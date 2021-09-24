融資總額創四月以來新高，Sorare 完成軟銀領投的 6.8 億美元融資 | 投融資週報

本週共有 6 筆億級大額融資發生，其中 Sorare 和 Blockdaemon 均由軟銀領投。

據鏈聞統計，9 月 18 日至 9 月 24 日期間，加密市場共發生 21 筆投融資事件，融資筆數略有下降。已披露投融資總金額爲 20.365 億美元，創四月以來新高。受少數大額單筆融資影響，本週融資總額大幅上漲，僅 Sorare 單筆融資就超過過去 5 周每週總融資額。

本週有 6 筆億級大額融資發生，從賽道分類來看，融資事件依舊是集中在 DeFi 、NFT 和應用領域，而基礎設施和礦業領域融資額佔比較大。金額最高的一筆爲 Sorare 以 43 億美元估值完成 6.8 億美元 B 輪融資，軟銀領投；其次爲比特幣礦企 Genesis Digital Assets 完成 4.31 億美元融資，由 Paradigm 領投。值得一提的是 NFT 賽道爆發，該細分領域融資額超過 DeFi、基礎設施等其他熱門領域。

機構方面，本週持續活躍機構包括 Coinbase Ventures、LD Capital、Solana Capital、OKEx Blockdream Ventures、GBV、Huobi Ventures、Polychain Capital、Pantera Capital、OIG 等，活躍機構普遍聚焦於 DeFi、NFT 和應用等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金募集和 TrueLayer 融資。

DeFi

Solana 生態 DEX Orca 完成 1800 萬美元 A 輪融資，Three Arrows Capital 等領投

Solana 生態 DEX Orca 完成 1800 萬美元 A 輪融資，本輪融資通過代幣銷售完成，參投方包括 Three Arrows Capital、Polychain Capital、Placeholder 領投， Coinbase Ventures、Jump Capital、Sino Global Capital、Collab Currency、DeFiance Capital、Zee Prime Capital、Solana Capital 參投。

來源鏈接

基於比特幣的去中心化交易協議 Portal 完成 850 萬美元融資

運行在比特幣上的、基於 Fabric 技術的去中心化交易協議 Portal 完成 850 萬美元融資，Coinbase Ventures、ArringtonXRP Capital、OKEx Blockdream Ventures、Republic.co、Shima Ventures、LD Capital、Monday Capital、GenBlock、Taureon、Autonomy Capital、Krypital 和 B21 Capital 等參與投資。

來源鏈接

跨鏈融資協議 Waggle Network 完成 300 萬美元種子輪融資

跨鏈流動性協議 Waggle Network 完成 300 萬美元種子輪融資，參投方包括 GBV、SVC、Genesis Block Capital、Basics Capital、Bixin Ventures、NGC、AU21、Gate.io Labs、MEXC、HG Ventures 以及 Spark Digital。

來源鏈接

Cardano 生態 DeFi 平臺開發團隊 SundaeSwap Labs 完成 130 萬美元種子輪融資，cFund 領投

Cardano 生態 DeFi 平臺開發團隊 SundaeSwap 完成 130 萬美元種子輪融資，Cardano 的開發公司 IOHK 與加密資產管理公司 Wave Financial 共同設立的發展基金 cFund 領投，Alameda Research 和 Double Peak Group 參投。

來源鏈接

Avalanche 生態跨鏈 DEX HurricaneSwap 獲 Huobi Ventures 投資

Avalanche 生態跨鏈 DEX HurricaneSwap 宣佈獲 Huobi Ventures 戰略投資。HurricaneSwap 是部署在 Avalanche 上的首個採用 LP 機制的跨鏈協議，此前已獲得雪崩亞洲基金 AVATAR Ventures 、A&T Capital、LD Capital、JRR Crypto、紅鏈資本等多家基金戰略投資，另外，KuCoin Labs、Gate.io Labs、ZB、PrimeBlock Ventures （MEXC Labs）等交易所投資部門也參與了投資並提供資源支持。

來源鏈接

應用

BitClout 創始人推出的社交區塊鏈 DeSo 完成 2 億美元融資，a16z 和紅杉等參投

去中心化社交區塊鏈平臺 DeSo 宣佈完成 2 億美元融資，該項目創始人爲 Nader Al-Naji。此次融資是通過售賣 DESO 代幣完成的，投資機構包括 a16z、紅杉資本、Social Capital、TQ Ventures、Coinbase Ventures、Winklevoss Capital、Polychain Capital、Pantera Capital、Arrington Capital、Blockchange Ventures、Distributed Global、Blockchain.com Ventures、Hack Ventures 和 Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 等。

