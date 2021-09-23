【第一金投信】恒大風暴持續延燒，台股浮現進場訊號

受恒大違約風暴事件牽連，香港恆生指數周一意外重挫 3.30%，拖累當日美股同步走疲，標普 500、那斯達克指數分別下跌 1.70% 及 2.19%，VIX 指數盤中更一度飆升 35.4% 至 28.20，恐慌氣氛瀰漫全球。然而，周二雖有低接買盤進場，但對指數拉抬力道仍有限，在國際股市表現疲軟的壓力下，台股今日一開盤旋即面臨強勁賣壓，盤中最大跌點達 438 點，或 2.53%，最終收在 16917 點，跌幅達 2.08%，一舉摜破半年線。

第一金投信認為，近期在當沖降溫、散戶退場、法人觀望之下，每日成交量持續落在 2600 億左右的低點，與先前日均量約 5、6000 億的規模大相逕庭，交投熱度過於清淡，在市場追價意願低落之下，指數漲多震盪在所難免。然而，此時在恒大事件的影響下，台股連帶受到牽連，周三開盤直接跌破半年線，研判短線跌幅已深，要在下探的機率不高。展望未來，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，投資人可把握此時大跌的機會，適時逢低進場布局，蓄積未來台股爆發的能量。

》一舉跌破半年線，逢低布局時機到

根據歷史數據來看，當加權指數跌破半年線時，後 3 個月至 1 年的平均報酬達 7~23.1%，正報酬機率更高達 80.9~87.0%，表現十分亮眼。因此，今日加權指數雖一舉摜破半年線，但在基本面仍相對不錯的情況下，預判短線要在下探的機率不高，投資人可以適時逢低布局。

》獲利展望正向樂觀，台股多頭趨勢未變

今年以來，在全球需求湧現之下，激勵台灣外銷訂單屢創高峰，帶動上市櫃企業獲利持續攀升，根據 Bloomberg 數據顯示市場分析師至今已上修台股 2021、2022 年 EPS 達 45.4% 及 29.6%，前景備受看好。根據歷史經驗，該年度 EPS 呈現上修趨勢時，台股皆有不錯的表現，如今在獲利強勁增長的情況下，預料台股仍有上漲潛力。

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