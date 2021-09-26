即將推出治理代幣的借貸協議 Mars Protocol，究竟想在 Terra 生態扮演怎樣的角色？

Mars Protocol 通過提供質押型與非質押型借貸服務，想要爲 Terra 生態釋放數十億美元流動性。

撰文：CCC

借貸作爲 DeFi 世界中最早發力同時也是最趨近成熟的一大賽道，已經湧現出了 Compound 以及 AAVE 等頭部項目，但也正因如此，當下借貸類應用的玩法已逐漸趨於同質化，頭部效應正在讓創新變得愈發艱難。

而剛剛宣佈即將推出治理代幣及鎖倉空投計劃的 Mars Protocol，卻選擇另闢蹊徑，基於 Terra 生態在利率以外對「使用率」進行了創新，使得利率能夠隨着生態外部的收益率進行自發的動態調整，爲普遍較爲呆板的借貸類應用提供了新的可能性。

Terra 生態的巨大空間

不同於其他公鏈賽道的項目疊出，Terra 生態項目相對而言則精煉很多。最耳熟能詳且體量最大的應該是穩定幣 UST、支付程序 Chai 和 Kash、合成資產 Mirror、以及質押收益協議 Anchor。另外，作爲爲數不多的可以連接傳統金融資產並將加密貨幣帶入現實世界用作支付的地方，Terra 生態背後蘊藏着巨大潛力。

細究 Terra 的佈局，Terra 先是佈局了最有用的穩定幣 UST，通過支付程序 CHAI，讓 UST 可以用來支付和消費，迅速拉近了加密世界和傳統世界的距離。此時，穩定幣 UST 不僅僅只是加密世界的穩定幣，而是真正成爲了一種可以使用的支付方式。與此同時，通過 Mirror 將傳統金融資產合成至鏈上，再輔助以 Anchor 賺取 20% 的穩定幣收益。

從 DeFi 視角來看，20% 確實不算什麼，但對傳統金融來講，還是極具誘惑的。Terra 通過簡簡單單的四大產品：穩定幣 UST、支付程序 CHAI、合成資產 Mirror、質押收益 Anchor ，捕獲了廣大想要嘗試加密的新手用戶。在 Terra 生態，用戶無需進行復雜的 DeFi 操作，且由於可用於支付的特點，用戶也無需擔心加密貨幣的風險性以及難以退出的特點，因此會更放心大膽的進行嘗試。

據官方披露的數據顯示，Mirror 中已有 19.6 億美元鎖倉，Anchor Protocol 中有 6.9 億美元鎖倉，巨大體量的流動性急需釋放，Mars Protocol 應孕而生。從 Mars 產品初期支持的代幣種類（UST、ANC、MIR、LUNA）可見，Mars 就瞄準了這幾個市場。

兩種借貸

Mars Protocol 中有兩種類型的借貸：

質押型

質押型借貸和 Compound 類似，先將質押品存入協議，然後根據質押率借出想要的資產。存入的這部分抵押品也是可以獲得利率收益的。初期，支持的代幣種類爲 UST、ANC、MIR、LUNA。

非質押型

Mars 的非質押型借貸其實並非真的能夠實現無抵押型貸款，其中的非質押指的是以 Mirror 和 Anchor 上的流動性作爲憑證，無需將代幣存入 Mars。

利率模型

作爲創新之一的利率模型，Mars 在 Compound 以及 AAVE 這類借貸協議的基礎上進行了調整。通過調整使用率的公式，來讓利率實時適應市場狀況，以防止出現其他公鏈生態中，只能看着用戶用低成本在自己平臺借款再存至其他平臺獲取高額挖礦收益率的情況。這樣，就能避免出現這類情況，當生態中出現高收益率協議時，借款人沒有動力去提供借款，貸款人也不願儘快還款的狀況。即使利率曲線已經處於超額增加階段，但和格外高昂的挖礦收益相比，還是相形見絀。

代幣機制

基本信息

Mars Protocol 的原生代幣爲 MARS，代幣總供應量爲 1 億枚，其中 5% 用作空投，10% 歸屬投資者，20% 歸屬團隊，10% 爲 Mars 的儲備金，55% 歸屬社區，將通過流動性挖礦、鎖倉等方式進行。

質押機制

有意思的是裏面的質押機制，用戶可通過質押 MARS 兩週獲取 xMARS。通過 xMARS，用戶能夠獲取協議的治理權，用 xMARS 對協議的提案進行投票。在兩週質押結束後，用戶將獲得額外的 MARS 獎勵。此舉增加了參與治理的門檻，一定程度上避免了惡意投票行爲。同時，30% 的質押將鎖倉至保險庫，意味着將承擔市場清算的代價。

風控

Mars 在市場下跌清算時設了以下幾道防線來確保借款人的利益：

第一道防線 Mars 保險基金：如果清算不夠補償，先從 Mars 保險基金償還，

第二道防線 Mars 質押池：如果 Mars 保險基金的資金被全部消耗，則從 Mars 質押池進行償還

若消耗超過 50% Mars 質押池的資金量，則由治理機構決定後續的處理方式。

治理代幣空投計劃

9 月 22 日，Mars Protocol 宣佈將推出治理代幣 MARS 和啓動鎖倉空投（Lockdrop）。其中，鎖倉空投將允許用戶在 Ignition 期間的 14 天窗口期中暫時鎖定 UST 代幣 1 到 52 周時間以換取 MARS 獎勵，鎖定時間越久，權重乘數越高。總共有 250 萬枚 MARS 代幣（佔 MARS 1 億總供應量的 2.5%）將分發給 Lockdrop 參與者。Mars Protocol 暫未公佈 MARS 代幣的具體推出時間。

關於代幣功能，用戶可在 Mars DAO 中通過質押 MARS 獲取 xMARS，通過 xMARS 能夠獲得協議的治理權，即用 xMARS 對協議的提案進行投票。

參考資料

探討 Terra 迅猛增長的背後原因： Chai、Mirror 與 Anchor

Mars Protocol Litepaper 1.0