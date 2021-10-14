開放是為了更緊密的擁抱

黃崇哲 - 台灣金融研訓院院長 《台灣銀行家》雜誌總編輯

因應金融科技趨勢，金融面貌已經大幅改變。如果有一天，台灣各大宮廟的發財金，連動起信徒的銀行電子帳戶，自動轉帳在各個投資帳戶上扮演更積極的「錢母」角色；若再加上結合判讀信徒智慧手錶上的膜拜或念經紀錄，作為還款信用與虔誠態度的指標，於是每個信徒將有不同利率的金融商品，讓信徒的保單價值與身體健康可同時得到優化。此時，「開放銀行」串起了信仰與金融，金融服務就更融入了日常生活之中。

就如同上次的開放，2001 年「金融控股公司法」施行後，金融業在金控架構下突破了金融分業監管藩籬，在同一個行銷通路上可以販賣保險、證券、信用卡等各種金融商品的交叉行銷，提升了各個金控子公司對客戶效率化的服務。而這樣的服務體系中，各金控利用大數據分析發掘出消費者的金融潛力與痛點，以求充分發揮擁有訊息（Data）的整體綜效，完整了金融機構中三百六十度的服務面向。

而今，配合網路科技與物聯網的發展，讓金融機構得以在原有的服務內圈，進一步藉由開放銀行政策，外擴到消費者的食衣住行活動中，建構出另一個三百六十度的服務外圈，架構出一個全新的「七百二十度金融」發展機會。

這個「開放銀行」趨勢，來自英國與歐盟的經驗，我國金管會也正在大力鼓勵銀行自行的尋求與第三方業者合作推動，分別以「產品資料查詢」、「客戶資料查詢」與「交易面資訊」三個階段，分次開放。目的就是將金融數據的主導權還給消費者。讓消費者可以在不同的開放程式介面（Open API）中，以消費者為中心，享受到金控整體內圈與食衣住行的外圈之中，為每個消費者所量身定作最為便利的金融服務。

只是，上面說的只是理論上的想像，在實務的推動上，卻存在有更多挑戰需要突破。畢竟，在這樣的開放銀行七百二十度金融中，資訊安全、訊息運用的不對稱、金融剝削等，每一項都考驗著政府政策與社會的成熟度。以今年可能開始，由金管會力促下的 F-FIDO「金融行動身分識別聯盟」為例，未來消費者將可以擺脫攜帶實體卡片與記誦一大堆帳號密碼，就可以用綁定的裝置、生物特徵進行身份辨別，跨行庫的使用金融服務，提高消費者使用的便利性及安全性。但這過程中，眾多對於資安課題的憂心，還有關於個人隱私的人權主張界線，都還需要更多技術面的投資，以及與不同意見的磨合。

正因為金融科技的發展，已經應許七百二十度的金融服務可能。對金融業而言，我們看到過金控法施行後，擁有保險、證券作為新成長引擎的民營金融機構，逐步超過其他金融機構的過程。對於這一個全新的成長引擎，各家銀行更該用開放的思維，加速開展與第三方業者的業務搭配，以求更緊密擁抱來自跨界、跨域的金融商機。或許，對於決定 20 年後的金融機構資產排名，「七百二十度金融」將具備一定的關鍵決定角色，就等各家去發掘開發。

來源：《台灣銀行家》142 期

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