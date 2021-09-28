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〈台幣〉匯市風雲變色 爆量終止連3升收27.785元

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉匯市風雲變色 爆量終止連3升收27.785元。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉匯市風雲變色 爆量終止連3升收27.785元。(鉅亨網資料照)
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新台幣央行匯率外資美元

台北股匯今 (28) 日雙雙走跌，新台幣美元匯率早盤一度升破 27.7 元關卡，不過，外資轉為匯出，下午更湧現大量美元買盤，使得台幣走勢風雲變色，轉貶 6.3 分，收在 27.785 元，終止連 3 升，台北及元太外匯市場總成交值爆出 21.93 億美元，為近期最大量。

適逢月底、季底，出口商紛紛出手拋匯，外資也積極進場，早盤偏向匯入，隨後又反手匯出，帶動成交量能活絡，台北外匯市場成交值高達 14.51 億美元，元太外匯市場成交值也衝出 7.42 億美元

雖然近來美元偏強，但新台幣早盤一度升上 27.68 元，升值 4.2 分，在亞幣中表現強勢，午盤後美元買盤陸續湧出，使得台幣由升轉貶，收在 27.785 元，一度貶至 27.79 元，直逼 27.8 關卡。

台股方面，中國限電風暴發威，電子廠首當其衝，大盤震盪走跌，下挫 132 點，收在 17181 點，摜破 5 日線，外資終止連 3 買，反手賣超 139.55 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.11%，韓元重貶 0.64%，日圓貶值 0.42%，新台幣也貶 0.23%，新加坡幣貶 0.13%，歐元小貶 0.07%，人民幣則逆勢升值 0.08%。

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