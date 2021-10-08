【安聯投信】台股基本面、產能動能正向 選股為上

8 日台股開高後隨即震盪走跌，終場下跌 73.43 點，收在 16640.43 點，成交值降至 2730.49 億元。周線收紅，小漲 69 點。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股指數波動較大，近一周台股呈現開低走高，留下影線。不過，從總經面來看，美國方面，美國製造業 9 月份持續呈現擴張局面，9 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值達 60.7，擴張速度雖略有放緩，但表現仍優於初估值與經濟專家預期。

另一方面，中國近日遭遇限電危機與房地產打壓，迫使企業減產。最新 PMI 顯示，中國已降至 50 榮枯線以下，從 8 月 50.1 降到 9 月 49.6，創自去年 2 月疫情爆發以來首次萎縮，可能進一步放緩中國經濟成長。

在資金面，安聯投信台股團隊表示，除了美國聯準會即將縮減購債外，近期紐西蘭央行宣布升息，全球其他各國央行也可能在未來逐步進入升息循環。年初迄今台股雖面臨大幅賣超逾 6000 億元，但近期隨著市場波動，融資水位也出現一波下修。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場波動已經大幅反映未來潛在的升息循環，加上融資水位的下修，亦對市場相對正面。

回到基本面，廖哲宏表示，儘管近期消費性電子產品訂單陸續出現下修，像是智慧型手機 Chromebook、TV 以及部份消費性電子產品，但實際上晶圓代工第四季產能維持滿載，載板及 PMIC 等零組件維持缺貨。

廖哲宏指出，整體而言，基本面需求雖有下修，但拉貨仍維持一定動能；從產能利用率表現來看，還是非常正向。另一方面，部分二線廠仍維持漲價態勢；另外像是

ABF 載板現階段仍供不應求，產能缺口仍有 10% 到 20%；換言之，這些現象都凸顯市場氛圍有利多頭，並未有轉折出現。

但對於中國的限電政策，廖哲宏則認為，在中國限電增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察。其中，從碳中和政策來看，長期高耗能、低附加產業移出中國；台廠塑化產業聚氯乙烯樹脂 (PVC) 供應鏈在成本優勢下有機會受惠。

廖哲宏補充，另外 PCB、FPCB、CCL 及載板等廠商部分產能在中國，但短期影響不大，惟須觀察限電是否持續；對半導體產業幾乎沒有影響；至於大陸部分省分進行電價調漲，可視為回到市場機制，汰弱留強將降低供應鏈生產的不確定性。

回到投資主軸，廖哲宏表示，幾個月前就開始聚焦 2022 年的成長趨勢股，目前明年展望能見度仍低、但仍維持一樣的想法，中長期而言，還是看好 AIoT、ABF 載板、晶圓代工，車用電子及矽晶圓等。選股為上仍是現階段應對市場波動的較佳策略。

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