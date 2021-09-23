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〈幣圈新手理財〉年底牛市難捉摸 如何把握機會布局？

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〈幣圈新手理財〉年底牛市難捉摸 如何把握機會布局？(圖:Unsplash)
〈幣圈新手理財〉年底牛市難捉摸 如何把握機會布局？(圖:Unsplash)
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加密貨幣幣圈區塊鏈Steaker數位資產管理平台

加密貨幣年底牛市傳言不斷，下半年雖經歷多次回調，傳統金融機構、支付巨頭早已紛紛表態，低調涉足相關業務。當逐漸與主流接軌，大眾開始關注幣圈動輒三位數的報酬率，也察覺新興市場變化迅速，且無漲停機制，劇烈波動難以捉摸。然而，花旗銀行分析師預測，比特幣將在年底突破 10 萬美元，若要即時把握機會佈局，託付數位資產管理公司不失為一種選擇。

數位資產管理平台 Steaker 執行長 Wilson Huang（黃偉軒）表示：「隨著區塊鏈技術發展純熟，加密貨幣的應用層面日益廣闊，然而，市場熱點的切換卻也更加快速。除了 2020 年發跡的 DeFi 之外，近期更延伸出『玩遊戲也能賺錢』的 GameFi，以及成功紅到圈外的 NFT，都是風口浪尖上的熱門話題。而未來投資人想從加密貨幣市場穩定獲利的關鍵，取決於跟上這些熱點的能力與速度。」

由於市場報酬誘人，新的獲利機會不斷湧現，相關詐騙案件也頻頻發生，民眾無論在選擇交易所、資產管理公司時，皆須謹慎評估風險。2021 年各國加強監管措施之際，台灣政府也於今年 7 月將加密貨幣納入洗錢防制，因此業者是否合法合規，更是民眾值得觀察的指標。

當市面上的商品選擇越來越多，網路社群資訊真偽難辨，新手投資人又該如何避開雜訊，尋找正當管道？新世代的數位資產管理平台 Steaker，便是專為加密貨幣新手而生。秉持「讓加密貨幣投資變得更簡單」的理念，提供多元組合性方案，App 介面簡單、體驗流暢，用手機即可輕鬆存入比特幣以太幣美元穩定幣（包含 USDT、UTDC、DAI），無需申購就有 2~3.5% 的年利率。善用 AI 和機器學習技術，至今方案平均年化報酬達 38.05%，更累積等值 6 千萬美元的資產管理規模。平台績效公開透明，於 2020 年獲亞洲最大新創加速器 AppWorks 肯定。

在追求高報酬之餘，是否保障用戶資產安全，也是一大評估重點。除了嚴選國際知名且通過審計的交易所、項目標的， Steaker 亦採用銀行級第三方託管機構 CYBAVO 服務，儲備千萬台幣等值的保險基金，也定期進行專業法遵諮詢，落實用戶實名制認證 (KYC)，致力配合金管會規範，給予用戶更完整的保障。

適逢成立兩週年，品牌祭出多項限時優惠，9/22 16:00~10/5 23:59 活動期間，新用戶註冊即贈美元穩定幣；申購方案零手續費，滿額再抽萬元比特幣，詳情可參考品牌官方網站。透過專業團隊進場佈局，節省研究和盯盤的時間成本，也能掌握加密貨幣市場獲利機會。

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