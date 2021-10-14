Jump Capital：我們爲什麼相信穩定幣是價值數萬億美元的市場

Jump Capital 認爲，穩定幣將成爲中短期內加密資產交易的主要媒介，並在未來幾年達到數萬億美元規模。

撰文： Peter Johnson 和 Shanav Mehta，分別爲 Jump Capital 合夥人和副總裁

編譯：Perry Wang

比特幣以「點對點電子現金系統」的身份誕生，被稱讚爲金融系統的終極破壞者，既是一種交換媒介，也是一種價值儲存手段。在 Jump Capital，我們相信比特幣將實現其作爲世界第一大價值存儲的使命，我們還被閃電網絡深深吸引，因爲閃電網絡大大增加了比特幣作爲交換媒介的可用性。不過我們相信，穩定幣將成爲中短期內加密資產交易的主要媒介。我們認爲，未來幾年加密資產加速採用穩定幣，將改變支付方式，並導致穩定幣的總價值繼續呈指數級增長，達到數萬億美元。

穩定幣是與主權貨幣（通常是美元）價值掛鉤錨定的加密代幣，在過去的一年 [圖 1] 中，穩定幣的採用率迅速上升，已發行穩定幣的價值從約 200 億美元增長到約 1300 億美元。其中部分原因是由於加密交易量的增加，但也表明，幾個新用例開始受到關注和推動。

如今，穩定幣主要用作大多數加密貨幣交易市場的基礎代幣對。隨着加密貨幣採用和穩定幣對流動性的增加，導致交易所遍地開花，使得多數國際市場的人們能夠輕鬆獲得穩定幣。我們相信，隨着在全球範圍內可以獲取穩定幣，以及與其互動的增加，爲各種用例打開了閘門，這將推動穩定幣市場一路飆升至數萬億美元的市值。這種信念部分基於與歐洲美元市場的對標，該市場代表了美國銀行系統以外所持有的美元存款價值，目前估計其規模約爲 20 萬億美元。在某些情況中，蓬勃增長的穩定幣將取代傳統的歐洲美元市場，但也會顯著增加美國銀行系統之外與美元價值所掛鉤資產的可用性，從而擴大整個市場的規模。

用例和採用週期

交易

迄今爲止，穩定幣的興起主要是由於它們被用作加密貨幣交易以美元計價的交易和結算單位。穩定幣使得世界各地的交易者和交易所能夠使用美元作爲基礎交易對，而無需這些交易者和交易所擁有美國銀行賬戶。穩定幣還使得交易者可以 24/7 全天候在交易場所之間快速轉移資金。因此，基於穩定幣的交易對是世界上交易量最大、流動性最強的加密市場——大約 75% 的加密現貨交易量使用穩定幣作爲基礎貨幣。

最早期對穩定幣的使用，在世界範圍內推動了用戶友好型資金入口的激增，只需從本地貨幣兌換成美元穩定幣。交易者使用穩定幣現在是一個相對成熟的用例，爲更主流的用例鋪平了道路。

跨境交易

匯款 & B2B 支付

匯款和 B2B 支付一直是穩定幣最早的用例之一。隨着企業和工人變得越來越全球化，個人匯款流量繼續增長，而很多中小型公司現在擁有國際供應商和客戶。由於資本管制、監管障礙和壟斷的支付渠道，這些跨境和跨貨幣交易可能難以完成，常常需要數天時間，並且可能會產生高額費用或貨幣兌換中的巨大差價。現在，使用穩定幣和本地法定貨幣的資金進出通道，個人和企業可以在幾秒鐘內發送國際轉賬。

穩定幣在這些交易的跨境分支得到越來越多地使用，其中一種法定貨幣轉換爲穩定幣，發送到另一個國家，然後轉換爲第二種法定貨幣。重點主打跨境 / 匯款產品的市場新生力量也在不斷湧現，他們抽象了加密在後端的使用，以服務於主流受衆。在本報告討論的非交易用例中，我們認爲這一用例是最爲成熟的。

