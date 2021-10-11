三分鐘速覽基於生息資產的收益率市場 Tempus

Tempus 通過將一個生息代幣拆分成代幣化本金和利息代幣兩部分，並允許用戶交易本、息以實現風險分層，還可通過提供流動性賺取兌換費用。

撰文：Karen

上週，基於以太坊的收益率協議 Tempus 宣佈在 Goerli 測試網上線。Tempus 因可以供用戶使用生息代幣（如 stETH、cDai）固定潛在收益率或實現風險分層，以及存入生息代幣成爲流動性提供者來賺取額外收益的機制，獲得了社區用戶的大量關注。

Tempus 是什麼？

Tempus 在綜合考慮資本效率和用戶體驗後，爲匹配用戶的風險情況和優化風險敞口，創新性提出了基於 Balancer v2 的 Principal-Yield AMM，將一個生息代幣拆分成等量的兩部分，分別爲代幣化本金（Principals）和利息代幣（Yields），其中，Yields 類似於一種零息債券，即，到期時按面值一次性支付累計利息。

而 Tempus 幫助用戶實現風險分層的方式就是 Principals 和 Yields 間的交易。在 TempusAMM 中，Principals 和 Yields 可供用戶自由交易，也就是說，追求固定風險的用戶就可將利息代幣全部換成代幣化本金，來換取固定收益；當然，如果認爲利率會上升，就可以將部分或全部 Principals 換爲 Yields 以賺取更高的利息。

也因此，每個資金池的隱含 APY 將由每個 TempusAMM 中 Principals 和 Yields 之間的比率決定。而費用方面，Tempus 不收取任何協議費用，不過用戶需支付兌換費用（會提供給流動性提供者，最初設置爲 0.2%）。

根據官網信息，Tempus 的核心團隊成員包括創始人 David Garai （也爲 DeFi 互操作平臺 Interlay 顧問）、聯合創始人Đorđe Mijović（ethereum.org 軟件工程師）等 8 位，天使投資人包括生活百科指南 Wikihow 創始人 Jack Herrick、加密投資者 Thomas Bailey、Wintermute Trading 前 DeFi 主管 Freddie Farmer 等五位，其他投資方包括 Lemniscap、Divergence Ventures、Tomahawk.VC、GSR、Supernova、Wintermute 以及 LAUNCHub Ventures。

Tempus 此前還獲得了 Lido 生態系統捐贈組織（LEGO）的資助，用於將 stETH 與 Tempus 整合。

Tempus 測試指南

當前在 Goerli 測試網上，Tempus 通過 Lido 按照不同到期日部署了兩個池子。由於風險分級的特點，Tempus App 還有基礎視圖和高級視圖兩種模式。

基礎視圖中，用戶在存入 ETH 或 stETH （Lido staked ETH）時，僅有兩個收益選項，一個爲固定收益選項，即，用戶鎖定生息代幣鑄造 Principals 和 Yields，同時，Yields 會全部轉換爲 Principals，到期時該用戶會收到 1：1 對應基礎資產的 Principals 資產；另外一個爲生息代幣流動性提供者的收益選項，在鑄造 P rincipals 和 Yields 後，會最大可能用這兩種代幣提供給 TempusAMM 充當流動性，用戶最後會收到基礎收益以及 Tempus 兌換費用。

而在高級視圖中就會按照如前所說，鎖定 ETH 或 stETH 鑄造等量的 Principals 和 Yields，鑄造之後，用戶能夠根據自身風險需求來交易 Principals 和 Yields，以及提供流動性。

除生息資產外，Tempus 還會提供支持用戶存入 ETH、DAI、USDC、USDT 等資產，以及支持 Yearn、Compound 和 Aave 等。此外，用戶還可隨時從資金池中提款。

小結

根據 Tempus 的路線圖，Tempus 首先會與 Lido、Aave 以及 Compound 集成，將在本季度上線主網，目前已經通過由 Coinspect 進行的審計，明年一季度會進行進一步的整合。

Tempus 的這種爲生息資產提供流動性併爲其賦能，以及進一步爲用戶提供風險分層收益的特點或在規模擴張的生息資產領域取得突破。

不過與此同時，在 Tempus 中，基礎視圖只有固定收益和流動性提供兩種選項，若用戶自行在高級視圖中進行風險分層，存款鑄造、Principals 和 Yields 間的兌換、以及提供流動性和贖回過程中的各兩次同意和一次執行等多筆交易會消耗掉大量的手續費，對小資金用戶不太友好，在這方面也亟待破解方案。