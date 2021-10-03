從商品角度再探 NFT 價值：分析 10 個熱門 NFT 的價值組成

從商品的交換價值、使用價值維度剖析 Axie、CryptoPunks 等 NFT 的價值構成。

撰文：陳文思、王泓皓 ，分別爲藝咖科技創始人和產品經理

今年 3 月 藝術 NFT《Everydays: the First 5000 Days》以 6934 萬美元在佳士得成交後，NFT 市場持續火爆，Crypto Punks 底價屢創新高 ，9 月 28 日，香港演員余文樂持有的 CryptoPunk 9997 以 3385 萬港元價格成交。 由於 NFT 的價格屢創新高，已經成爲了公認的數字資產，很多基金和家族辦公室也開始把 NFT 列爲資產配置的一部分。很多人擔心 NFT 的高價沒有支撐體系，擔心會像當年 ICO 一樣虛假繁榮，但是作爲投資，如何判定它的價值卻成爲一個難題。

我們把 NFT 當成一類特殊商品來分析一下 NFT 的價值組成。

按照馬克思的理論，商品具有價值和使用價值，價值是商品的社會屬性，是不同商品生產者之間的社會關係，使用價值則是指的是商品能夠滿足人們某種需要的屬性，是商品的自然屬性。

亞當斯密在《國富論》中指出「價值」一詞有兩層含義：一是表示某種特定物品的效用，也就是使用價值；二是表示由於佔有某物而具有的對其他物品的購買力，也就是交換價值。

所以，我們將 NFT 的價值可以簡單分解成兩個部分：

交換價值：NFT 的購買力，也就是 NFT 與貨幣或者其他物品的交易價值。

使用價值：商品能夠滿足人們某種需要的屬性，我們認爲它包括娛樂價值，收藏價值，社交價值，生產價值，等等。 娛樂價值：該 NFT 具備娛樂屬性，能夠用於休閒、遊戲等場景。 收藏價值：該 NFT 具備保值，增值，紀念等屬性。 社交價值：有大量用戶和大量粉絲的 NFT 產品，此類產品有助於持有者在社交中彰顯個性，尋求認同感，更快的融入社羣、增加信任、提高社交效率等作用。 生產價值：該 NFT 可以用於賺取超額利潤。



我們嘗試用上述價值體系分析一下市面上具有代表性的 NFT 的價值組成。

Beeple 《Everydays: the First 5000 Days》

數量：1

價格：6934 萬美元

總價值：6934 萬美元（約 4.5 億元）

Beeple 的這幅畫可以看作是 NFT 史上的里程碑事件，也是迄今爲止全球最高單價的 NFT，從價格來看具有極高的交換價值，並且因爲該作品從知名度、紀念意義、創意上來看都具有很高的收藏價值。

薩爾瓦多·達利 《The Ghost tells the Story》

數量：1

價格：1300 美元

總價值：1300 美元（約 8500 元）

這是一副達利創作於 1973 年致敬莎士比亞的作品，以 NFT 形式在幣安上進行拍賣，最終以約 1300 美元成交。

達利因其超現實主義作品而聞名，與畢加索，馬蒂斯一起被認爲是 20 世紀最有代表性的三個畫家。其現實作品有極大的收藏價值和藝術價值，這一次在幣安上也僅發售一份，所以該 NFT 有較高的交換價值和收藏價值。

徐冰《天書號》

數量：1

價格：30 萬美元

總價值：30 萬美元（約 195 萬元）

今年 5 月，《徐冰天書號》在 ibox 平臺上以 30 萬美元的價格成交，拔得當時國內 NFT 的頭籌。

徐冰作爲當代最有影響力的藝術家之一，將其代表作《天書》畫在了火箭表面發射上天，可以說是前無古人後無來者，是一次令人震撼的太空藝術實驗。用視頻形式將這一過程保留下來並且鑄成 NFT，具有極高的收藏價值和交換價值。

