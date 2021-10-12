【台新投信】原物料需求旺、利差誘人、環保意識抬頭三利多助攻 ESG新興債迎長多行情

台新投信表示，隨著 ESG 與環保的議事日趨強烈，歐盟的碳價已超過每公噸 60 歐元，創下歷史新高，金屬銅做為太陽能、離岸風電、電動車的關鍵原物料，長期需求量驚人，拉丁美洲是世界上最大的銅生產地，相關企業發行的債券搶手；此外，新興市場整體企業債及類主權債的信用利差約當於美國同信用評等的利差 2 倍，ESG 新興債在原物料需求旺盛、利差誘人及環保意識抬頭三大利多加持下，將迎來長多行情。

台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人尹晟龢表示，中國監管風暴不太容易蔓延到新興市場的其他地方，主要因為新興市場經濟發展主要是受到中國「舊經濟」的影響 (例如工業、原物料產業)，而非科技等新經濟產業影響。近期中國限電風波，將導致北京政府進一步的財政與貨幣政策的支持，並刺激天然氣與油價等原物料價格持續上行，預計對新興市場債的信用利差具有正面影響。

尹晟龢指出，新興市場資金轉向，亦有利降低中國對新興市場的衝擊。新興市場資金重分配到其他主要新興國家，在亞洲方面，資金流向台灣、南韓、印度；在拉美地區，資金流向巴西、墨西哥；在新歐地區，資金流向俄羅斯、波蘭，亦即其他新興市場受國際青睞度提升，可望抵消中國市場監管風暴的負面影響。

尹晟龢表示，金融環境對新興市場企業融資仍十分友善，新興市場投資級企業債上半年發行金額達 1670 億美元，平均利率 2.3% 為歷史低位；新興市場高收益企業債上半年發行金額達 780 美元，平均利率 5.5% 也是近年低位，發行年限提升至 6 年。金融融資條件持續改善，有利鞏固新興市場企業財務體質與維持較好的流動性。

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