來源鏈接

社交投資平臺 Prysm 完成 300 萬美元種子輪融資，並上線首個網絡公開版

專注於加密貨幣、DeFi 以及 NFT 的社交投資平臺 Prysm 完成 300 萬美元種子輪融資，並上線首個網絡公開版本。該輪融資由 North Island Ventures 領投，參投方包括 Polychain Capital、Reciprocal Ventures、Lemniscap、CMT Digital、Free Company、Alameda Ventures、Infinite Capital、Flow Ventures、Drops Foundation 以及多位天使投資人。

來源鏈接

加密產品開發公司 GFX Labs 完成 250 萬美元種子輪融資

加密產品開發公司 GFX Labs 完成 250 萬美元種子輪融資，暫未披露投資人信息，目前正在招聘開發工程師等多種職位。

來源鏈接

微收入流協議 Amasa 完成 150 萬美元融資，Animoca Brands 領投

旨在將用戶鏈接到 Web 3.0 和 DeFi 的微收入流協議 Amasa 宣佈完成 150 萬美元融資，由 Animoca Brands 領投，OKEx Blockdream Ventures、SkyVision Capital、Spark Digital Capital、Momentum 6、Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Yield Guild Games 聯合創始人 Gabby Dizon、LD Capital、Double Peak、Maeve Ventures 和 Moonwhale Ventures 等參投。

來源鏈接

DAO 基礎設施協議 Grape Protocol 獲得 Multicoin Capital 領投的 120 萬美元種子輪融資

Solana 生態 DAO 基礎設施協議 Grape Protocol 獲得 120 萬美元種子輪融資，Multicoin Capital 領投，SkyVision Capital、Definitive Capital、LongHash Ventures、Double Peak Group 和 Solana Capital 參投。

來源鏈接

NFT

Sorare 以 43 億估值完成 6.8 億美元 B 輪融資，軟銀領投

基於以太坊的夢幻足球遊戲 Sorare 宣佈以 43 億美元估值完成 6.8 億美元 B 輪融資，由軟銀（SoftBank）領投，Atomico、Bessemer Ventures、D1 Capital、Eurazeo、IVP、Liontre、Benchmark、Accel 和 Headline 參投。

來源鏈接

動作冒險遊戲 Mines of Dalarnia 完成 270 萬美元融資，Crypto.com、Coin98 等參投

動作冒險遊戲 Mines of Dalarnia 完成 270 萬美元融資，Crypto.com、Animoca Brands、Coin98、Jump Capital、NGC、Impossible Finance、Kyros Venture、ICO Drops、Bitscale Venture、CryptoJ、Sanctor Capital Venture 等參投。

來源鏈接

遊戲研發公司 Metagame Arena Studios 完成 180 萬美元融資

遊戲研發公司 Metagame Arena Studios 完成 180 萬美元融資，Cypher Ventures 和 Lucidblue Ventures 領投，Icetea、Youbi、M6、Waterdrip、OIG、Shima、第九城市等參投。

來源鏈接

Decentral Games 獲 BSC 加速器基金的資金支持

元宇宙遊戲公司 Decentral Games 宣佈獲得幣安智能鏈（BSC）推出的 1 億美元加速器基金的資金支持。此次投資將用來擴大 Decentral Games 在 BSC 上開發區塊鏈元宇宙和 NFT 市場等應用。

來源鏈接

CeFi

阿根廷加密貨幣交易所 Ripio 完成 5000 萬美元融資，DCG 領投

阿根廷加密貨幣交易所 Ripio 宣佈完成 5000 萬美元 B 輪融資，由 DCG 領投，Amplo、Draper Ventures、Boost VC、Mercado Libre 首席執行官 Marcos Galperin 和 Globant 首席執行官 Martin Migoya 等參投。

來源鏈接

加密託管和資管平臺 Cobo 完成 4000 萬美金 B 輪融資，將用於推動 DaaS 發展爲機構投資 DeFi 提供完整的解決方案

加密貨幣託管及資管平臺以及一站式技術基礎設施提供商 Cobo 宣佈完成 4000 萬美元 B 輪融資，DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 領投。

來源鏈接

基礎設施

Dapper Labs 完成 Coatue 領投的 2.5 億美元融資，知情人士稱公司估值已達 76 億美元

NBA Top Shot 的開發公司 Dapper Labs 宣佈完成 2.5 億美元融資，Coatue 領投，a16z、Google Ventures、Version One Ventures 參投。

來源鏈接

Blockdaemon 完成 1.55 億美元 B 輪融資，軟銀 Vision Fund 2 領投

區塊鏈基礎設施服務商 Blockdaemon 宣佈以 12.55 億美元估值完成 1.55 億美元 B 輪融資，SoftBank Vision Fund 2 領投，Matrix Capital Management、Sapphire Ventures、Morgan Creek Digital 以及種子輪投資者 Boldstart Ventures、高盛、Greenspring Associates、CoinFund、Kenetic、Kraken Ventures、Borderless Capital 和 Lerer Hippeau 等參投。

