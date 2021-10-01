【第一金投信】縮減購債引恐慌 法人：市場將分三階段反應

美國聯準會主席鮑爾表示，通膨飆升的時間將比預期久，觸動市場敏感神經，導致美債殖利率急升，美股三大指數全面收黑；台股周三連帶受挫，盤中大跌超過 300 點，失守 1 萬 7000 點整數大關。

第一金投信認為，按過去經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊，擔心短期波動風險的投資人，可配置金融、能源、公用事業等景氣受惠股，而穩健積極型投資人，可留意創新科技類股或台股大跌加碼的機會。

》通膨恐慌 全球股災再現

鮑爾在 9 月 28 日於國會聽證會表示，通膨飆升的持續時間將比預期久，Fed 已準備好升息等相關工具應對，意外的鷹派言論觸動市場敏感神經。美國 10 年期公債殖利率應聲急升 5bps(或 3.4%)，達 1.5374%，導致全球股市齊步下跌。

第一金台灣工業菁英 30ETF 基金經理人曾萬勝指出，聯準會已在 9 月會議中，明確透露縮減購債的訊號，強化市場對今年內啟動縮減購債的預期，預料將在 11、12 月啟動，將每月 1200 億美元的購債額逐步降到零，時間持續 2~3 個季度，到明年中為止。

回顧美國上一次縮減購債，發生在 2013 年，當時市場分三階段反應，分別是開始討論縮減政策的前期 (2013/05/22~2013/08)、討論縮減政策的後期 (2013/09~2013/12)、政策真正啟動的期間 (2014/01~2014/10)。

》歷史經驗 依三階段反應

曾萬勝指出，第一階段因聯準會表示將縮減購債，導致市場預期政策利率將加速攀升，引發美債殖利率大幅上揚、新興市場資金外流及全球股市下跌，其中，美股標普 500 指數下跌 1.35%，台股則下跌 4.49%。

進入第二階段，因市場因過度反應而超跌，加上景氣前景依然看好及市場仍維持較寬鬆的環境，使得全球股市呈現跌深反彈而大幅上漲。這個期間標普 500 指數上漲 13.19%，而台股上漲 7.35%。

到了真正實施縮減購債的第三階段，市場反應已經淡化，股市隨著基本面溫和上漲，這個期間標普 500 指數上漲 9.18%、台股上漲 4.22%。

》政策待發 兩套策略接招

回到現在，曾萬勝表示，因美國經濟復甦，通膨回升且逾 2%，聯準會在 3 月底就暗示縮減購債計畫，5 月開始，已有多位官員表現討論可行性。在 9 月中的會議後，更明確透露縮減購債的訊號。

從市場反應觀察，現在處於第一階段後期，短期仍有高檔震盪的壓力。在經濟基本向持續向好下，接下來有機會進入第二階段的跌深反彈，研判目前股市重挫，只是殖利率飆升所致的暫時現象，投資人無須過度驚慌。

操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼的機會。

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