示例企業：

跨境薪酬發放

隨着勞動力變得更加分散，企業越來越希望以不受地域限制的方式聘用最優秀的人才。對於沒有海外辦公地點的中小型企業，使用穩定幣向分佈於各個地域的人才支付酬勞，使得這一原本具有挑戰性的工作更加簡單便利。

這一領域當前的空白是一個前端平臺，可讓企業更輕鬆地完成流程，同時幫助他們遵守當地法律和預扣稅要求。儘管一些市場參與者已經開始建設，但這一細分市場的滲透率仍然相對不足。

示例企業：

無國界資本市場

除了促進跨境支付，穩定幣還實現了無國界參與資本市場。穩定幣現在支撐着幾個去中心化信貸市場，包括通過 Compound 和 Maker 提供的超額抵押貸款，以及通過 TrueFi 和 Maple Finance 提供的無抵押貸款。全球受衆還可以（通過計息存款）向 BlockFi 等中心化交易對手借貸。通過去中心化和中心化平臺，穩定幣使世界各地的任何人都可以立即接入最好的資本市場。

示例企業：

數字經濟

隨着穩定幣得到越來越廣泛的使用，我們預計它們將推動純數字線上經濟的增長。從支付購買 NFT，到 Twitter 中的打賞和在線內容訂閱業務，隨着穩定幣使世界上的每個人都可以與其他人進行交易，線上服務和商品的變現將出現爆炸式增長。無論具體採取何種形式，這意味着穩定幣將成爲元宇宙事實上的貨幣。

本地經濟

最終，隨着穩定幣在世界範圍內的重要性變得越來越突出，且上述用例推動了了個人持有穩定幣的增加，企業和個人將開始接受穩定幣進行本地交易。對於當地貨幣疲軟的國家來說，這尤其有價值，因爲隨着穩定幣成爲主要的交易媒介，我們預計這些國家將出現加密美元化。

我們還預計，隨着用戶意識到 24/7 實時支付（相比銀行電匯等其他支付方式）的好處，以及金融科技企業和支付企業將穩定幣整合爲底層資金流動軌道，穩定幣在發達市場的使用量業會激增。

哪些 穩定幣會成爲贏家？

穩定幣有多種結構，主要包括：

法幣支持型，其中穩定幣充當中心化實體（例如 USDT、USDC）所持有的法定貨幣的借據

加密資產抵押型，或者採用加密資產（例如 DAI）進行超額抵押，或者使用加密衍生品（例如 UXD），以加密資產 delta 中性頭寸爲後盾

算法穩定幣， 採用算法貨幣政策，通常搭配另外一種價值浮動的代幣，以保持穩定幣價值穩定。這方面最突出的例子是 Terra，它利用一個系統，其中穩定幣（例如，Terra USD / UST）可以按照浮動利率代幣 (LUNA) 原生代幣價值贖回，然後可以賣出以換取原生代幣。

我們相信穩定幣領域不會是一枝獨秀，因爲存在類型多種多樣的用戶，對去中心化、穩定性、資本效率和與監管制度整合等要素各有側重取捨。我們對 Terra 及其美元穩定幣 UST 感到特別興奮，我們認爲這是創建高度可擴容和更去中心化的穩定幣的最優雅解決方案。

總結

穩定幣賦能了一個開放的網絡貨幣系統，世界上的任何人都可以持有美元（或放在區塊鏈上的任何其他法定貨幣）並進行交易，並且可以 24/7 近乎即時地對這些交易進行最終結算，這是史上頭一遭。隨着加密領域法幣進出通道的激增，我們相信在接下來的十年中，穩定幣的用例將遠遠超出交易範圍。除了具備快速、費用低和容易獲取等好處之外，穩定幣也不需要加密原生前端來運行。這意味着，構建者可以在這些軌道上創建易於使用並支持主流採用的應用。隨着穩定幣軌道用於從匯款、跨境工資支付到爲國內經濟提供動力的方方面面，我們相信穩定幣的總價值將增長擴大爲數以萬億美元的市場。而在 Jump Capital，我們期待繼續支持推動這種指數級增長的企業。