冷軍《新竹》

數量：1

價格：約 11 萬美元

總價值：約 11 萬美元（約 74 萬元）

冷軍是當代超寫實畫派的領軍人物，今年 3 月 25 日，他的《新竹》以 NFT 形式在 OpenSea 上拍賣，其原畫在線下同步焚燒，這一舉措保證了這一幅畫作鏈上版權的唯一性，具有極高的收藏價值和交換價值。

《真三國無雙》

數量：約 1000 份

總價值：約 12 萬美元（約 78 萬元）

7 月 ibox 聯合《真三國無雙》電影官方推出明星電影 NFT 卡牌「古力娜扎」，「古天樂」等等，通過 NFT 重新定義明星周邊，粉絲藏品，讓每個粉絲所擁有的周邊的獨一無二。我們根據其在二級市場上的交易表現給出以上評分。

tokidoki

數量：10 萬份

價格：20 美元

總價值：200 萬美元（約 1300 萬元）

今年 6 月潮牌 tokidoki 在幣安 NFT 平臺上發行 NFT 盲盒，分三批共發售 10 萬盒，每盒售價 20 美元，每次發售僅 1 分鐘即售罄。

根據發售時大家的熱情，以及目前該盲盒在二級市場上的表現，給出以上評分。

Axie

數量：約 700 萬

價格：約 200 美元

總價值：約 14 億美元（約 91 億元）

Axie 作爲鏈遊中當之無愧的 Top 1，今年 8 月 28 日安卓版本日活用戶突破 100 萬元。近一個月的平均日利潤約爲 900 萬美元，超過現象級遊戲《王者榮耀》的 800 萬美元。

在遊戲中每一隻 axie 都是一個 NFT，每一個 axie 可以在遊戲世界中通過 pvp 和 pve 玩法來賺取代幣，所以這每一個 NFT 都是一個生產工具，更是引爆了「play to earn」的模式。

BunnyPark

數量：約 35 萬

單價：約 100 美元

總價值：約 3500 萬美元（約 2.3 億元）

BunnyPark 的大爆炸盲盒是 NFT 挖礦的典型代表。

盲盒裏面可以開出各種可愛的兔子，深田泳美，三上悠亞兩位老師的寫真，甚至是大獎一臺真實的賓利汽車。但是這不單純是一個明星周邊，每一個 NFT 都可以用於挖礦，既滿足了粉絲們的收藏需求，也滿足了各位「礦工」挖礦盈利的需求。

CryptoPunks

數量：10000 份

單價：約 140000 美元（約 91 萬元）

總價值：約 14 億（約 91 億元）

CryptoPunks 可以說是最近最火的 NFT 頭像了，截止目前（9 月 24 日），最便宜的一個需要約 100ETH （約 30 萬美元），而一個月前，最便宜的一個僅需要約 30ETH。

8 月 18 日，visa 以 49.5ETH （約 15 萬美元）購入一枚 CryptoPunk，併發布了一份 NFT 白皮書，引發了 CryptoPunk 的搶購熱潮，cryptoPunk 的成交額也以一種指數增長的方式在暴漲，單 8 月 28 日的成交額就高達 1 億 2 千萬美元。

擁有一個 CryptoPunk 既是一種個性主張，又如擁有一臺蘭博基尼或一個愛馬仕包包一樣，是一種擁有財富的象徵。

支付寶月餅付款碼皮膚

數量：96000

單價：約 10 元

總價值：約 100 萬元

支付寶付款碼皮膚髮售價格過低，以及發行數量過多，目前來說使用價值和交換價值都不太高。但他一定程度上可以視爲社交資本，所以還是具有一定的使用價值。

2021 年是 NFT 的元年，NFT 的數量和內容在不斷的擴展，著名 NFT 交易平臺 opensea 現在只需要半天不到的時間就能完成它 2020 年全年的成交金額（低於 2000 萬美元）。

在交易規模快速增長和內容多元豐富的當下，NFT 仍然是缺少成熟的估值體系，我們僅僅只是從幾個維度進行評級和對比，未來 NFT 還需要經過時間、各種政策及市場的考驗才能沉澱出真正的價值。