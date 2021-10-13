DeFi 交易被三明治攻擊？手把手教你使用 Flashbots 剛推出的 RPC 服務 Flashbots Protect

這或許是 Taichi Network 停止服務後爲數不多的選擇。

撰文：angelillu

在以太坊網絡中 MEV 對用戶的危害不容小覷，據 Explore Flashbots 的數據，自 2020 年 1 月以來，總共被提取的 MEV 超過 7.3 億美元，這主要通過對普通非技術用戶在 Uniswap、Sushiswap 和其他 AMM DEX 中交易時進行搶先交易或三明治攻擊實現。由於目前除了礦工外還有諸如套利機器人等在區塊內的交易內尋找套利的機會，因此 MEV 被定義爲 Maximal Extractable Value，即最大可提取價值。

此前爲用戶提供「隱私交易」功能的以太坊網絡基礎設施 Taichi Network 也宣佈將於 10 月 15 日 停止 所有服務。那麼普通用戶在交易時應該如何避免搶先交易或三明治攻擊？MEV 研發組織 Flashbots 推出的新產品給出瞭解決方案。

Flashbots Protect

MEV 研發組織 Flashbots 推出 了一個公開測試版的 Flashbots Protect，讓開發人員和用戶都能通過 Flashbots 技術減少交易被操縱或遭遇三明治攻擊的可能性，交易能在區塊中有優先權並且若交易失敗沒有成本。

Flashbots Protect 由 API 和 RPC 組成，Flashbots Protect API 簡化了創建、簽名和提交捆綁交易等一系列複雜功能，讓開發人員可以輕便地將其集成到應用中，讓用戶能將交易發送到 Flashbots 網絡，Flashbots 將交易捆綁在一起有效隱藏了信息，直接發送給礦工而不是發送到公共內存池（mempool），防止交易被搶先交易或遭遇三明治攻擊。

API 主要給開發者提供了便利，針對普通用戶推出的 Flashbots RPC 端點能讓用戶自定義添加到錢包，添加後可直接從錢包向 Flashbot 發送交易，包括在 Uniswap、SushiSwap 等 DEX 上的交易以及鑄造 NFT，都可以使用 Flashbots 網絡保護交易不受 MEV 攻擊。

Flashbots Protect RPC 目前處於公開測試階段，用戶的交易可能會超時而無法挖出，要添加 Flashbots RPC，請參考 Flashbots文檔 中的注意事項。

把 Flashbots Protect RPC 添加到錢包（例如 Metamask）的 教程 如下：

單擊 MetaMask 頂部的 RPC 端點。默認情況下，它會顯示「Ethereum mainnet」。

點擊列表底部的「Custom RPC」。

添加以下詳細信息：

網絡名稱：Flashbots Protect RPC

新的 RPC URL：https://rpc.flashbots.net

ChainID：1

貨幣符號：ETH

點擊底部的保存。

用戶可以從下拉列表中選擇 Flashbots RPC。

當用戶選擇 Flashbots RPC 進行交易後，Flashbots 會驗證這是否是一個有效的交易，先評估該交易是否需要搶先保護。Flashbots 維護了一個不需要搶先保護的列表例如簡單的 ETH 轉賬或 ERC20 批准，這些交易會發送到公共內存池使交易批准更便宜，也可能更快。但如果需要進行保護將會發送給 Flashbots Protect API 來負責該交易的提交。

通過 Flashbots 技術搭建的 FlashDEX mistX

此外，Flashbots 的技術還被用於 Alchemist 推出的 mistX 中，mistX 是一個 FlashDEX，通過 Flashbots 技術，其處理的交易不會被髮布到內存池中，而是被捆綁在一起有效隱藏了信息，防止交易被操縱或遭遇三明治攻擊，關於 mistX 如何完成一筆交易推薦閱讀：

《三分鐘讀懂 mistX：如何利用 Flashbots 搭建防 MEV 的 DEX？》

mistX 於 5 月 26 日推出，界面和普通的 DEX 相似，利用來自 Sushiswap 和 Uniswap 的流動性池，通過 bloXroute 等第三方服務平臺爲交易尋找最佳套利利潤，bloXroute 是一個 Layer 0 擴容項目， 其推出的 MEV 解決方案 BackRunMe 可以實現套利並把利潤部分返還給用戶。

因此，mistX9 月底更新了新功能，用戶在適用的交易中能獲得現金返還的獎勵，同時，未成功的交易可以免費取消。用戶使用 mistX 進行交易時，在交易執行的同時錢包中就能收到 ETH 返還，mistX 把套利所得利潤的 40% 用於用戶返還，52.5% 用於支付套利交易的成本，另外 7.5% 給 Alchemist，這 7.5% 中的一半用於給 Aludel 獎勵計劃，10% 給多重簽名，40% 給產品團隊。

mistX 的交易不需要支付 Gas 費，但需要支付手續費，包含一部分 mistX 保護費用，這部分費用的目的是保護交易不受三明治攻擊以及取消費用和失敗的成本以及給礦工的小費。此外還有 ETH 基本費用（Base Fee），這是由網絡本身決定的，隨後被銷燬，還有一部分給流動性提供者。

mistX 在過去一個月對交易現金返還功能進行了測試，向用戶返還了 20345 美元（5.82 ETH），其中一筆交易的最大返現爲 3931 美元（1.04 ETH）。如 下圖 所示，mistX 目前佔 Flash DEX 上總交易量的 43.9%。

小結

MEV 領域有 Eden、Cowswap 等其他協議和平臺的競爭，此次 Flashbots Protect 系列產品的推出，進一步推動了 MEV 民主化，將會讓更多平臺和開發者使用 Flashbots 技術解決搶先交易、三明治攻擊等問題。