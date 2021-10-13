NFT 週報 | 市場活躍度降幅明顯，本週最貴單品歸屬 ArtBlocks

最新統計週期內 NFT 市場內買方多於賣方，但多項交易數據持續走低。本週最火的 NFT 系列爲 ArtBlocks，該系列的 Ringer#109 成爲本週成交額最高單品的同時，成交筆數也遠超其他 NFT 系列。

NFT 市場

市場概覽

本週（10 月 2 日-10 月 8 日），NFT 市場市值及總持有地址數較上週均有所上升，市值環比上升 4.65%，總持有地址數環比上升 3.35%，但交易總額、活躍地址及交易量等多項交易數據持續走低。

根據 NFTGO 數據，目前市場上共流通 12828620 個 NFT，歸屬於 535074 個地址，過去 7 天裏共有 41052 個地址參與過 NFT 的交易，環比上週下降 25%，其中買方多於賣方，分別爲 24999 個和 23814 個，市場整體對 NFT 持持有傾向。

此外，NFT 市場活躍地址數降幅明顯，環比下降 48%，且活躍地址僅佔市場總持有地址的 20.51%，市場流動性不高。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量及交易總額均有所下降，交易量環比下降 25%，交易總額環比下降 9.79%。本週交易量和交易總額整體趨勢變化類似，但 10 月 2 日至 10 月 3 日及 10 月 6 日至 10 月 7 日之間交易總額與交易量呈反向變化，即交易額的變化主要受交易均價的驅動，而非交易量。

本週交易量和交易總額的峯值均在 10 月 4 日，Nonfungible 數據顯示，主要交易量來源於二級市場，10 月 4 日一級市場成交的 NFT 數量約爲 2726 個，二級市場成交的 NFT 數量爲 18526 個，約爲一級市場的 6.8 倍。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

而從流動性上看，本週 NFT 整體流動性呈下降趨勢， 細分賽道中最爲活躍的是 IP 賽道 5.21%，其次爲社交賽道和收藏品賽道，分別爲 4.43% 和 1.43 %。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週交易量排行

根據 Nansen 數據，過去一週成交筆數最多的 NFT 爲 ArtBlocks，過去七天的成交筆數 6912 筆，遠遠領先於其他項目，但較上週環比下降 29.79%，約佔 NFT 市場總成交筆數的 17%，平均成交價格爲 10,921.86 美元。由於 ArtBlocks 發行數量較多，因此流動性一般。目前 ArtBlocks 賣方多於買方，呈現買方市場。

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：Nansen

一週成交額排行

過去一週成交額最高的 NFT 爲 CrypToadz by GREMPLIN，過去七天的成交總額爲 56,283,960.23 美元，較上週環比上升 166.89%，約佔 NFT 市場總成交額的 14%，平均成交價格爲 14,962.52 美元。當前最高成交價格爲 1,506,468.57 美元，最低爲 239.52 美元。

CrypToadz by GREMPLIN 於九月初推出，並在第一週售出價值約 1770 萬美元的 NFT。據 NFTGO 數據顯示，CrypToadz10 月 5 日交易額約爲 15,695,908.04 美元，創造了該 NFT 系列推出以來交易額新高。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：NFTGO

一週流動性排行

過去一週流動性最好的 NFT 爲 GalacticApes，市值七天環比增長 74.5%，平均成交價格爲 3,821.67 美元。當前最高成交價格爲 68,351.08 美元，過去七天共成交了 2,371 筆，目前市場上供小於求，呈現賣方市場，七天內成交價均高於平均價。

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunks 在前十中佔據 3 位。售價最高的 NFT 單品 ArtBlocks 系列的 Ringer#109 成交額高達 6,891,017.67 美元，由 0x55Fa 地址六天前購入，該買家錢包中共有 151 枚 NFT，ArtBlocks 佔比 9 成以上（144 枚）。

CryptoPunk 系列的#4220 成交額爲 1,536,775.11 美元，佔據排行第二位，由 0x9c5083 地址四天前購入。排行第三位爲 CrypToadz #1519 成交額爲 1,506,468.57 美元。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO