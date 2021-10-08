【聯邦投信】Q4台股擁抱雙多動能 喜迎年底作夢行情 資金活水充沛、經濟緩步復甦 帶動Q4電子強攻、傳產為輔

台股周五 (8 日) 反彈走勢熄火，指數拉回修正，終場以 16640.43 點作收，下跌 73.43 點、跌幅 0.44%，成交量 2,716.24 億元，周線反彈收紅小漲 0.42%，指數成功站回 5 日均線，出現盤勢回穩狀態。

展望年底第 4 季台股投資策略，聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，全球及台灣同步進入後疫情時代，各國持續衝高疫苗施打覆蓋率，將有助於全球實體經濟繼續邁向復甦，加上電子產業庫存水位仍屬穩健，終端銷售市場也有機會續旺，總體經濟市況持正向樂觀看待。

進一步觀察台股基本面，周鉦凱指出，隨著全球經濟緩步復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，加上國際原材物料行情維持高檔，帶動各大貨品接單全面續揚，國內外銷訂單與製造業景氣動能仍維持暢旺。

展望基本面未來，周鉦凱認為，儘管過去在疫情影響下，台灣內需消費、勞動市場需求出現下滑態勢，但隨著國內疫情逐漸緩和，管制措施降級以及政府規劃提出振興經濟措施的帶動，預期內需消費可望逐步回溫，出口也有望持續受惠主要經濟體擴大基礎建設，維持擴張走高態勢。

在台股資金動能面，周鉦凱分析，今年 7 月份因受到疫情影響，使得台股資金面略微降溫，不過，象徵股市活水的 M1B 年增率依然維持高位，達到 16.67%，而國內貨幣存量 M2 年增率則達到 8.7%，台股證券劃撥存款餘額也再創歷史新高，攀升至 3.07 兆元，顯示股市資金無虞，交易動能強勁，預期在資金行情助攻下，台股資產價值逐步浮現。

另外，周鉦凱也釋出觀點認為，美國聯準會 (Fed) 將進行縮減購債規模及明年的可能升息訊號，儘管可能牽動後續外資動向，但依照前次聯準會宣布縮表後，股市利空出盡呈現不跌反漲情形，代表此一因素將有機會逐漸鈍化，而市場也會再重返基本面及企業盈餘面，獲利良好將支撐股市表現。

至於近期美元走強部分，周鉦凱表示，受到美國縮債及升息議題影響，美元指數應聲走漲，將有利於台股電子族群的匯兌收益情形，也有機會進一步挹注企業的獲利動能。

綜觀而言，展望第 4 季台股投資策略，雖然聯準會預備縮表，但台股資金行情仍未退燒，預料盤面將呈現「電子強攻、傳產為輔」格局，看好半導體、DRAM、5G 等電子類股，以及趨勢向上的碳中和概念與中國能耗雙控的受惠族群如塑化、化纖、造紙及鋼鐵等原物料類股。

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