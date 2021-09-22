【富蘭克林】智能投資夯什麼？一圖看懂各家機器人理財的費用與特色

因新冠肺炎疫情爆發，居家辦公、零接觸理財興起，掀起一股機器人理財商機，再加上法規的鬆綁下，吸引愈來愈多業者投入，發展愈見蓬勃。根據金管會證期局統計，截至今年 6 月為止，國內已有 13 家業者開辦此業務、參與投資客戶突破 10 萬。

機器人理財百花齊放，業者調降門檻、推出多元選擇

後疫情時代，投資人的理財行為也逐漸在改變，為了降低接觸風險，民眾減少向理專當面諮詢的頻率，使得機器人理財成為熱門投資管道，而業者們也看準 Fintech 的未來趨勢，紛紛祭出「親民投資門檻」、「多元的機器人選擇」、「手續費折扣優惠」搶占智能投資市場，觀察幾家投信投顧業者所推出的智能理財服務，以往只有高端客戶才能享受到的理財規劃服務，如今投資門檻最低只要每個月定期定額 5 千元，連小資族都能輕鬆上手，同時也發現有數家業者，提供 2-3 種獨具特色的理財機器人，希望能夠滿足投資人多樣化的理財需求。

老牌投顧業者今年 9 月再推出新款機器人搶攻市場

以深耕台灣 30 年的基金專家富蘭克林證券投顧為例，自 2018 年就領先業界推出「國民理財機器人」智能投資服務，主打「以 AI 技術預測市場趨勢」，計算出符合效率前緣的最適宜之投資組合，適合透過長期穩健投資達成理財目標的「機器人 1 號 - 富智能」，並於 2020 年增加「國民理財機器人」每月最低 5 千元的定期定額功能，今年 9 月又搭上機器人理財熱潮趁勢推出「機器人 2 號 - 富動能」，主打運用「動能策略」替客戶挑選強勢市場、強勢匯率，透過演算法分析出最適宜之投資組合，並提供業界較少見的「不定期再平衡」功能，當市場發生大跌時，可適時調整到相對安全的部位，降低投資風險，市場反彈時再靈活調整到強勢標的，以因應現階段多變詭譎的金融市場，幫助投資人在一定風險下掌握波段中的超額報酬機會。藉由上述業者的發展歷程，顯見國內機器人理財服務不斷在進化中，提供了投資人另一個聰明的選擇，想告別挑選基金的煩惱，或是想完善投資組合，透過人工智慧的精準演算，都能輕鬆實現。

理財機器人免費幫你「存基金」5 千元就能開始！下單再享全帳戶免手續費

富蘭克林號召小資族儘早開始「存基金」，並祭出超值優惠，即日起至 12/31，凡透過「國民 e 帳戶 - 國民理財機器人專區」新申購投資組合即享申購手續費 0 元優惠，扣款成功者還可於次月起獲得「國民 e 帳戶 - 一般交易專區」全平台基金申購手續費 0 元優惠，單筆及定期定額皆可，不限下單次數，優惠適用至 2022/1/31，更多活動細節可參考活動網站 https://lihi1.com/CSrRx

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