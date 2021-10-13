三分鐘讀懂 Computecoin：用「元算力」幫助元宇宙突破性能瓶頸？

Computecoin 嘗試通過集納外部算力並將之分配給元宇宙應用終端，來滿足用戶對於低成本、低延遲且可信任算力的需求，目前已上線測試網。

撰文：Groot

疫情的傳播範圍之廣和持續時間之長讓人們的生活圈嚴重受限，當現實中的遠足變成一種奢望時，越來越多的人把目光投向了更具想象空間的虛擬世界，元宇宙概念乘風而起，Roblox 和 Fortnite 等平臺在過去一年多的時間裏取得了驚人的增長。而隨着今年上半年 NFT 的躥紅，以 Decentraland 爲代表的具備「更純粹的元宇宙精神」的去中心化應用走到了聚光燈下，同時也激起了更多人對於元宇宙探索的嚮往。

不過在這種快速發展的背景下，這些「頂級元宇宙平臺」所面臨的發展瓶頸，同樣很快地呈現在了市場面前。目前即便是那些開發成本充裕的中心化平臺，仍然對於同時進入同一虛擬空間的用戶數量有着嚴格的限制，服務器硬件層面上的限制導致理想中的「元宇宙」難以實現。除此以外，用戶在這些中心化平臺上的參與體驗也存在着諸多限制，用戶並無法「主導」虛擬世界的走向，僅能在遊戲官方提供的框架內遊玩。

爲了幫助元宇宙概念突破這一發展瓶頸，Computecoin 從最關鍵的「算力問題」作爲切入口，希望通過去中心化的方式，來爲元宇宙打開想象空間提供「元算力」。

Computecoin 是什麼？

Computecoin 是一個元宇宙項目，簡稱 CCN。CCN 所構建的實際上是一個自進化的超級計算機，可以通過集納全球範圍內的算力資源並且將之動態分配給元宇宙應用的終端用戶，以此來滿足用戶對於低成本、低延遲且可信任的算力的需求。換句話說，就是通過區塊鏈技術來整合去中心化雲，並以此爲開發者和用戶提供豐沛、快速、便宜且可信賴的計算能力，也就是前文提到的元宇宙應用的「元算力」。

CCN 會通過利用其基礎層 PEKKA 和元宇宙計算協議（MCP）建立一個完整的元宇宙生態系統。這套系統能夠以一種非常低門檻且實惠的方式讓用戶能夠從中獲益並真正參與其中，同時還爲開發者提供了足以突破當下元宇宙應用性能瓶頸的計算資源，讓開發者能夠更加專注於創新和發揮想象力，而不必受困於算力不足所導致的問題。

基礎層 PEKKA

Computecoin 團隊設計的基礎層 PEKKA 旨在簡化對處理能力的訪問。PEKKA 可以理解爲網絡的電源，能夠聚合 DFINITY、Filecoin 和數據中心等分散的雲算力，並讓開發者以及用戶以非常輕便的方式觸達並且利用這些算力。PEKKA 可以將算力集中在用戶附近的數據中心來補充本地的計算能力，也就是說，藉助 PEKKA，哪怕是一部手機，也可以無縫地體驗到完整的元宇宙應用，硬件層面上的瓶頸將得以解決。

PEKKA 提供的是一個一體式的解決方案，其並沒有嘗試去構建新的基礎設施，而是尋求利用當下已有的但是分散的算力，這是一種更加輕便、節能且容易實現的解決方案。

此外，目前對於元宇宙應用的開發者來說，他們必須要經歷一個完整的學習過程來實現將元宇宙應用部署到分散的雲之中，而 PEKKA 的出現將大大簡化這一部署流程，並有效降低開發門檻。

舉例來說，目前元宇宙遊戲的開發者需要在 Filecoin、Crust、Swarm 以及 Chia 等一系列去中心化的存儲解決方案中來選擇如何存放遊戲的 NFT，不過由於這些網絡在可靠性以及覆蓋範圍等方面並不存在明顯的優劣之分，因此這個選擇題並不好做。而 PEKKA 可以幫助開發者跳過這一步驟，開發者可以在幾分鐘內將元宇宙應用部署到去中心化的雲服務器中，並且可以用一個統一的 API 來從這些分散的雲服務中檢索數據。換句話說，PEKKA 也可以理解成是目前去中心化雲服務的聚合。

元宇宙計算協議 MCP

MCP （The Metaverse Computing Protocol）是一個基於 Computecoin 專利共識算法「誠實證明（PoH）」搭建的底層區塊鏈，該協議可以有效驗證外包計算任務結果，確保外包算力的可信度，並以此建立用戶對 CCN 平臺算力來源的信任，從而爲元宇宙生態系統提供了一個值得信賴的「基礎設施」。

Computecoin 的人工智能算法還可以讓 MCP 實現不斷自我進化，以改善用戶端的元宇宙體驗。舉例來說，協議可以爲用戶的每次計算和存儲任務確定最佳的去中心化雲，並優化接近網絡的配置和算力的調度。該算法還將利用用戶反饋不斷自我進化和改善用戶體驗。

MCP 使用了 DAG 結構，DAG 以高併發、高吞吐量和低交易費的優勢而聞名。Computecoin 通過引入關於塊如何在 DAG 結構中選擇父塊的特定規則，實現了性能的最優化。MCP 的結構還保障了跨鏈互操作性，這是 CCN 能成爲 DFINITY 和 Filecoin 等的「聚合器」的關鍵所在。此外，MCP 還支持 EVM （以太坊虛擬機），也就是說，像 ERC20 以及 ERC721 等標準資產以及基於以太坊的 DeFi 應用等都能夠更簡單地完成部署。

代幣 CCN 經濟模型

Computecoin 發行的代幣 CCN 總量爲 20 億枚，CCN 可用於購買 PEKKA 服務，此外代幣持有者還有權利參與治理和投票。爲了保證代幣生態的健康發展，平臺會進行持續回購，並將會銷燬收入所得，回購銷燬的上限爲 8 億枚，即發行總量的 40%。

想要成爲 Computecoin 主網的節點，礦工需要使用 CCN 購買挖礦許可（Mining Pass），用於購買挖礦許可的代幣中的 30% 會在憑證 NFT 生效的第一時間被銷燬，剩餘 70% 會被質押鎖倉 18 個月，該憑證的有效期即爲 18 個月。此外如若節點有作惡行爲，其質押的代幣會被系統扣除用於懲戒。

代幣的分配及發行計劃如下：

團隊預留 15%，48 個月線性解鎖；

基金會預留 10%，36 個月線性解鎖；

融資分配 10%，私募代幣 12 個月線性解鎖，公募代幣 8 個月線性解鎖；

挖礦預留 65%，25% 的代幣會直接分配給礦工，剩餘 75% 會在 180 天內線性解鎖。

小結

9 月 27 日， Computecoin 正式推出了測試網 Dome-A 1.0，併發布了瀏覽器插件錢包 ALE。Dome-A 1.0 只對部分礦工開放，礦工可以在 10 月 11 日前通過官網申請。該測試網的目標是測試網絡的穩定性，驗證區塊鏈生成共識算法，最終整合去中心化雲，並動態地將計算卸載到鄰近的網絡。

意在打造一個能夠實現自我進化計算機的 CCN，在目前元宇宙概念已經探索出的成果的基礎上，通過對於市場痛點的梳理並提出的針對性解決方案，或將打開元宇宙的想象空間。