一文讀懂 Terra 生態去中心化交易所 Astroport 產品機制與代幣模型

Astroport 由 Delphi Digital、IDEO CoLab Ventures 與 Terraform Labs 共同孵化，其目標是成爲 Terra DeFi 生態的交易中心。

撰文：李科

由 Delphi Digital、IDEO CoLab Ventures 與 Terraform Labs 共同孵化的 Terra 生態新一代 AMM 交易平臺 Astroport 最近發佈了較爲具體的項目介紹，終於可以讓我們有機會對這個備受關注的新項目進行初步探索。

簡單來說，Astroport 是 Terra 生態下的新一代自動做市商 AMM 項目，由 Delphi Digital、IDEO CoLab 和 Terraform Labs 共同進行孵化，其目標是把 Astroport 打造成 Terra DeFi 生態上的交易流量中心。

自今年年初以來 Terra 生態原生代幣 LUNA 實現了爆炸式增長，Terra 生態系統已經初具規模，其生態中的去中心化投資平臺 Mirror、固定利率借貸項目 Anchor 都取得了良好的發展。

在這個生態中，Terraswap 是已經存在的一個去中心化交易平臺。儘管 Terraswap 已經成爲 Mirror、Anchor 和 Terra 生態的去中心化交易機制，但 Astroport 希望成爲一個新的挑戰者，而其成功的關鍵，是需要在以下幾個方面做得更好：

提高流動性提供者 (LP) 的資本效率並減少交易滑點；

滿足交易者、LP 和社區需求的用戶界面和用戶體驗

推出 Terra 生態的第一個流動性引導池 (LBP)，將允許項目以很少的種子資本爲其代幣創造流動性，並實現公平發佈（fair launch）

兼容 Terraswap 數據格式，以實現與現有 Terra 生態項目進行集成

三種交易池類型

Astroport 計劃爲用戶提供了 3 種類型的交易池，每種交易池採用不同的算法，以滿足不同的需求：

現貨交易池

穩定幣交易池

流動性引導池

現貨交易池。現貨交易池由 Bancor 和 Uniswap 開創，因其簡單和多功能性而在去中心化交易所中流行。但現貨交易池確卻有其缺點，LP 面臨無常損失的風險，因此 LP 必須獲得足夠的費用或其他激勵措施才能使其盈利。此外，現貨交易池的大部分流動性不用於促進交易，因此資本效率低下導致相對較高的滑點（即預期價格和執行價格之間的差異）。

穩定幣交易池。爲現貨交易 AMM 增加流動性有助於減少滑點，然而在某些情況下，對於匯率很少偏離 1:1 的代幣僅僅簡單地提供流動性數量是不可行的。與美元掛鉤的穩定幣就是一個例子。當用一種穩定幣交換另一種穩定幣時，交易者期望匯率接近 1:1，因爲這些代幣旨在代表相同的價值（1 美元）。將一種類型的穩定幣換成另一種類型的穩定幣非常普遍，因此降低這些類型交易的滑點非常重要。

穩定幣交易 AMM 最初由 Curve 引入，通過修改交易公式，穩定幣交易 AMM 圍繞 1:1 的匯率「放大」了流動性，從而大大減少了滑點。因此，穩定幣交易 AMM 比現貨交易的資本效率高得多，因爲這種放大的流動性大部分用於促進交易。

流動性引導池。在爲代幣提供初始流動性時，流動性引導池是解決這些問題的好方法。流動性引導池由 Balancer 而興起，LBP 通過調整池中兩個代幣的「權重」來工作。加權池允許較高的初始價格，但需要最少的前期資本。通過隨着時間的推移以編程方式調整這個權重，價格會慢慢降低——隨着參與者等待一個公平的價格購買，價格發現過程分散到更長的時間。因此，機器人和其他市場操縱者的搶先行爲受到了抑制，以使整個過程更加公平。

採用 TWAP 價格預言機

鏈上交易依賴於價格預言機智能合約提供實時價格信息，AMM 是預言機價格信息的便捷來源，因爲交易和儲備價值已經存在於鏈上。通過簡單地計算每個代幣的儲備量，可以從 AMM 獲得即時價格信息。然而，這種瞬時價格容易受到操縱，並且如果智能合約出現漏洞很可能被攻擊。

爲了對抗這些漏洞，類似於 Uniswap v2 那樣，Astroport 在其現貨交易和穩定幣交易池中採取了時間加權平均價格 (TWAP) 價格機制。時間加權平均價格可以有效地提供接近實時的價格信息，使潛在漏洞利用者的操縱成本高得多。

去中心化組織：Astral Assembly

Astroport 將由 Astral Assembly 進行管理，這是 Astroport 版本的「去中心化自治組織（DAO）」。Astral Assembly 的目標是將 Astroport 作爲社區治理的 DeFi 項目進行運營、維護、開發和發展。代幣 xASTRO 持有人將有權對智能合約參數更改、智能合約升級和資金支出提出建議並進行有約束力的投票，此外，xASTRO 可用於對與 Astroport 社區相關的其他事項進行非約束性 / 諮詢性投票。

ASTRO Generators 雙挖機制

Astroport 計劃通過一個特殊的代理智能合約「ASTRO Generators」來進行流動性挖礦的「雙挖」。

通過 ASTRO Generators，LP 既可以獲得 ASTRO 代幣，同時也可以獲得其它 DeFi 項目通過流動性挖礦發放的治代幣。

具體而言，LP 可以將他們的 Astroport LP 代幣存入一個 ASTRO Generator，通過代理智能合約，ASTRO Generator 將 LP 代幣轉發到相關的第三方質押合約中。由於用戶通過 ASTRO Generator 對第三方合約進行流動性挖掘，因此這些第三方合約和 Astroport 都可以跟蹤相同的 LP 代幣，LP 就可以通過這種方式進行雙挖獲得雙重收益。