來源鏈接

礦業

比特幣礦企 Genesis Digital Assets 完成 4.31 億美元融資，由 Paradigm 領投

比特幣礦企 Genesis Digital Assets 宣佈完成 4.31 億美元戰略融資，由 Paradigm 領投，NYDIG、Stoneridge、FTX、Ribbit、Electric Capital、Skybridge 和 Kingsway Capital 等參投。

來源鏈接

比特幣礦企 Hut 8 Mining 完成 1.73 億美元普通股公開發售

比特幣礦企 Hut 8 Mining 宣佈完成其在美國納斯達克和加拿大多倫多證券交易所的 1.73 億美元普通股公開發售，共出售約 2018 萬股股票，每股 8.55 美元。

來源鏈接

工具

區塊鏈網絡監測公司 Metrika 完成 1400 萬美元 A 輪融資

區塊鏈網絡監測和分析初創公司 Metrika 宣佈完成 1400 萬美元 A 輪融資，本輪融資由 Neotribe Ventures 領投，參投方包括 Coinbase Ventures、Samsung NEXT、Nyca Partners、SCB 10X 以及部分原有投資方。

來源鏈接

其他

跨鏈 DeFi 平臺 Kava 推出 1.85 億美元生態基金，旨在吸引主流 DeFi 協議

跨鏈 DeFi 平臺 Kava 宣佈推出 1.85 億美元生態基金，該基金旨在吸引主流 DeFi 協議，並希望 Kava 可擴展、安全的 L1 網絡架構可以幫助加入的 DeFi 協議並促進 Kava 的規模化。

來源鏈接

開放銀行 TrueLayer 以 10 億估值完成 1.3 億美元融資，Tiger Global 領投

開放銀行 TrueLayer 宣佈以 10 億美元估值完成 1.3 億美元融資，由 Tiger Global Management 領投，支付公司 Stripe 參投。

來源鏈接

LD Capital 成立 5000 萬美元母基金，將投資全球優秀區塊鏈基金

LD Capital 宣佈成立 5000 萬美元區塊鏈母基金，將投資全球優秀區塊鏈基金，除了資金支持外，還將提供包括戰略諮詢、市場增長以及資本關係等在內的投後服務。LD Capital 母基金已投基金包括 1kx Capital、Kraken Ventures、Republic 基金、Shima Capital、BigTime 生態基金、Signum Capital、Hero Ventures 等基金。

來源鏈接

Alan Howard 支持的對沖基金 One River Digital 完成 4100 萬美元融資

由億萬富翁 Alan Howard 支持的對沖基金 One River Digital Asset Management 以 1.86 億美元估值完成 4100 萬美元融資，參投方包括高盛集團、Coinbase Global、保險公司 Liberty Mutual Group 和歐洲家族辦公室 Infinity Investment Partners 等。

來源鏈接

前 ConsenSys Ventures 負責人推出區塊鏈基金 Delta Blockchain Fund，目前已籌集超 3000 萬美元

前 ConsenSys Ventures 負責人 Kavita Gupta 推出區塊鏈基金 Delta Blockchain Fund，目標籌集 5000 萬至 1 億美元，目前已在之前結束的第一輪認購中籌集了超 3000 萬美元，投資人包括 Quantstamp 與 Polygon 的創始人、Viraj Mehta （Rosy Blue，全球最大鑽石首飾製造商之一）、Klaus Hommels （Lakestar）等。

來源鏈接

Cardano 創始人捐贈 2000 萬美元在卡內基梅隆大學建立數學研究中心

Cardano 創始人 Charles Hoskinson 在推特上宣佈向卡內基梅隆大學捐贈 2000 萬美元以建立一個數學研究中心「Hoskinson Center for Formal Mathematics」以「重寫數學語言」。

來源鏈接

數字投資集團 NYDIG 發行的比特幣基金已籌集近 1700 萬美元

截至 9 月 17 日，由數字投資集團 NYDIG 發行的比特幣基金「NYDIG Bitcoin Fund LP」已籌集 1695 萬美元，投資者共 121 人。

來源鏈接

Avalanche 基金會爲 Yield Yak 提供 10 萬美金獎勵，幫其開發交易聚合器 YY Swap

Avalanche 基金會宣佈 DeFi 協議 Yield Yak 入選 Avalanche Rush 項目，將提供 10 萬美金的開發者獎勵幫助其開發 DEX 聚合器 YY Swap。

來源鏈接