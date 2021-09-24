年金改革下 老師不再是鐵飯碗 3招保障守金流

一年一度教師節即將到來，面對競爭激烈，加上年金改革的不確定性，教職不再是鐵飯碗，全球人壽建議，三大族群的老師可透過保險守護保障和金流。

教師們受到疫情影響，需隨時做好準備，從校園實體教學轉戰線上遠端教學，若無法轉型恐在疫情時代下被淘汰；加上近年來受到少子化趨勢影響，師生比不斷下滑，且 2017 年公務人員退休資遣撫卹法修訂退休年齡延後，加上未來年金改革政策變動的不確定性，都讓過去被視為鐵飯碗的教職人員，變為競爭激烈的職業。

全球人壽建議，青年、中壯年、熟年教師三族群應及早著手規劃生活所需之保險保障及退休金流，雙管齊下才能在退休時高枕無憂。

全球人壽表示，三族群教師在人生不同階段，需求的保障也不盡相同，在退休制度調整下，尚未退休的教師族群難免受到衝擊，同時也因為退休年齡延後，教師更要注意職涯與保險規劃相互搭配。

全球人壽進一步指出，青年教師首重自身保險規劃，透過終身醫療險、實支實付醫療險、重大傷病險保護自己。

考量到青年教師經濟負擔能力較低，建議可以終身醫療險主約搭配一年期的實支實付醫療險及重大傷病險，用較少的保費達成全面性的保障，從年輕時就開始進行基本保障規劃，隨年資增長薪資穩定後，再逐步完善自身保障規劃

中壯年教師而中壯年教師，則是受到 2017 年公務人員退休資遣撫卹法的影響，未來退休金與已退休教師相比減少許多，除了自身保障外，更要提前部署長年繳利率變動型壽險、長照險等準備退休規劃，其中，利變險因為在繳費期間提供較高保障倍數且繳費期滿後資產累積較快，以及繳費期滿後可轉入投保年金保險的特色，為自己與家人的未來打算。

熟年教師處理要檢視退休金流是否充足，且受到年金改革影響，退休金可能不如以往，但由於離退休時間較短，建議可透過躉繳或短年繳的利率變動型壽險快速累積退休資本。如果退休後有計畫經常出國旅遊、或未來有美元需求的熟年教師，還可以選擇以美元計價的躉繳或短年繳的利率變動型壽險來為自己的退休金流預做準備。

此外，全球人壽表示，教職人員也有常見的職業災害，例如久站、長期使用喉嚨等，或是面臨其他傷病與意外發生的可能性，因此，也建議三大族群教師，要謹慎檢視自身體況，依照自己的教職生涯，規劃符合自身保險保障。