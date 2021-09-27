【安聯投信】投資級債、高收益債市迎來資金淨流入

上周全球股市一度出現較大跌幅，但後來歐美股市跌深反彈，美債殖利率跟著彈升，影響多數債券資產表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債與高收益債分別迎來 39.3 億與 4 億美元的淨流入，新興市場債則淨流出約 11 億美元。

安聯投信表示，上周中國指標性地產商債務危機影響使風險性資產出現波動，不過後半隨著股市出現跌深反彈，美國 10 年期公債單周大幅走揚來到約 1.45% 位置，為近期以來相對高點，並對多數債券資產帶來衝擊，包括美銀美林全球與美國政府債券、全球與歐美投資級債及高收益債指數幾乎全面走跌，但其中美國短年期高收益債跌幅則相對較輕，小於全高收與歐高收指數；此外可轉債指數則因走勢較接近股市，為少數逆勢走揚的債券資產。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，近期部份經濟數據不如預期，包括 Delta 變種病毒、聯準會貨幣利率政策方向、地緣政治動盪等多空消息雜陳；此外，受到經濟重啟利多激勵，利率雖有走升壓力，但同時對通膨預期的擔憂也成為隱約擾亂市場的因子，種種因素使金融市場在 9 月初以來波動加劇，其中又以包括股票在內的風險性資產較為明顯。

謝佳伶指出，在市場震盪時期，部分資金往往會由風險性資產流向較為保守的避險資產如債券等，以期降低資產波動度。但審視當前環境，隨著全球經濟持續重啟、主要央行政策朝向正常化發展以及實質利率接近歷史低點等多重因素影響，未來美國公債殖利率雖可能波動，但長期應會震盪走高，並在過程中造成存續期較長的債券價格受到影響走跌，在投資債券資產時不可不慎。

在美債殖利率長期看升的狀況下，謝佳伶表示，投資時應首重存續期控管，如選擇存續期較短（2 年或以下）的短年期高收益債，降低在債券到期前受到美債殖利率走升對價格帶來的衝擊。在市場方面，謝佳伶建議可選擇經濟基本面穩健的美國，並聚焦再融資順利、獲利成長、展望與企業債信持續改善的優質美國企業所發之美國短年期高收益債，不但可獲得較公債與投資級債為優的金流息收，更可藉短年期與較佳評級控管信用與利率風險、降低資產前在可能波動度。

從實際數據來看，謝佳伶指出，截至 2021 年第二季止，美銀美林美短高指數平均每個單位的存續期可獲得的收益率約為 1.55%，不但高於美高收指數的 0.97% 與全高收指數的 1.03%，更明顯優於美國投資級債的 0.25%，顯示在承擔相同存續期風險的同時，可獲得更佳的投資報酬。

在投資建議上，謝佳伶表示，由於美國經濟與企業整體獲利狀況皆顯示復甦動能仍在，且美國疫苗覆蓋人口已超過 60% 並持續增加，在美短高產業的布局上可留意解封相關機會，如能源管線、商業金融租賃、娛樂休閒與特殊零售產業等具備基本面改善題材、且可提供較佳收益的標的，並同時藉由較短存續期與較佳評級的控管，在追求更佳收益的同時，也協助投資人對抗殖利率走高的風險。

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