剛獲 a16z 領投的去中心化穩定幣協議 Angle 有何設計亮點？

穩定幣初創公司 Angle Labs 剛完成 a16z 領投的 500 萬美元種子輪融資，計劃於 10 月底上線主網。Angle Labs 團隊撰文介紹了其超額抵押和資本高效的去中心化穩定幣願景和設計機制。

撰文：Angle 團隊

編譯：Perry Wang

在 Angle，我們設計了一種超額抵押和資本高效的去中心化穩定幣協議，可用於發行任何類型的穩定幣。我們將很快發佈第一個可靠且具有流動性的歐元錨定穩定幣。本文希望介紹一下我們構建去中心化金融（DeFi）所需穩定幣的原因和方式。

世界爲什麼需要更出色的穩定幣？

過去幾個月中，加密穩定幣的供應量呈現以前所未有的速度增長，預計未來幾個月和幾年內，穩定幣的總額將急劇增加。由於全球存在大量沒有銀行賬戶和得不到足夠銀行服務的人口，人們和企業正在尋找更快捷、更便宜的跨境支付方式，另外，越來越多的機構投資者和零售企業希望獲得 DeFi、穩定幣等加密 / 區塊鏈服務，因此穩定幣確實具備巨大的發展潛力。

穩定幣供應量 (來源： The Block)

Fei 協議創始人在 FEI 白皮書 很好地總結了穩定幣的現狀：「像 USDC 和 USDT 這樣以法幣抵押的穩定幣是中心化控制的。對於希望真正去中心化的應用來說，這代表了監管風險和可能觸發失敗的弱點。 由於資本效率低下，像 DAI 這樣的加密抵押穩定幣存在可擴容性問題。」

目前存在幾種去中心化和資本效率高的設計，但它們往往依賴於抵押不足的協議，就像 Iron Finance 在 6 月份所出現的問題，或過去的 Basis Cash 一樣，這些設計機制不能抵禦銀行擠兌，仍然躲不過嚴重流動性危機的影響。

此外，除了 Synthetix 等部分協議外，多數穩定幣解決方案都錨定美元，不能擴展到多種資產。 例如，目前還沒有具備流動性的歐元穩定幣。 結果是，在日常生活中使用歐元的歐洲人在與一切以美元計價的 DeFi 互動時會遭遇價值變化的風險。

簡而言之，目前沒有一種穩定幣解決方案是可擴容的、流動的、資本效率高的、穩健的、去中心化的，這意味着，目前暫時不具備完美適合完全去中心化金融的穩定幣。 這就是爲什麼我們花時間思考穩定幣協議最佳設計的原因。

經過數月的研究，我們很自豪地推出 Angle 協議：一種資本高效且超額抵押的去中心化穩定幣設計機制。

三言兩語說清 Angle 設計機制

Angle 的去中心化解決方案彌補了當前方法的缺陷，並充分利用了中心化和去中心化協議的長處，它還具有超額抵押設計所帶來的穩健性，同時保持與低抵押設計類似的資本效率。

Angle 的創新在於可以無滑點地以 1:1 的比率保證穩定幣和穩定幣的抵押品雙向互換：有 1 歐元的抵押品，你可以獲得 1 個穩定幣，而 1 個穩定幣總是可以贖回 1 歐元價值的抵押品。

Angle 協議涉及三組同時常見於其它 DeFi 協議中的羣體，三組羣體都可以從 Angle 協議中受益：