。



根據性能測試數據顯示，aelf Enterprise 單鏈 TPS 可達 35000；aelf Scan 顯示，aelf 鏈上手續費穩定維持在 0.1 美元以下，在交互體驗和低手續費方面擁有優勢。



跨鏈協議+預言機：成爲多鏈通用 Layer 2

早在 2021 年 1 月，以太坊創始人 Vitalik Buterin 便曾公開表示：Layer 2 解決方案將成爲實現以太坊可擴展性的主要手段。



新生代公鏈崛起的市場動力在於承接以太坊由於性能限制而產生的價值溢出。因此，我們能夠看到，包括 Cosmos、BSC、Polygon 等在內的很多公鏈在運營之初都選擇與 EVM 兼容，並從各方面去補充和拓展以太坊做不到的一些事情。



aelf 的主鏈+多級側鏈架構有效的解決了區跨鏈性能問題的，再通過引入一組預言機合約，aelf 在成爲 Layer 2 方面具有優勢。aelf 主網構建了一組預言機合約，aelf 預言機網絡可以使用相關工具集在 aelf 上生成任何關於鏈外數據的可靠的報告，該報告能夠作用於所有包含智能合約功能的區塊鏈之上，最終實現異構跨鏈交互。

在開啓主網換幣的前兩週，aelf 正式部署了與預言機機制相關的一系列合約，其中有兩個合約處於核心地位：前者 Regiment 合約負責維護預言機組織，後者 Oracle 負責觸發預言機機制的整個流程本身，包括髮起查詢訂單、提交查詢結果和確認 / 聚合查詢結果。兩個合約一靜一動，將現實中的數據，準確、安全、可靠的搬運到鏈上。

事實上，本次主網換幣過程中，用戶將手中持有的 ERC20 版本的 ELF 代幣換成 aelf 主網代幣，對於 aelf 預言機節點而言，以太坊上的狀態屬於 aelf 的鏈外數據。主網換幣對於 aelf 團隊官方的預言機組織而言，就是把用戶鎖定在以太坊 LockMapping 合約上的代幣信息，搬運到 aelf 主網上的過程。



除了換幣，對於以太坊上的應用開發者而言，選擇 aelf 作爲應用數據上鍊入口，使用 aelf 官方提供的教程開發和部署 aelf 智能合約，並開通預言機服務，藉助 aelf 預言機網絡，將 aelf 鏈上的數據通過鏈外數據報告的形式定時地同步到以太坊上（也就是說，以太坊僅作爲數據的最終確認層，而 aelf 作爲以太坊的 Layer 2），便能夠構建一款成本可控且數據上鍊及時的去中心化應用。



以此類推，所有其他希望提升 TPS 的公鏈都可以選擇 aelf 成爲其擴容方案，幫助突破性能限制以及更高的可拓展性。



一鏈一場景：生態發展的更多可能

如何孵化生態是每一條公鏈都要面臨的挑戰。在吸引更多開發者方面，aelf 在自身技術優勢之上，還推出了一套通用區塊鏈開發模版。



技術方面優勢：在 aelf 的多級側鏈架構下，開發者能夠推出自己的側鏈，專門用於處理符合自身發展需求的交易和業務，一條鏈相當於一個垂直領域應用場景。這樣不同領域業務數據不會混雜在一起，也不會佔據主鏈的計算資源，還會通過定義屬於自己社區的代幣，構建自己的治理體系。高度可定製性讓整個架構和數據變得更簡單，更加契合業務需求。



另一方面，由於 aelf 同時具備跨鏈優勢，aelf 可以像一個應用商店一樣，同時聚合以太坊、波卡等其他公鏈的開發者和 DApps，快速打造一個安全高效、自治穩定、易用透明的價值金融新體系。







同時，爲降低開發者在 aelf 構建應用的門檻，aelf 爲開發者提供了 aelf Enterprise 底層區塊鏈開發框架，該框架相當於 aelf 區塊鏈精簡之後的一個通用區塊鏈開發模版，包括共識機制、通信協議、智能合約等模塊，完全免費且開源。開發者可以藉助 aelf Enterprise 迅速搭建一條完整的區塊鏈系統，便捷地接入 aelf 生態圈，對於開發者來說操作簡單且功能全面，大大降低了學習成本和時間成本。



參與主網換幣，開啓生態建設

2021 年 8 月 31 日，aelf 完成主網升級，並宣佈於 2021 年 9 月 9 日開啓主網換幣：持有 ERC20 ELF 的用戶可在此期間通過官方平臺或支持 aelf 主網換幣的第三方交易所將代幣 1:1 兌換爲主網 ELF 代幣。



正式換幣開啓後，aelf 還推出了一系列福利活動鼓勵用戶參與其中：一方面，持幣用戶在主網換幣開始後 15 天內完成換幣操作即可獲得額外 5% 的空投獎勵，空投累計最高達 2700 萬枚 ELF，總價值超 1200 萬美元；另一方面，aelf 還將舉辦爲期 7 天的抽獎活動，總獎勵爲 11.4 萬 主網 ELF 代幣。換幣截止時間爲 2021 年 12 月 9 日。



目前，aelf 團隊正與多家交易所溝通合作，推進主網換幣的順利進行。參與換幣的用戶可以及時關注官方公告，避免錯過重要信息。





主網換幣的開啓意味着用戶可以使用 ELF 體驗 aelf 上的 DApps，也是 aelf 正式開啓生態建設的標誌之一。

目前 aelf 雖然還未開啓節點競選，但是所有持有主網 ELF 的用戶可以通過 aelf 主網區塊鏈瀏覽器「GOVERNANCE」頁面，質押主網 ELF 給當前的初始節點投票，獲得選民投票的分紅收益。

在開發進度方面，aelf 的主鏈和第一條側鏈已穩定運行了半年多，相比較於剛剛結束 Kusama 首輪插槽拍賣的波卡，在等待波卡平行鏈插槽拍賣的同時，同樣聚焦跨鏈的 aelf 發展路徑也值得關注。



在發展願景方面，不同於大多數公鏈項目選擇與以太坊兼容、承接以太坊價值外溢，aelf 更希望通過高性能+異構跨鏈+預言機等特性，構建一個「萬鏈互聯」的宏觀區塊鏈生態，在 DeFi、NFT、GameFi 甚至現實世界的更多領域爲用戶帶來媲美中心化應用的流暢體驗。



未來幾個月內，aelf 將繼續推進品牌升級工作，進一步構建一個包括 aelf 公鏈、aelf 預言機及各類 DeFi 協議在內的全場景穿透式生態。另外，團隊還將開始節點競選和側鏈競拍，邁出生態建設更大步伐。