【富蘭克林】景氣溫和延續，科技股具吸引力

去年第四季受制於美中貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機與資本市場擔憂，然隨著美中重新開啟的對話，富蘭克林華美投信認為，國際關係改善加上，景氣多頭延續，可望支撐股價向上，建議不妨挑選引領產業趨勢的新能源車、AI 新科技類與超跌的中國 A 股布局，建議第四季同時掌握「雙 A 概念」中國 A 股與 AI 科技股的表現機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信分析，儘管近期股市雜音較多，波動較大，但科技股的強大獲利成長性及創新能力，加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等，AI 新科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票類別。

黃壬信表示，無畏疫情與晶片缺貨問題，特斯拉繼上一季淨利突破 10 億打敗市場預期，第三季交車再創佳績。特斯拉 Q3 交車 24 萬輛，不僅克服供應鏈缺貨干擾，也反應出市場對於電動車接受度愈來愈高，高階休旅車款 Model X 交付量也大幅成長，今年前三季已交付 62.7 萬輛車，已超越去年整年 50 萬輛的交付輛數，也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。(見下圖)

再者，富蘭克林華美投信認為，展望未來 2 到 5 年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，因此，投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸，以及兩大類股，如:(1)智慧交通、(2)生技醫療、(3)衛星物聯網；兩大類股則是一新能源、二新能源車 (自動駕駛 ADAS) 類，串聯 AI 新科技發展的趨勢，不斷持續前進。

此外，富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，受到恆大事件和電價上漲，全球股市不免震盪；而中國基本面表現溫並不看壞，而消息面影響波動，但中美關係自孟晚舟回國、近日重啟美中雙方對談下，中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展，也提振投資信心，加上 A 股超跌、外資回流持續匯入，帶動股市止穩反彈，預估第四季中國 A 股仍具表現空間。

隨著美中關係逐漸改善，成熟國家 G20 高峰會月底即將於義大利羅馬登場，富蘭克林華美投信也認為，G20 將訴求更多環保、新能源議題，將帶領創新科技類股反彈，加上 A 股超跌投資價值浮現，預計今年第四季至明年第一季雙 A(中國 A 股、AI 新科技類) 深具機會。

富蘭克林華美投信建議，第四季不妨逢低加碼、入手「雙 A 新概念」相關基金，投資主軸聚焦: 智慧交通、衛星物聯網、新能源車類股為中長期產業發展趨勢，建議逢低加碼、或以定期定額的方法，小額持續累積中長期佈局。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本文提及個股評論並非對個股進行推介、建議或買賣，且並不完全代表本基金之投資標的。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基? 公開? 明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。投資各類型 N 類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基?? 受存款保險、保險安定基? 或其他相關保障機制之保障。故投資本基? 可能發生部分或全部本? 之損失，最大可能損失則為全部投資? 額。? 融消費爭議處? 及申訴管道：就本公司所提供之? 融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，? 三十日內未獲回覆或投資人? 滿意處? 結果得於? 十日內向「? 融消費評議中心」申請評議。本基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行 (OBU) 或國際證券分公司 (OSU) 銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取，或至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）及經理公司網站（www.FTFT.com.tw）查詢。