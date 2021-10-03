三分鐘讀懂 Celestial：建立在元宇宙背景之下的星戰遊戲

相比於傳統遊戲，Celestial 最大的不同體現在玩家可以在遊戲過程中獲得經濟激勵的同時，還能夠參與到遊戲機制的設計中去。

撰文：Groot

尚未完全降溫的「NFT 之夏」讓沉寂許久的鏈遊重新回到了舞臺中央，並且催生出了包括 Axie Infinity 爲代表的一系列現象級鏈遊作品，曾經並不被衆多遊戲愛好者看好的「區塊鏈遊戲」憑藉邊玩邊賺這個特殊的切入點已經逐漸站穩了腳跟。

不過到目前爲止，即使是對於這些鏈游來說，遊戲的核心機制，仍然完全由遊戲開發團隊所掌控，遊戲的策劃以及設計團隊爲玩家圈定了一個明確的邊界，即使是所謂的「開放世界」，也並不意味着玩家可以突破遊戲設計團隊所提供的遊戲方式和機制，而這顯然不足以滿足當下同樣火熱的「元宇宙」概念的訴求。

既然藉助區塊鏈技術，鏈遊已經有效地解決了傳統遊戲中虛擬資產所有權的問題，甚至已經逐漸形成了個人虛擬財產的共識機制，那麼有沒有可能更進一步，讓玩家真正「突破邊界」去自定義甚至創建規則呢？Celestial 在遊戲中構建的虛擬世界，已經在這一方向邁出了第一步。

什麼是 Celestial

Celestial 的官方中文名爲「無垠」，是一款建立在元宇宙背景之下的的星戰遊戲，在無垠構建的虛擬世界中，玩家可以加入聯邦、開發和擴展殖民地、探索星星和星系團、收集礦物和稀有資源、研發民用和軍事技術、鍛造武器和宇宙飛船、以及與其他玩家進行戰鬥等互動。無垠的目標是支持 10 萬名玩家同時在線以及可供數百名玩家實時參與的實時戰爭。

相比於傳統的遊戲以及當下絕大多數鏈游來說，無垠最大的不同體現在玩家可以在遊戲過程中獲得經濟激勵的同時，還能夠參與到遊戲機制的設計中去。

玩家可以在社區與其他玩家分享其對於遊戲改進的建議或者擴展性的設計，只要能夠通過 DAO 的投票，就有機會獲取到資金支持，並能夠最終部署到遊戲之中。而對於擁有創作能力的用戶來說，一旦其發佈的遊戲視頻、模型或者音樂等作品被社區認可，同樣可以從 DAO 獲得經濟激勵。

遊戲中的每一個聯邦都是一個 DAO 組織，比如想要在殖民城市中建設房屋等都需要 DAO 的批准，而用戶也可以通過 DAO 的決策來取消這種限制，總之遊戲的決策權，實際上掌握在 DAO 用戶的大多數之中。

無垠還在遊戲中「內置」了加密世界中最火熱的 DeFi 以及 NFT 元素。比如遊戲中的礦物、稀有礦物以及油等基礎材料都以鏈上的標準代幣資產呈現，這些代幣支持正常的鏈上交易和轉賬，同時也支持通過質押獲取附加收益。而像武器、飛船等遊戲內的物品都以 NFT 的形式存在，這些 NFT 都附帶屬性並且擁有升級系統，升級可以提升 NFT 的稀有度，並且在遊戲過程中獲得強度增益。

簡單來說，無垠基於 DAO 的去中心化組織形式，配合鏈上標準化的代幣資產以及讓遊戲內的物品 NFT 化，構建了一整套完整的「元宇宙」基礎，而用戶可以在這一基礎上打開想象空間，不必受到遊戲固有機制的約束。

無垠使用了 Unity 引擎來獲取在瀏覽器中更好的 3D 建模顯示效果，遊戲的智能合約將最先部署在以太坊或者 BSC 等以太坊兼容鏈上。此外爲了提供更好的遊戲體驗，一條針對大量 NFT 交互並能夠解決 DAO 需求場景的區塊鏈將會進行鍼對性的調優，將解決數據的可用性問題並能夠快速驗證遊戲戰鬥結果並優化其他計算能力。這條專有鏈會成爲母鏈，這條鏈上的資產可以中繼到以太坊或者波卡等其他鏈上。

狀態通道將成爲原生功能，玩家戰鬥前服務期內的多狀態通道會凍結玩家的所有信息，玩家會在後臺服務器的監控下交流、驗證和見證對方的遊戲邏輯和數據，戰鬥結束後最新的遊戲數據會通過快速驗證過程上傳回區塊鏈。

代幣 CELT 經濟模型

Celestial 推出了原生代幣 CELT，代幣總量爲 50 億枚。CELT 將用作生態內 DAO 治理的重要憑證，持幣用戶可以參與生態以及遊戲數據及系統調整的投票，以此推動遊戲的發展和升級，CELT 同時也是整個遊戲生態內重要的通證。

代幣分配比例如下：

預售佔比 14%，上線解鎖 20%，剩餘部分每個月解鎖 10%；

遊戲生態預留 40%，會在遊戲上線後每日產出；

開發成本預留 5%，上線 1 個月後開始按月解鎖，兩年全部釋放；

市場營銷成本預留 10%；

DAO 預留 4%，開啓社區治理後全部釋放；

市場流動性提供分配 8%；

團隊預留 10%，上線 12 個月後開始按月解鎖，兩年全部釋放；

基金會預留 6%，上線 12 個月後開始按月解鎖，一年全部釋放；

項目顧問分配 2%，上線 12 個月後開始按月解鎖，兩年全部釋放；

審計成本預留 1%。

發展路線圖

Celestial 官方公佈的信息顯示，今年九月開啓星際聯盟第一階段公測後將在十月上線多星系戰艦以及星球土地拍賣功能的公測，並在十一月啓動星球建設系統公測。

明年一季度星際戰爭將開啓公測，跨星系殖民及作戰功能計劃在明年二季度上線。

小結

9 月 28 日，Celestial 完成了在 OKEx NFT 平臺上的戰艦 NFT 拍賣，其中金色戰艦最高成交價達到 38888 USDT，紫色戰艦最高成交價爲 5000 USDT。

正如 Celestial 所提出的願景那樣，「無垠」並不只是一款簡單的鏈遊，而希望成爲用戶自主創建去中心化遊戲的合作伙伴，玩家既是用戶同時也是策劃人，可以在遊戲中建立社區並集思廣益探討未來的發展方向，這種互動性以及高度開放性是傳統遊戲無法實現的，而這或許會成爲市場一直在尋找的「元宇宙」的答案。