收益分配機制

通過 Astroport 交易池進行的所有交易都會收取手續費，並以 ASTRO 代幣支付。該費用被納入到 Astroport 智能合約中，並由 Astral Assembly 進行調整。

對於現貨產品池，費用最初爲 0.3%，其中向相關池的 LP 支付 0.2% 的費用（總費用的 2/3），向 Astral Assembly 支付 0.1% 的費用（總費用的 1/3），用於從 ASTRO 流動性池中自動購買 ASTRO。

對於穩定幣交易池，費用最初爲 0.05%，其中向相關池的 LP 支付 0.025% 的費用（總費用的 1/2），向 Astral Assembly 支付 0.025% 的費用（總費用的 1/2），用於從 ASTRO 流動性池中自動購買 ASTRO。

由於 LBP 池將是獨立部署的 Astroport 代碼，LBP 池的交易費用將由部署者自行決定，Astral Assembly 不會像其他類型的交易池那樣收取部分此類費用。

三種代幣及其作用

ASTRO

許多 DeFi 協議將治理權分配給 AMM 流動性提供者，同樣，Astroport 將其治理代幣 ASTRO 通過流動性挖礦分發給 LP。用於流動性挖礦的 ASTRO 將以預定的速率由 Astral Assembly 根據代幣經濟學來釋放。

ASTRO 的價值將通過 xASTRO 和 vxASTRO 實現：xASTRO 代幣代表了 Astroport 生態系統中的一種（相對適度的短期）貢獻，代表（相對適度的）治理權力和費用共享權；而 vxASTRO 代幣代表更高的貢獻，因此代表更高水平的治理能力和費用共享。

xASTRO

費用分享：xASTRO 是一種可轉讓的代幣，它會根據現有的 xASTRO 數量按比例從 Astral Assembly 的部分交易費用中自動獲得額外的 ASTRO，Astral Assembly 部分交易費用的一半將歸 xASTRO 持有者所有。

治理：xASTRO 持有者將能夠對 Astroport 治理進行投票並向其提交提案，包括激勵分配投票。

vxASTRO

可以把 vxASTRO 看作是用戶利用 xASTRO 獲得 Astroport 生態系統中的額外收益的積分，其作用包含：

更高的治理能力：vxASTRO 持有者將在 Astroport 生態系統中擁有更高的投票權。

更多交易費用分享：Astral Assembly 交易費用的另一半將根據當時存在的 vxASTRO 數量按比例分配給所有 vxASTRO 持有者。

三種代幣的邏輯關係

ASTRO 持有者通過兩種方式來對 Astroport 進行治理：

質押：在 xASTRO 池中質押 ASTRO：ASTRO 持有者可以將其 ASTRO 質押在 xASTRO 池中以接收 xASTRO 代幣，激活其治理權併產生交易費用的一部分（由 Astral Assembly 的交易費用份額的一半資助），xASTRO 的靈感來自 SushiSwap 的 xSUSHI 代幣 / xSUSHI 池。

鎖定：將 xASTRO 鎖定在 vxASTRO 池中：xASTRO 持有者可以將其 xASTRO 鎖定在 vxASTRO 池中以獲得 vxASTRO 積分，放大其治理權，獲得額外的交易費用份額（由 Astral Assembly 的另一半交易費用份額資助）和獲得其他好處，例如提高流動性採礦獎勵。vxASTRO 的靈感來自 Curve 的開創性 veCRV 模型。

要加入 Astral Assembly 的 vxASTRO 池，用戶必須持有 xASTRO。此 xASTRO 可以鎖定在 vxASTRO 池中，最長可達 2 年。鎖定時間越長，用戶將獲得的 vxASTRO 數量就越高。vxASTRO 不可轉讓；因此，可以將它們視爲類似於治理權的「積分」或信用，而不是普通的「代幣」。用戶控制的 vxASTRO 越多，他們在基於 ASTRO 的治理流程中的發言權就越大。

三者的具體邏輯關係可以看下圖：

ASTRO 代幣分配

ASTRO 代幣共計 10 億枚，將按下圖所示進行分配：

55% 的 ASTRO 通過 ASTRO Generator 排放提供給流動性提供者 (LP) ，其中 ASTRO 總量 11% 將在前 12 個月釋放；ASTRO 每年釋放率將下降 20%，直到最終沒有更多的 ASTRO 通過 ASTRO Generator 釋放。

10% 的 ASTRO 供應給其 DAO 組織 Astral Assembly 作爲「社區儲備」，用於激勵 Astroport 生態系統，例如資助創建或維護 Astroport 智能合約接口的開發人員、升級或修補 Astroport 代碼、將 Astroport 分叉到其他區塊鏈等。

5% 的 ASTRO 供應給其他 Terra 生態系統參與者。在大多數情況下，這些接收者將是 Terra 上某些類型活動的參與者，例如使用協同的第三方智能合約系統。

30% 的 ASTRO 將以捐贈的方式供應給 Astroport 聯合基金成員。目前計劃向聯合基金成員分發一部分 ASTRO 。這部分贈予的 ASTRO 將有一定的鎖定期，而且如果受贈方沒有長期參與 Astroport 生態系統建設（包括積極參與 Astral Assembly 大會等），這些贈予的全部或部分將被要求退還。