【第一金投信】中國政府重拳出擊，預料房市「短空長多」

過去 20 年來，中國的經濟榮景創造房市蓬勃發展，地產公司更如雨後春筍般湧現，普遍以高槓桿、以債養債的方式經營，稍有資金周轉不靈問題即會面臨違約風險。如今，在政府頻頻祭出政策壓制下，對房地產企業造成不小壓力，今年以來已有 274 間企業破產，9 月更將有 838.5 億人民幣的債券將到期，10-12 月平均每月到期規模則達 619 億人民幣，預估未來地產業的違約案例還將繼續攀升。其中，龍頭企業恒大集團因近期的財務狀況持續惡化，加上政府並未有出手相助的意願，市場擔憂其違約風險將大幅升溫而拋售債券，前景備受考驗。個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。

第一金投信研判，在中國政府積極打壓之下，短期房市震盪恐再加劇，但此次的整頓僅會淘汰財務體質不佳的劣質企業，體質強韌的優質企業則將不受影響，整體房市可望「汰弱留強」，長期發展將為健全。不僅如此，房地產為中國重點產業之一，市場需求更不會有消失的一天，長期仍有不錯的成長機會，因此預判中國房市目前僅是「短空長多」的情勢，投資人不妨可把握這次的機會，待政策調控的利空逐步落底，分批逢低進場加碼，有機會在可見的未來獲得回報。

第一金中國世紀基金：截至 8 月底並無持有房地產類股，因此不受此波危機影響。然而，由於目前市場震盪仍大，因此對房地產類股仍維持觀望態度，未來將在評價來到相對便宜的區間時，再逐步進場加碼。

第一金全球富裕國家債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)：雖持有中國房地產企業之債券，但皆為財務體質良好的投資等級債券，違約風險相對較低。此外，投資團隊仍看好中國房地產產業的長線發展，因此持續持有相關標的。

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)：已陸續出清體質不佳的中國房地產企業債券，其於體質相對較佳的標的則持續持有，對產業抱持短空長多的看法。

第一金投信獨立經營管理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）、公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）或境外基金資訊觀測站（announce.fundclear.com.tw）下載。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近 12 個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100％」。各期間報酬率 (含息) 是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。遞延手續費 N 級別，持有未滿 1、2、3 年，手續費率分別為 3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿 3 年者免付。（第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 02-2504-1000）