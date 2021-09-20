本週前瞻 | 韓國「最嚴監管」落地，Gitcoin 第 11 輪即將結束

伊朗將於本週三（ 9 月 22 日）爲獲得授權的加密礦工解除挖礦禁令。

本週，韓國加密市場將迎來「打壓式」監管，韓國加密貨幣交易所滿足繼續運營要求的最後期限正在逼近。根據韓國《特定金融信息法》，若加密交易所沒有在 9 月 24 日之前 完成 財務信息分析（FIU）報告以及滿足 ISMS 認證和實名賬戶等先決條件，將會面臨關門。截止目前，韓國政府公佈了 28 家通過韓國信息安全管理系統（ISMS）認證的加密貨幣交易所名單，其中只有 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 能夠爲用戶提供韓元交易服務。而韓國 K-Bank、韓國農協銀行（NH Bank）及新韓銀行也將於本週五（9 月 24 日）決策 是否爲韓國四大加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 續約。

韓國金融服務委員會（FSC）也在七月發佈 公告 稱，已經通知 27 家爲韓國用戶提供服務的境外虛擬資產運營商在 9 月 24 日之前向金融服務委員會下屬的金融情報部門（FIU）申報。8 月 13 日，幣安就發佈公告表示爲了遵守韓國當地法規，已調整在韓國提供的產品，下架韓元交易對及韓元支付渠道，並且停止韓語支持。而上週四（9 月 17 日），加密貨幣衍生品交易所 Bybit 也發佈 公告 宣佈將從本週一（9 月 20 日）起關閉官方韓國社區並暫停官網對韓語的支持，Bybit 平臺將不再支持任何韓元交易市場，包括以韓元計價的交易配對、支付或交易。

監管重壓下，韓國加密貨幣市場或將有超半成的加密貨幣交易所面臨被關閉的風險，將面臨逾 3 萬億韓元（合 26 億美元）的損失。韓國金融消費者聯合會主席趙延行稱，許多小型交易所的交易暫停和資產凍結預計會令投資者損失慘重。更有行業人士警告稱「韓國加密貨幣市場或將發生類似類似銀行擠兌的情況」。

另外，本週三（9 月 22 日），伊朗發電、配電和輸電公司 Tavanir 將 解除 工業、挖礦和貿易部實施的加密貨幣挖礦禁令。Tavanir 表示，希望到夏末電力消耗下降，爲獲得授權的數字貨幣礦工的運營創造條件。伊朗於 2019 年 7 月承認加密貨幣挖礦爲合法工業活動，從事挖礦活動的相關實體需要持有伊朗工礦貿易部的許可證。但此前爲了緩解伊朗的用電壓力並防止停電，伊朗前總統魯哈尼在 今年 5 月下令全面禁止所有加密貨幣挖礦，直到夏末。

開源軟件資助平臺 Gitcoin 將於 9 月 24 日 結束第 11 輪捐助活動。Gitcoin 官方推特表示，截止至 9 月 17 日共收到來自 5000 多人的 91600 多筆捐款，共計 520794 美元。Gitcoin 第十一輪有哪些值得關注的社區和項目，可點擊 此處 瞭解。

其他重點事件一覽（點此訂閱區塊鏈日曆）

9 月 20 日

DeSpace 啓動 在 A2DAO、DuckDao 的 DuckStarter 和 Poolz 上的 TGE

去中心化波動性對沖和交易平臺 Divergence 在 MISO 開啓 代幣銷售

意大利高級時裝品牌 Dolce & Gabbana 在 UNXD 拍賣 首個 NFT 系列「Collezione Genesi」

9 月 21 日

以太坊開發者 Virgil Griffith 因違反了美國對朝鮮的制裁法案將接受 審判

9 月 22 日

保利將 拍賣 X Center 推出的數字身份元宇宙 MetaID 及其一對一映射星座頭像

Manta 先行網 Calamari 在 MISO 啓動 IDO

NFT 挖礦遊戲 Metaverse Miner 正式 上線

PancakeSwap 計劃 上線 NFT MarketPlace 並開啓 PancakeSquad 的鑄造

波卡先行網絡 Kusama 啓動 第二輪第四場平行鏈插槽拍賣

9 月 23 日

DeFi 資管平臺 Zapper 開啓Zapperverse NFT 第二季

OKEx 支持 aelf 主網

開源軟件資助平臺 Gitcoin 第 11 輪捐贈活動 結束

9 月 24 日

Crypto.com 在 HackerLink 發起 Cronos Hackathon

幣安 下架 DeFi 保險協議 Cover 代幣 COVER

9 月 25 日